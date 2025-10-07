Nobel Prize in Medicine 2025: वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर! मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रॅम्सडेल अन् शिमोन सकागुची ठरले पुरस्काराचे मानकरी

Nobel Prize in Medicine 2025 Winners: जगातील सर्वात मोठ्या मान्यतेचा आणि प्रतिष्ठेचा सन्मान म्हणजे नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize). दरवर्षीप्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यात हे पुरस्कार जाहीर होतात. कालपासून म्हणजेच 6 ऑक्टोबरपासून या सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे..नोबेल पुरस्काराला तब्बल 124 वर्षांची परंपरा आहे. नोबेल पुरस्कार दरवर्षी ठराविक क्रमाने जाहीर केले जातात. सर्वप्रथम वैद्यकशास्त्राचा पुरस्कार दिला जातो, त्यानंतर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, शांतता आणि शेवटी अर्थशास्त्र या पुरस्कारांची घोषणा होते. प्रत्येक वर्षी या क्षेत्रांमध्ये बहुमूल्य योगदान दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान केला जातो. .वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार प्रामुख्याने मानवी आरोग्य आणि जीवशास्त्रात मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या संशोधनाला दिले जाते. अलीकडच्या काही वर्षांत या पुरस्काराने जगभरातील आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या शोधांचा गौरव केला आहे.यावर्षी हा पुरस्कार मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रॅम्सडेल आणि शिमोन सकागुची यांना देण्यात आले आहे. या तिघांनीही रोगप्रतिकारशक्ती स्वतःच्याच अवयवांवर हल्ला करू नये यासाठी ती कशी नियंत्रणात ठेवली जाते याविषयी संशोधन केले आहे..नोबेल पुरस्काराच्या अधिकृत प्रेस रिलीजनुसार, मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रॅम्सडेल आणि शिमोन सकागुची यांना परिधीय प्रतिकारक सहिष्णुतेवरील महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी 2025 मधील वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या संशोधकांनी रोगप्रतिकारक यंत्रणेतील ‘नियामक टी पेशी’ शोधून काढल्या, ज्या आपल्या प्रतिकारशक्तीला स्वतःच्या शरीरावर हल्ला करण्यापासून थांबवतात आणि त्याचे संरक्षण करतात..काय आहे संशोधन?जपानच्या शिमोन सकागुची यांनी 1995 मध्ये रोगप्रतिकारशक्ती विषयीचे पारंपरिक मत बदलले. तोपर्यंत असे मानले जात होते की शरीरातील अनावश्यक पेशींना थायमस ग्रंथीमध्ये मस्तच केल्यावरच रोगप्रतिकारशक्ती योग्यरीत्या काम करते. मात्र सकागुची यांनी संशोधनातून दाखवले की शरीरात 'रेग्युलेटरी टी पेशी' या विशेष पेशी असतात, ज्या रोगप्रतिकारशक्तीला स्वतःच्या अवयवांवर हल्ला करण्यापासून थांबवतात आणि ऑटोइम्यून रोगांपासून संरक्षण करतात..त्यांनंतर 2001 साली मेरी ब्रन्को आणि फ्रेड रॅम्सडेल यांनी यात पुढील संशोधन केले आणि ऑटोइम्यून आजाराने त्रस्त असलेल्या एका उंदराच्या जातीवर संशोधन करताना ‘Foxp3’ नावाचा जीन शोधला. या जीनमध्ये झालेल्या बिघाडामुळे प्रतिकारशक्तीवरील नियंत्रण ढासळते आणि गंभीर आजार उद्भवतात असा निष्कर्ष काढला. त्यात भर घालत त्यांनी हेही स्पष्ट केले की मानवांमध्ये Foxp3 जीनमधील दोषामुळे IPEX सिंड्रोम नावाचा दुर्मीळ पण गंभीर ऑटोइम्यून विकार होतो..2003 मध्ये सकागुची यांनी दाखवले की Foxp3 हा जीन रेग्युलेटरी टी पेशी (Regulatory T) पेशींच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती संतुलित राहते आणि बाहेरील रोगजंतूंशी लढताना स्वतःच्या अवयवांवर हल्ला होत नाही. या शोधामुळे प्रतिकारशक्ती समजण्याचा दृष्टीकोन बदलला असून, आज या ज्ञानाचा वापर ऑटोइम्यून रोग, कर्करोग आणि अवयव प्रत्यारोपणातील (Organ Transplant) उपचारांसाठी होत आहे, तर Foxp3-आधारित काही उपचार वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये असून भविष्यात रुग्णांसाठी नवीन आशा निर्माण करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.