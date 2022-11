Eggs Eating Tips : अंड्यासोबत 'या' पाच गोष्टी चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर...

By

अंड्याचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते. त्यामुळे डॉक्टरही आपल्याला अंडी खाण्याचा सल्ला देतात की रोज एक अंडी खावी. विशेषत: हिवाळ्यात आवर्जून आपण अंडी खायला हवी. अंड्यात असलेली प्रथिने तुमची हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.

अंड्याचे सेवन करताना आपण काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्यायला हवी. आपण अनेकदा अंड्यासोबत काहीही खातो पण कधी कधी काही कॉम्बिनेशन जीवघेणेसुद्धा असतात. आज आम्ही तुम्हाला कोणत्या पदार्थांसह अंडी कधीही खाऊ नये हे सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (never eat these things with eggs read story)

भाजलेलं मांस आणि अंडी

अनेक ठिकाणी अंडी आणि भाजलेले मांस आपण एकत्र खातो. पण असं चुकूनही करु नये कारण भाजलेल्या मांसात आणि अंडीमध्ये भरपूर प्रथिने आणि फॅट असते, जे आपल्या सुस्तीचे कारण बनते.

सोया आणि अंडी

अंड्यांसह सोया चुकूनही खाऊ नका. यामुळे आपल्या बॉडीमधील प्रोटीन्स शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते. विशेषत: जिममध्ये जाणारे लोक अंड्यांसह सोया दूध पितात. त्यांनी विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.

चहा आणि अंडी

आपल्याला सकाळी नाश्तात अंडी खायची सवय असते. पण चुकूनही चहासोबत अंडी खाऊ नये. असे केल्यास तुम्हाला बद्धकोष्ठतेचा त्रास होऊ शकतो.

दुधाच्या वस्तू आणि अंडी

दुध किंवा दूधाच्या वस्तूंसोबत चुकूनही अंडी खावी नाही. विशेषत: चीज, दूध किंवा त्यापासून बनवलेल्या कोणत्याही गोष्टीसोबत अंडी खाणे टाळावे.

साखर आणि अंडी

जर तुम्ही साखरेसोबत अंडी खात असाल तर आजच थांबवा. जेव्हा आपण साखर आणि अंडी एकत्र शिजवतो तेव्हा तेव्हा अमिनो अॅसिड तयार होते जे शरिरासाठी हानिकारक आहे. विशेष म्हणजे त्यामुळे ब्लड क्लॉटींग होण्याची दाट शक्यता असते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.