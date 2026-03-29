Cough-Based TB Detection Using AI: खोकल्याच्या आवाजावरूनच कळणार क्षयरोग! ‘AI’मुळे आरोग्य सेवेत मोठी क्रांती

Healthcare Revolution: आजाराचे निदान करणे, उपचारांचा वेग वाढवणे, दुर्गम भागातील रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 'कृत्रिम बुद्धिमत्ते' ची (एआय) कास धरली आहे. साध्या खोकल्याच्या आवाजावरून क्षयरोगाची प्राथमिक निदान करणारी प्रणाली आरोग्य विभागातील रुग्णालयांत वापरण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्याचबरोबर इतर आजारांच्या निदान व उपचारासाठीही या 'एआय' आधारित साधनांचा उपयोग करण्यात येणार आहे..राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी 'एआय' आधारित उपाययोजनांच्या वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत क्षयरोग, माता, नवजात बालके, बाल आरोग्य, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि दूरवैद्यकीय सेवा (टेलिमेडिसिन) या क्षेत्रांमध्ये 'एआय' चा वापर करून, आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत वेळेवर आरोग्य सेवा पोचवणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. याबाबत आरोग्य विभाग आणि वाधवानी एआय यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला..AI-Based Cervical Cancer Prevention: गर्भाशय मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ए-आयचा वापर; टाटा रुग्णालयाचा पुढाकार.क्षयरोग निर्मूलनासाठी प्रभावी वापरक्षयरोग रुग्णांमध्ये अर्धवट उपचार सोडून देण्याचा धोका असतो. मात्र, 'एआय' च्या मदतीने उपचारातील अडथळे व मृत्यूची शक्यता सुरवातीलाच ओळखून उपचारांचे प्राधान्य देता येईल. याशिवाय क्षयरोगाचा आजार पसरण्याचा धोका किती आहे हे नकाशाच्या स्वरूपात दाखवणारा 'व्हल्नरेबिलिटी नकाशा' देखील तयार करण्यात येईल. लोकसंख्या घनता, आरोग्य सुविधा, प्रदूषण, कुपोषण यांसारख्या घटकांचा अभ्यास करून सक्रिय रुग्ण शोध मोहीम अधिक परिणामकारक रितीने राबविता येईल..दूरवैद्यकीय सेवेला चालनाराज्याच्या ई-संजीवनी टेलिमेडिसीन सेवेद्वारे अचूक निदान व रुग्णांच्या तक्रारींचा संक्षिप्त आढावा घेणे डॉक्टरांना सुलभ होईल. मधुमेही रुग्णांसाठी 'मधुनेत्रा' या प्रणालीद्वारे डोळ्यांची तपासणी करता येईल व आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांकडे रुग्णांना पाठवता येईल..AI To Detect Infectious Diseases: रोगांच्या प्रादुर्भावावर 'एआय' द्वारे लक्ष; तत्काळ उपाय करणे होणार सोपे.माता व बाल आरोग्यासाठीही उपयोग'शिशु मापन' या अॅप्लिकेशनमुळे केवळ स्मार्टफोन व साध्या मोजमापाच्या साधनांच्या साहाय्याने नवजात शिशूचे वजन, लांबी, डोके व छातीचा घेर मोजणे शक्य होणार आहे. घरभेटीद्वारे ४२ दिवसांपर्यंत नवजात शिशुंची काळजी अधिक प्रभावीपणे घेता येणार आहे.