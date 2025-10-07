आरोग्य

Nobel Prize in Medicine 2025: वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर! मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रॅम्सडेल अन् शिमोन सकागुची ठरले पुरस्काराचे मानकरी

2025 Nobel Prize in Medicine Announced: 2025 चा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रॅम्सडेल आणि शिमोन सकागुची यांना रोगप्रतिकारक प्रणालीवरील क्रांतिकारी संशोधनासाठी जाहीर झाला.
Nobel Prize 2025 in Medicine | Winners

Nobel Prize 2025 in Medicine | Winners

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Nobel Prize in Medicine 2025 Winners: जगातील सर्वात मोठ्या मान्यतेचा आणि प्रतिष्ठेचा सन्मान म्हणजे नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize). दरवर्षीप्रमाणे ऑक्टोबर महिन्यात हे पुरस्कार जाहीर होतात. कालपासून म्हणजेच 6 ऑक्टोबरपासून या सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
medicine
science
Science and Technology
nobel prize
(Medicine)
health
Immunity
immune system
Healthcare
Research

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com