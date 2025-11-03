New Year 2026 Skin Care: नववर्षात हवी ग्लोइंग स्किन? मग आत्ताच सुरू करा 'हा' 2 महिन्यांचा स्किनकेअर प्लॅन

New Year 2026 Skin Care: वर्षाचे शेवटचे दोन महिने शिल्लक राहील आहेत. नविन वर्षात अनेक लोक संकल्प करतात, नविन योजना आखतात. तसेच प्रत्येकजण नवीन वर्षात निरोगी, तंदुरूस्त आणि अधिक आत्मविश्वासाने प्रवेश करण्यास तयार असतो. त्याचप्रमाणे नविन वर्षाचे स्वागत हे चमकदार चेहऱ्यासोबत करण्याची इच्छा अनेकांची असते. यासाठी काय करावे हे जाणून घेऊया. .कोणत्या प्रकारचे बदल मदत करतात?या धोरणात पौष्टिक पदार्थ , नियमित शारीरिक हालचाली आणि चांगल्या सवयींचे निरोगी संयोजन समाविष्ट असले पाहिजे. "पहिले पाऊल म्हणजे मूलगामी सवयींऐवजी वाजवी सवयी विकसित करणे. खरं तर, तुमच्या सवयींमध्ये लहान बदल देखील ऊर्जा पातळी, त्वचेचे आरोग्य आणि शरीराच्या रचनेत मोठे बदल घडवून आणू शकतात असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. कार्डिओ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि स्ट्रेचिंग केले पाहिजे. असे आठवड्याभराचे नियोजन करावे. दिवसातून सुमारे 30 मिनिटे सायकल चालवावी. .जर ते आठवड्यातून फक्त दोन ते तीन वेळाच केले तर शरीराचे स्नायू विकसित होऊन त्वचा चमकदार आणि आरोग्य निरोगी होऊ शकते. शरीराची लवचिकता वाढवण्यासाठी योगा करणे महत्वाचे आहे. .Belly Fat Loss: नैसर्गिक पद्धतीने फक्त 7 दिवसांत करा पोटाची चरबी कमी– जाणून घ्या संपूर्ण दिनक्रम.हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आहार किती महत्त्वाचा आहे?अनेक व्यक्तींना हे कळत नाही की पोषण त्यांच्या उर्जेवर आणि त्यांच्या दिसण्यावर किती परिणाम करते. डॉ. मुल यांच्या मते, ताजे, संपूर्ण अन्न खाणे, प्रक्रिया केलेले साखर कमी करणे आणि परिष्कृत कार्बोहायड्रेट्स खाणे हे लक्षणीय फरक निर्माण करू शकते. दुर्बल प्रथिने, ताजी फळे, भाज्या, काजू आणि बिया यांचा आहार त्वचेला चमकदार ठेवतो आणि चांगले आरोग्य राखतो. योग्य हायड्रेशन आणि काजू किंवा ऑलिव्ह ऑइलसारख्या चांगल्या चरबीचे पुरेसे सेवन केल्याने त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळू शकते..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातझोप, ताणतणावाची पातळी आणि सूर्यापासून संरक्षण हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. चांगली झोप शरीराला बरे होण्यास, हार्मोन्स नियंत्रित करण्यास आणि चमकदार त्वचा मिळविण्यास मदत करते. श्वासोच्छवासाच्या व्यायामाद्वारे, जर्नलिंगद्वारे किंवा बाहेर वेळ घालवून ताणतणावाचे व्यवस्थापन केल्याने ताणामुळे होणारे ब्रेकआउट्स किंवा थकवा टाळता येतो. दररोज सनस्क्रीन लावल्याने निरोगी त्वचा मिळते आणि अकाली वृद्धत्वापासून संरक्षण होते असे डॉक्टरांचे मत आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.