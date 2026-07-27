World Hepatitis Day 2026: लक्षणं नसतानाही हिपॅटायटिसचा धोका कोणाला असू शकतो? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात...

World Hepatitis Day 2026: हिपॅटायटिस म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर कावीळ, सतत थकवा आणि पोटात दुखणं अशी लक्षणं येतात. पण व्हायरल हिपॅटायटिसचं सगळ्यात मोठं आव्हान म्हणजे अनेक लोकांना वर्षानुवर्षं कोणतीही लक्षणं दिसत नाहीत.या "सायलेंट" टप्प्यातही व्हायरस यकृताचं (लिव्हरचं) नुकसान करत राहतो. पुढे जाऊन यामुळे फायब्रोसिस, सिरोसिस किंवा हेपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा (लिव्हर कॅन्सर) होऊ शकतो. अनेकदा आजार खूप पुढे गेल्यावरच लक्षणं दिसायला लागतात. म्हणूनच आता आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लक्षणांची वाट न पाहता वेळेवर स्क्रीनिंग करण्यावर भर दिला जातो..जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) च्या Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis आणि Global Hepatitis Report नुसार, जगभरात लाखो लोकांना दीर्घकालीन (क्रॉनिक) हिपॅटायटिस बी (HBV) किंवा हिपॅटायटिस सी (HCV) ची लागण झालेली असते, पण त्यांना त्याची कल्पनाही नसते. त्यामुळे लवकर निदान करणं हे लिव्हरशी संबंधित गंभीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी आणि संसर्गाचा प्रसार रोखण्यासाठी अत्यंत प्रभावी उपाय मानला जातो.हिपॅटायटिसच्या विविध प्रकारांमध्ये क्रॉनिक HBV आणि HCV संसर्ग सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे, कारण हे संसर्ग अनेक वर्षं कोणतीही लक्षणं न दाखवता शरीरात राहू शकतात.हिपॅटायटिस A आणि हिपॅटायटिस E हे बहुतेक वेळा दूषित अन्न किंवा पाण्यामुळे होणारे तीव्र (अॅक्यूट) आजार असतात. त्याउलट, हिपॅटायटिस B आणि C कोणतीही स्पष्ट लक्षणं न देता लिव्हरचं नुकसान करत राहू शकतात..लिव्हरमध्ये स्वतःला पुन्हा तयार करण्याची (रिजेनेरेट होण्याची) क्षमता खूप जास्त असल्यामुळे, लक्षणं दिसण्याआधीच त्याचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं असू शकतं. त्यामुळे योग्य वेळी प्रयोगशाळेतील तपासण्या करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.2023 च्या Centers for Disease Control and Prevention (CDC) च्या Hepatitis B Screening and Testing Recommendations नुसार, 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने आयुष्यात किमान एकदा तरी ट्रिपल-पॅनेल चाचणीद्वारे हिपॅटायटिस बीची तपासणी करून घ्यावी. एखाद्या व्यक्तीला स्वतःला धोका आहे असं वाटत नसतानाही ही तपासणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. कारण अनेकांना पूर्वीचा संसर्ग कसा झाला हे आठवत नाही किंवा ते स्वतःला जोखमीच्या गटात समजतही नाहीत..गर्भवती महिलांनी प्रत्येक गर्भधारणेदरम्यान हिपॅटायटिस बी सरफेस अँटिजेन (HBsAg) ही तपासणी करून घ्यावी. त्यामुळे आईकडून बाळाला होणारा संसर्ग वेळेवर रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय करता येतात. हिपॅटायटिस बी असलेल्या आईपासून जन्मलेल्या बाळांना जन्मानंतर त्वरित योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय न केल्यास त्यांना दीर्घकालीन संसर्ग होण्याचा धोका खूप जास्त असतो.आरोग्यसेवा कर्मचारी, प्रयोगशाळेतील कर्मचारी आणि कामाच्या स्वरूपामुळे रक्ताच्या संपर्कात येणाऱ्या इतर व्यक्तींनी, त्यांची रोगप्रतिकारक स्थिती (इम्युनिटी स्टेटस) माहिती नसेल तर तपासणी करून घ्यावी आणि गरज असल्यास लस घ्यावी..दीर्घकाळ डायलिसिस घेणारे रुग्ण, वारंवार रक्त चढवून घेणारे, अवयव प्रत्यारोपण झालेले रुग्ण आणि वारंवार वैद्यकीय प्रक्रिया (इनव्हेसिव्ह मेडिकल प्रोसीजर्स) कराव्या लागणाऱ्या व्यक्तींनाही आरोग्यसेवेदरम्यान वारंवार रक्ताच्या संपर्कात येण्यामुळे संसर्गाचा धोका असतो.इंजेक्शनद्वारे अमली पदार्थ घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये दूषित सुई किंवा इंजेक्शनचं साहित्य पुन्हा वापरल्यामुळे हिपॅटायटिस बी आणि सी दोन्हींचा धोका सर्वाधिक असतो.ज्या व्यक्तींना आधीपासून क्रॉनिक हिपॅटायटिस बी आहे, त्यांच्या घरातील सदस्यांनी आणि लैंगिक जोडीदारांनीही योग्य तपासणी करून घ्यावी.याशिवाय, HIV असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची हिपॅटायटिस बी आणि सी साठी तपासणी करणं आवश्यक आहे. कारण दोन्ही संसर्ग एकत्र असल्यास लिव्हरचं नुकसान अधिक वेगाने होतं आणि उपचारांची दिशा ठरवतानाही त्याचा महत्त्वाचा परिणाम होतो..CDC च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीने आयुष्यात किमान एकदा तरी हिपॅटायटिस सीची तपासणी करून घ्यावी. ज्या व्यक्तींना सतत संसर्गाचा धोका असतो, त्यांनी गरजेनुसार पुन्हा तपासणी करून घ्यावी.लक्षणं नसलेल्या हिपॅटायटिसचं निदान करण्यासाठी प्रयोगशाळेतील तपासण्या हा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहे.हिपॅटायटिस बीसाठी CDC ने ट्रिपल-पॅनेल स्क्रीनिंग करण्याची शिफारस केली आहे. यात हिपॅटायटिस बी सरफेस अँटिजेन (HBsAg), हिपॅटायटिस बी सरफेस अँटिबॉडी (Anti-HBs) आणि टोटल हिपॅटायटिस बी कोअर अँटिबॉडी (Total Anti-HBc) या तीन चाचण्यांचा समावेश असतो. या तिन्ही चाचण्यांमुळे सक्रिय संसर्ग, पूर्वी झालेला संसर्ग, लसीमुळे मिळालेली प्रतिकारशक्ती आणि संसर्ग होण्याची शक्यता यांचं अधिक अचूक निदान करता येतं..जर HBsAg पॉझिटिव्ह आला, तर हिपॅटायटिस बी ई अँटिजेन (HBeAg), Anti-HBe अँटिबॉडी आणि क्वांटिटेटिव्ह HBV DNA या अतिरिक्त तपासण्या करून व्हायरस किती वेगाने वाढत आहे, संसर्ग किती प्रमाणात पसरू शकतो आणि अँटीव्हायरल उपचारांची गरज आहे का, हे ठरवलं जातं.यासोबतच लिव्हर फंक्शन टेस्ट्स (LFT) जसे Alanine Aminotransferase (ALT), Aspartate Aminotransferase (AST), Bilirubin, Albumin आणि Prothrombin Time या तपासण्याही महत्त्वाच्या असतात.मात्र, लिव्हर एन्झाइम्सचे रिपोर्ट सामान्य आले म्हणून क्रॉनिक हिपॅटायटिस बी नाही, असा निष्कर्ष काढू नये. कारण रक्तातील बायोकेमिस्ट्री सामान्य असतानाही सक्रिय संसर्ग असू शकतो..हिपॅटायटिस सीचं निदान सुरुवातीला Anti-HCV Antibody तपासणीद्वारे केलं जातं. WHO आणि CDC च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ही चाचणी रिऍक्टिव्ह आल्यास त्यानंतर HCV RNA तपासणी Nucleic Acid Amplification Technique (NAAT) द्वारे करणं आवश्यक असतं, जेणेकरून सक्रिय संसर्गाची खात्री करता येईल.कारण अँटिबॉडी आढळल्याचा अर्थ त्या व्यक्तीचा कधी ना कधी व्हायरसशी संपर्क आला होता, पण HCV RNA आढळल्यासच सध्या व्हायरस शरीरात सक्रिय आहे आणि पुढील वैद्यकीय तपासणी व उपचारांची गरज आहे, हे निश्चित होतं..तीव्र (अॅक्यूट) हिपॅटायटिसची लक्षणं असलेल्या रुग्णांमध्ये हिपॅटायटिस A आणि E चं निदान प्रामुख्याने त्या व्हायरससाठीच्या IgM अँटिबॉडी तपासणीद्वारे केलं जातं.काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, विशेषतः संसर्गाचा उद्रेक (आउटब्रेक) झाल्यास किंवा रुग्णाची प्रतिकारशक्ती कमी असल्यास, मॉलिक्युलर चाचण्या अतिरिक्त निदानासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.भारतासारख्या देशांमध्ये, तीव्र हिपॅटायटिसची लक्षणं असलेल्या गर्भवती महिलांमध्ये हिपॅटायटिस E ची शक्यता डॉक्टरांनी विशेष लक्षात घ्यावी. कारण या संसर्गामुळे आईला गंभीर गुंतागुंत होण्याचा धोका अधिक असतो..भारत सरकारच्या National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) मध्येही लवकर निदान, वेळेवर उपचारांशी जोडणं, संसर्गाचा धोका असलेल्या व्यक्तींना हिपॅटायटिस बीची लस देणं आणि उपचार सुरू करण्यापूर्वी योग्य प्रयोगशाळा चाचण्यांद्वारे निदान निश्चित करणं यावर भर देण्यात आला आहे.लक्षणं नाहीत म्हणजे लिव्हर पूर्णपणे निरोगी आहे, असा समज करून घेऊ नये.ज्या व्यक्ती स्क्रीनिंगसाठी शिफारस केलेल्या गटात येतात, ज्यांच्यात संसर्गाचे ओळखलेले जोखीम घटक आहेत किंवा ज्यांच्या लिव्हर फंक्शन टेस्टमध्ये कारण न समजणारे बदल दिसून येतात, त्यांनी कोणतीही लक्षणं नसली तरी योग्य प्रयोगशाळा तपासण्या करून घ्याव्यात..लवकर निदान झाल्यास योग्य वेळी उपचार आणि नियमित देखरेख सुरू करता येते. त्यामुळे रुग्णाचं आरोग्य सुधारण्यास मदत होते, संसर्गाचा प्रसार कमी होतो, आजाराचं एकूण ओझं घटतं आणि जगभरातून हिपॅटायटिस निर्मूलनाचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीही महत्त्वाचं योगदान मिळतं.- डॉ. लक्ष्मीप्रिया आर., वरिष्ठ सल्लागार मायक्रोबायोलॉजिस्ट आणि मॉलिक्युलर बायोलॉजिस्ट, मेट्रोपोलिस हेल्थकेअर लिमिटेड (चेन्नई).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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