आरोग्य

रिपोर्टवर ‘नॉर्मल’ लिहिलंय म्हणून खुश होऊ नका! हृदयाच्या आरोग्यासाठी कोलेस्ट्रॉलची आकडेवारी समजून घ्या!

कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल असूनही हृदयविकाराचा धोका असू शकतो. LDL-C चे वैयक्तिक लक्ष्य, जोखीम घटक आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी महत्त्व जाणून घ्या.
Cholesterol Levels

Cholesterol Levels

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

भारतातील बहुतेक व्यक्तींना त्यांच्या कोलेस्ट्रॉलबाबत माहित असते, पण फार कमी व्यक्तींना त्यांचे वैयक्तिक एलडीएल-सी लक्ष्य माहित असते. हृदयाच्या आरोग्यासंदर्भात केअर घेण्याची एकच पद्धत सर्वांना लागू होऊ शकत नाही, याबाबत कार्डिओलॉजिस्ट स्पष्ट करत आहेत.

Loading content, please wait...
cholesterol
health
Heart
Healthcare
Heart Health
Health Tips
heart health tips
Marathi News Esakal
www.esakal.com