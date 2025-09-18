Girl Period Problems: बाहेरून मुलगी, आतून मुलगा? १७ वर्षांची झाली तरी पीरियड्स आले नाही म्हणून तपासणी केली अन् सत्य आलं समोर

थोडक्यात:मासिक पाळी ही महिलांच्या प्रजनन वयात दर महिन्याला होणारी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.मिर्झापूरमधील १७ वर्षीय मुलीला अजूनही मासिक पाळी न आल्याने डॉक्टरांकडे तपासणी करण्यात आली.तपासणीत समोर आलं की ती बाहेरून मुलगी दिसत असली तरी आतून पुरुषी गुणसूत्र असलेला दुर्मिळ केस आहे..Teenage Girl no periods diagnosed as male rare case: पीरियड्स किंवा मासिक पाळी ही महिलांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया आहे, जी प्रजनन वयाच्या दर महिन्याला होत असते. साधारणतः ९ ते १६ वर्षांच्या दरम्यान मुलींना पहिली मासिक पाळी येते. मात्र उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूरमध्ये एक असाधारण गोष्ट घडली आहे.मिर्झापूरमधल्या एका १७ वर्षाच्या मुलीला अजूनही मासिक पाळी आलेली नाही. त्याचसाठी डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी गेली, तेव्हा तपासणीमध्ये आश्चर्यकारक आणि दुर्मिळ गोष्टीचा उलगडा झाला. डॉक्टरांनी केलेल्या तपासणीमध्ये असे समोर आले की ती बाहेरून पूर्णपणे मुलगी दिसत असली, तरी आतून मुलगा आहे. नक्की काय आहे ही दुर्मिळ परिस्थिती, ते जाणून घेऊया..डॉक्टर सांगतातबाळ जन्माला येताना ते जर मुलगी असेल, तर XX क्रोमोसोम घेऊन येतं आणि जर बाळ XY क्रोरमोसोम घेऊन जन्माला आले, तर तो मुलगा असतो. पण मिर्झापूरमधील मुलीला अँड्रोजन इंसेन्सिटिव्हिटी सिन्ड्रोम (Androgen Insensitivity Syndrome (AIS)) असल्याचे डॉक्टर सांगतात.या स्थितीत बाळ XY क्रोमोसोम घेऊन जन्माला येते, मात्र तिचे शरीर 'अँड्रोजेन' हॉर्मोनला प्रतिसाद देऊ शकत नाही. त्यामुळे गर्भावस्थेतच बाळाचे बाह्य अवयव मुलीसारखे तयार होतात, पण आतून पुरुष क्रोमोसोम असतो. त्यामुळे अशा बाळांना मोठे झाल्यावर सामान्य मुलींसारखी मासिक पाळी येत नाही..Hidden Liver Damage: लक्षणं न जाणवताही यकृत हळूहळू कमजोर होतंय… ‘सायलेंट किलर’मुळे वाढणाऱ्या धोक्याबाबत डॉक्टरांचा सावध इशारा!.काय आहे अँड्रोजन इंसेन्सिटिव्हिटी सिन्ड्रोम?अँड्रोजन इंसेन्सिटिव्हिटी सिन्ड्रोम ही एक दुर्मिळ वैद्यकीय अवस्था आहे, ज्यात एखादी XY क्रोमोसोम घेऊन जन्माला येते, म्हणजे जनुकांनुसार (Genetically) ती मुलगा असते. पण या स्थितीत शरीराला अँड्रोजन या पुरुषी हॉर्मोनचा परिणाम जाणवत नाही. त्यामुळे शरीराचा विकास नेहमीसारखा होत नाही.या अवस्थेत बाहेरून व्यक्ती पूर्णपणे मुलगी किंवा अर्धवट मुलीसारखी दिसू शकते. मात्र शरीरात गर्भाशय किंवा अंडाशय नसल्याने गर्भधारणा करता येत नाही. कारण शरीरात पुरुषी प्रजनन अवयव; टेस्टीस असतात..लक्षणे कशी ओळखायची?- मुलगी १५-१६ वर्षांची होऊनही मासिक पाळी सुरु न होणे- गर्भाशय किंवा अंडाशयाचा पूर्ण विकास न होणे- शरीरावर कमी केस असणं किंवा उंची खूपच जास्त असणं- बाहेरून मुलीचं शरीर पण आतून मुलगा असणं.Prostate Cancer in Young Men: तरुणांमध्ये वाढतंय प्रोस्टेट कॅन्सरचं प्रमाण? ही असू शकतात कारणं; तज्ज्ञांनी सांगितले सोपे उपाय.किती दुर्मिळ आहे ही स्थिती?अहवालानुसार, हा सिंड्रोम सुमरे ९९००० प्रकारणांपैकी एका प्रकरणात होते. त्यामुळे ही वैद्यकीय अवस्था अत्यंत क्वचित निर्माण होते. त्यामुळे अनेकदा कुटुंबियांना अनेक वर्षे याची कल्पना नसते..डॉक्टरांचा सल्ला व उपचार- मुलीला योग्य वयात पीरियड्स न आल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा- Genetic Test, Hormone Test, Ultrasound यांद्वारे निदान करता येतं- आवश्यकतेनुसार सर्जरी किंवा हार्मोन थेरपीचा अवलंब केला जातो.FAQsअँड्रोजन इन्सेन्सिटिव्हिटी सिंड्रोम (AIS) म्हणजे काय? (What is Androgen Insensitivity Syndrome?)अँड्रोजन इन्सेन्सिटिव्हिटी सिंड्रोम ही एक दुर्मिळ वैद्यकीय अवस्था आहे. यात एखादी व्यक्ती XY क्रोमोसोम घेऊन जन्माला येते (जनुकांनुसार मुलगा), पण शरीराला अँड्रोजन हार्मोन्सचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे बाहेरून ती मुलगीसारखी दिसते, पण आतून पुरुषी क्रोमोसोम असतात. या अवस्थेची लक्षणं कशी ओळखता येतात?(What are the symptoms of AIS?)१५–१६ वर्षांपर्यंत मासिक पाळी न सुरू होणंगर्भाशय किंवा अंडाशयाचा अभाव किंवा अपूर्ण विकासशरीरावर केस कमी असणं व उंची तुलनेने जास्त असणंबाहेरून मुलगीसारखं शरीर, पण आतून मुलगा असणं ही अवस्था किती दुर्मिळ आहे?(How rare is Androgen Insensitivity Syndrome?)ही स्थिती सुमारे ९९,००० जन्मांमधून एका प्रकरणात आढळते. त्यामुळे AIS अत्यंत क्वचित आढळणारी अवस्था मानली जाते. उपचार काय असू शकतात?(What are the treatment options for AIS?)डॉक्टर Genetic Test, Hormone Test आणि Ultrasound करून निदान करतात. गरजेनुसार सर्जरी किंवा हार्मोन थेरपी केली जाते. तसेच अशा मुलींना मानसिक आणि सामाजिक आधार देणंही खूप महत्त्वाचं असतं.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.