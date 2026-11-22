जगभरात २०२० ते २०२३ या काळात थैमान घातलेल्या कोरोना महामारीची भीती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कोविड-१९ विषाणूचा नवीन प्रकार PJ.2.1 समोर आला असून, आतापर्यंत १८ देशांमध्ये त्याचे अस्तित्व आढळले आहे. विशेषतः अमेरिका आणि कॅनडामध्ये या प्रकाराशी संबंधित रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याने वैज्ञानिकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या प्रकाराचा समावेश 'व्हेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग' म्हणजेच निरीक्षणाखालील प्रकारांच्या यादीत केला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .PJ.2.1 व्हेरिएंटमध्ये २४ उत्परिवर्तनेमिळालेल्या माहितीनुसार, PJ.2.1 हा JN.1 या कोरोना प्रकारापासून विकसित झाला आहे. त्याच्या स्पाइक प्रोटीनमध्ये सुमारे २४ उत्परिवर्तने आढळली आहेत. स्पाइक प्रोटीनच्या मदतीने कोरोना विषाणू मानवी पेशींमध्ये प्रवेश करतो. त्यामुळे या प्रोटीनमधील बदलांवर वैज्ञानिक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत..कोरोना लसीमुळे कॅन्सर अन् हार्ट अटॅकचं प्रमाण वाढलंय? नाना पटोलेंच्या दाव्यात किती तथ्य; खरं काय जाणून घ्या .८ नोव्हेंबरपर्यंत जगातील १८ देशांमधून या प्रकाराचे ७२२ नमुने वैज्ञानिक डेटाबेसमध्ये नोंदवण्यात आले होते. हा प्रकार सर्वप्रथम कॅनडामध्ये आढळल्याचे WHO च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..सध्याच्या लसी किती प्रभावी?WHO च्या तज्ज्ञ गटाच्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार, PJ.2.1 मुळे जागतिक आरोग्याला असलेला धोका सध्या कमी आहे. प्रयोगशाळेतील अभ्यासांमध्ये या प्रकाराची अँटीबॉडीजपासून बचाव करण्याची क्षमता इतर विद्यमान प्रकारांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे दिसलेले नाही..तसेच, अलीकडील कोरोना प्रकारांना लक्ष्य करण्यासाठी सुधारित करण्यात आलेल्या लसी घेतलेल्या व्यक्तींच्या रक्तातील अँटीबॉडीज PJ.2.1 ला निष्प्रभावी करू शकतात, असे प्राथमिक निष्कर्ष सूचित करतात..संसर्गाचा धोका वाढणार का?या प्रकाराचे स्पाइक प्रोटीन मानवी पेशींवरील ACE2 रिसेप्टरशी अधिक घट्टपणे जोडले जाऊ शकते, असे प्रयोगशाळेतील अभ्यासातून समोर आले आहे. मात्र, यामुळे विषाणूचा प्रसार अधिक वेगाने होतो किंवा संसर्ग अधिक गंभीर बनतो, असा निष्कर्ष अद्याप काढता येत नाही..पुरेसा वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे या प्रकारावर अधिक संशोधन आणि निरीक्षण आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या घाबरण्याचे कारण नसले, तरी कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन आणि आवश्यक काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.