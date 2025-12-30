नवीन वर्षाचा फिटनेस संकल्प

महेंद्र गोखले (फिटनेसविषयक प्रशिक्षक)बनूया फिट...३१ डिसेंबरला ‘हा माझा मस्ती करायचा शेवटचा दिवस आहे, उद्यापासून मी सिरियसली फिटनेस सुरू करणार आहे’ असे तुम्हीही दिले असेल; पण दुर्दैवाने ते वचन पाळण्यात अपयशी ठरला असाल. जानेवारीच्या पहिल्या काही आठवड्यांमध्ये जिममध्ये किती गर्दी असते हे तुम्हाला माहीत आहे का? अर्थात काही संशोधनातून असे दिसते, की जिमची ६४ टक्के मेंबरशीप पूर्णपणे न वापरलेली असते, ८२ टक्के आठवड्यातून एकापेक्षा कमी वेळा जिममध्ये जातात आणि २२ टक्के सदस्य सहा महिन्यांनंतर पूर्णपणे जाणे बंद करतात. प्रथम हे का घडते ते आपण समजावून घेऊया? खालील कारणामुळे किंवा नियोजन नसल्यामुळे अयशस्वी होत असावे. .झटपट परिणामांची अपेक्षाप्रत्येकाला वाटते, की ते जिममध्ये जातील आणि त्यांच्या अनेक वर्षांच्या चुकीच्या सवयी काही आठवड्यांत दूर करतील; पण तसे होत नाही. खरंतर, तुम्हाला एका महिन्याच्या कालावधीत खूप मोठा बदल अपेक्षित असतो (अवास्तव ध्येय); परंतु ते करण्यात तुम्ही अयशस्वी ठरता कारण ते साध्य करणे खूप कठीण असते. मग असा निष्कर्ष काढता, की ‘जिमचा काही उपयोग नाही.’ म्हणून तुम्ही जिमला जाणे थांबवता..प्लॅनिंगचा अभावआधी विचार न करता आपण कोणतीच गोष्ट करत नाही. जसे की नवीन व्यवसाय, घर बांधणे, लग्न वगैरे, मग व्यायाम तरी का करायचा? व्यायामासाठीही प्लॅन असणे गरजेचे आहे. तरच अपेक्षित परिणाम साधला जाईल..विशिष्ट ध्येयाचा अभावतुमच्याकडे प्लॅन असतो, तेव्हाच ध्येयही असते. तुमचे ध्येय काय आहे? काही वेळा जिममध्ये नवीन असलेल्या व्यक्तीला तिथे व्यायाम कसा करावा हे माहीत असले तरीही त्यांच्यासमोर ध्येय नसते. ध्येय असल्याने आपण जे करत आहोत ते करण्याचा उद्देश आणि कारण मिळते. साधे ध्येय व्यायामात सातत्य ठेवते आणि शारीरिक क्षमता सुधारते..खूप कठोर, खूप जलदजे लोक काही महिन्यांपासून किंवा वर्षानुवर्षे व्यायाम करत नसतात, त्यांना वाटते, की जिममध्ये जाणे आणि व्यायाम करणे त्यांना सहज शक्य आहे. ते जाऊन दररोज २-३ तास व्यायाम करू शकतात. कदाचित हे सर्व शक्य होईलही, परंतु अपेक्षित परिणाम साध्य करता येईल का? कारण आपल्या शरीराला अशा प्रकारे कार्य करण्याची सवय नाही. महिनाभर कठोर परिश्रम केल्याने कोणालाही खूप मोठा बदल साध्य करता येत नाही. अनेक वर्षे सातत्य राखले, तर बदल घडू शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.