आरोग्य

Gastroenterologist warning: रिकाम्या पोटी अजिबात आंबट पदार्थांसह 'हे' 2 पदार्थ खाऊ नका, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली कारणे

रिकाम्या पोटी आंबट पदार्थ खाण्याचे धोके, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने दिले महत्त्वाचे सल्ले
Gastroenterologist warning: रिकाम्या पोटी अजिबात आंबट पदार्थांसह 'हे' 2 पदार्थ खाऊ नका, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली कारणे

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Dangerous Combo on Empty Stomach: सकाळी रिकाम्या पोटी तुम्ही जे खाता ते तुमच्या संपूर्ण दिवसाचे आरोग्य ठरवते. ज्यामध्ये तुम्हाला दिवसभर ऊर्जावान वाटते की ऊर्जा कमी होते किंवा आतड्यांमध्ये जळजळ होते. सकाळी आतड्यांसाठी निरोगी, प्रथिनेयुक्त आणि फायबरयुक्त पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. सोशल मिडियावर गॅस्ट्रोलॉजिस्टने एक छोटा व्हिडिओ शेअर मािती दिली की कोणते ३ पदार्थ रिकाम्या पोटी खाणे टाळावे आणि त्यामागील कारणे काय आहेत.

Loading content, please wait...
lifestyle
Video
stomach
Food marathi news
health
Lemon
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com