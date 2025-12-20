नवीन वर्षात स्लिम व्हायचं स्वप्न? वजन कमी करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या 10 गोल्डन टिप्स

how to get slim in 2026 naturally: नवीन वर्ष जवळ येत असताना अनेक लोक स्वतःसाठी नवीन ध्येये आणि संकल्प करतात. अर्थातच, नवीन वर्ष 2026 लवकरच जवळ येत आहे आणि बरेच लोक त्यांच्या नवीन ध्येयांचा विचार करतील. वर्षाच्या सुरुवातीला, ही ध्येये मोठ्या उत्साहाने पाळली जातात. परंतु जसजशी वेळ जाते तसतसे ही ध्येये अनेकदा मागे राहतात. याचे एक सर्वात मोठे कारण म्हणजे तुम्ही अशी ध्येये ठेवता जी पाळणे कठीण असते. स्टेडफास्ट न्यूट्रिशनचे संस्थापक अमन पुरी यांच्या मते, नवीन वर्षासाठी ठरवलेली अनेक ध्येये आरोग्य आणि तंदुरुस्तीशी संबंधित असतात. जर तुम्हाला खरोखरच तुमची ध्येये साध्य करायची असतील तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा..फ्रेश पदार्थ खावेस्ट्रिक डाएट फॉलो केल्यास आरोग्य निरोगी राहू शकते. तसेच जंक फूड खाणे टाळावे. ताजी, हंगामी फळे आणि भाज्या पौष्टिकतेने समृद्ध असतात आणि कॅलरीज आणि रसायने कमी असतात. ते शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात आणि अनेक रोगांपासून संरक्षण करतात.गोड आणि प्रोसेस्ड केलेले पदार्थगोड, बेकरीचे पदार्थ किंवा प्रोसेस्ड केलेले पदार्थ आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते. याचा थेट परिणाम वजन वाढणे, मधुमेह, रक्तदाब,हृदयासंबंधित समस्या फॅट वाढते. तसेच मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ खाणे टाळावे.जाणीवपूर्वक खाण्याची सवय लावासंतुलित आहार घेणे निरोगी आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुमची अर्धी प्लेट फळे आणि भाज्यांचे सेवन करावे. वेळेवर जेवण घ्यावे. तसेच नाश्ता करणे टाळू नका. तसेच जेवण करतांना टिव्ही पाहणे टाळावे..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .रोज व्यायाम करण्याचा गोल सेट करावा2026 मध्ये निरोगी राहण्यासाठी व्यायाम करणे आवश्यक आहे. तुमच्या दिनचर्येत वेगाने चालणे, नृत्य करणे, ट्रेकिंग करणे, सायकलिंग करणे आणि पोहणे यासारख्या क्रियाकलापांचा समावेश करा. लिफ्टऐवजी पायऱ्या चढा आणि जवळच्या बाजारात चालणे किंवा सायकल चालवणे. कोणत्याही उपकरणाशिवाय घरी स्क्वॅट्स, लंग्ज, पुश-अप्स आणि स्ट्रेचिंग व्यायाम तुमचे शरीर मजबूत करू शकतात. स्क्रीन टाइम कमी करामोबाईल फोन आणि टीव्हीवर जास्त वेळ घालवण्याऐवजी, बाहेर वेळ घालवणे किंवा पुस्तके वाचण्यावर भर द्यावा. स्क्रीन टाइम कमी केल्याने पुरेशी झोप मिळते. चित्रकला, लेखन आणि संगीत यासारख्या सर्जनशील क्रियाकलापांमुळे मन आनंदी राहते आणि ताण कमी होतो. भरपूर पाणी प्यावेपुरेसे पाणी प्यायल्याने विषारी पदार्थ बाहेर पडतात. पोषक तत्वांचा पुरवठा होतो आणि निरोगी त्वचा राखली जाते. पाणी प्यायल्याने थकवा कमी होतो आणि वजन कमी होण्यास देखील मदत होते. साखरयुक्त आणि फिजी पेयेऐवजी लिंबू पाणी, नारळ पाणी, ताक, चवीनुसार पाणी आणि हर्बल चहा घ्या..Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर.निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवारोजच्या धावपळीतून विश्रांती घ्यावी आणि बाहेर वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करा. बागेत फिरणे, पक्षी पाहणे, सूर्योदय किंवा सूर्यास्त पाहणे मनाला शांती देते. जर बाहेर जाणे शक्य नसेल, तर घरी बागकाम करा किंवा वनस्पतींमध्ये वेळ घालवा. यामुळे ताण कमी होतो आणि मनाला बरे वाटते. ध्यान करावेध्यान आणि योग मन शांत ठेवण्यास मदत करते आणि ताण कमी करते. जास्त ताणामुळे अन्नाची वारंवार इच्छा होऊ शकते, ज्यामुळे लठ्ठपणा वाढतो. ध्यान केल्याने विचार सकारात्मक होतात आणि नकारात्मक विचार दूर राहतात. यामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि काम करण्याची क्षमता सुधारते..Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.झोपेला महत्व द्यावेचांगली झोप आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. झोपेचा अभाव रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करतो आणि ताण वाढवतो, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करणे आणि मूडवर परिणाम होतो. म्हणून, 2026 मध्ये, दररोज पूर्ण आणि चांगली झोप घेण्याचा दृढ संकल्प करा. मद्यपान आणि धूम्रपान कमी करामद्यपान कमी करावे. तसेच, धूम्रपान पूर्णपणे सोडण्याचा प्रयत्न करा. या सवयी शरीराला हानी पोहोचवतात, म्हणून त्या सोडणे हे निरोगी जीवनासाठी एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.