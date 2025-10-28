Gastroenterologist warning: रिकाम्या पोटी अजिबात आंबट पदार्थांसह 'हे' 2 पदार्थ खाऊ नका, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली कारणे

Dangerous Combo on Empty Stomach: सकाळी रिकाम्या पोटी तुम्ही जे खाता ते तुमच्या संपूर्ण दिवसाचे आरोग्य ठरवते. ज्यामध्ये तुम्हाला दिवसभर ऊर्जावान वाटते की ऊर्जा कमी होते किंवा आतड्यांमध्ये जळजळ होते. सकाळी आतड्यांसाठी निरोगी, प्रथिनेयुक्त आणि फायबरयुक्त पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. सोशल मिडियावर गॅस्ट्रोलॉजिस्टने एक छोटा व्हिडिओ शेअर मािती दिली की कोणते ३ पदार्थ रिकाम्या पोटी खाणे टाळावे आणि त्यामागील कारणे काय आहेत. .फोर्टिस वसंत कुंज येथे 10 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले गॅस्ट्रोलॉजिस्ट आणि हेपॅटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य यांनी रिकाम्या पोटी खाण्यासाठी सर्वात वाईट ३ पदार्थ सांगितले आहे. त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ते टाळण्याचा सल्ला दिला कारण ते तुमच्या आतड्याच्या आरोग्यासाठी समस्या निर्माण करू शकतात. .रिकाम्या पोटी कोणते ३ पदार्थ खाणे टाळावेडॉ. वात्स्य यांनी इशारा दिला, “पुढील तीन पदार्थ कधीही रिकाम्या पोटी खाऊ नका, कारण यामुळे तुमच्या आतड्यांचे आरोग्य बिघडू शकते.” त्यांनी इशारा दिला, “तुमचे सकाळचे जेवण दिवसभर तुमचे आतडे कसे ठेवायते हे ठरवते.”. आंबट पदार्थलिंबू पाणी किंवा यासारखे आंबट पदार्थ खूप आम्लयुक्त असतात आणि आतड्याच्या आवरणाला त्रास देतात. गॅस्ट्रोलॉजिस्टच्या मते, पोट रिकामे असताना लिंबूवर्गीय फळे किंवा आंबट पदार्थ, जसे की संत्री किंवा लिंबूपाणीचे सेवन टाळावे .ब्लॅक कॉफी"ब्लॅक कॉफी अॅसिड शॉकसारखे काम करते, ज्यामुळे पोटफुगी आणि क्रॅश होतात," डॉ. वात्स्य यांनी स्पष्ट केले. रिकाम्या पोटी कॉफी पिणे हे आतड्याला अॅसिड शॉक देण्यासारखे आहे, कारण ते अॅसिड उत्पादनाला जास्त उत्तेजित करते, ज्यामुळे पोटफुगी, चिडचिड आणि ऊर्जा क्रॅश होते..मसालेदार पदार्थमसालेदार पदार्थांमुळे पोटात दीर्घकालीन जळजळ होते. गॅस्ट्रोलॉजिस्ट छोले भटुरे, मिसळ पाव, पावभाजी आणि कचोरी सारखे पदार्थ टाळण्याचा सल्ला देतात. कारण ते बहुतेकदा खूप मसालेदार असतात..पुढील पदार्थांचे करू शकता सेवनशेवटी, गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट म्हणाले, “तुमच्या आतड्यांना चांगले ठेवण्यासाठी पुढील पदार्थांचे सेवन करू शकता भिजवलेले काजूओट्सकेळीब्रेड ऑम्लेटइडली सांबारडोसा सांबारसफरचंददोन उकडलेले अंडी.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.