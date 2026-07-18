संवादसेतू : जाऊ की नको?...

आनंदाचे छोटे छोटे प्रसंग आपल्यासमोर नेहमी येत असतात. घटकाभर ‘नॉस्टॅल्जिया’त रमून ताजंतवानं होण्याचे! पण ‘कारणं’ आडवी येतात. ती खरंच तितकी महत्त्वाची असतात का?अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेला पाऊस पुण्यात लागून राहिला होता. जुलैत आलेला यंदाचा पहिला पाऊस! आनंद तर होत होताच, पण बाहेर पडणं अपरिहार्य असलेल्यांची चिडचिड झाली होती. त्यातच मेधाच्या लक्षात आलं- उद्या रविवार! मेधाच्या शाळेतल्या ‘१० वी ब’च्या वर्गाचा स्नेहमेळावा होता. तिची शाळा मुलींची. खूप दिवसांपूर्वीच त्यांच्या वर्गातल्या दोघींनी पुढाकार घेऊन हा रविवार ठरवला होता. शाळेत पाराखाली भेटायचं आणि चक्क वर्गात बसून अंगतपंगत करायची, हे त्यांचं नियोजन सगळ्यांनाच आवडलं होतं. पण त्या वेळी कुठे माहिती होतं की आज इतका पाऊस पडणार आहे! .मेधा द्विधा मनस्थितीत होती. रमा आणि समिधा या जुन्या वर्गमैत्रिणींना फोन करून झाला होता. ‘तुम्ही येणार का गं?...’ पावसामुळे समिधानं जाणं ‘कॅन्सल’ केलं होतं. रमाही ‘जाऊ की नको’मध्येच होती. मेधाला वाटलं, ‘किती वर्षं झाली आता शाळेला! दहावीनंतर सगळ्यांचे रस्ते वेगळे झाले. काहीजणी पुणे सोडून गेल्या. कुणी कुणाला अनेक वर्षं भेटलेलं नाही. आज भेटून असं तरी काय बोलणार आहोत! आयुष्यं वेगळी, विषय वेगळे. पुन्हा पूर्वीसारखं ‘कनेक्ट’ होता येईल का मुलींशी?... की नुसता वेळ जाईल? कदाचित जास्त कुणी येणारही नाही. मग मीच इतक्या पावसात जिवाचा आटापिटा करत कपडे भिजवत जावं का?...’.तिच्या सासूबाईंनी जणू तिचं मन वाचलं. ‘‘जाऊच नये असं वाटतंय ना?’’मेधा म्हणाली, ‘‘हो ना आई. एकच दिवस असतो हो सुट्टीचा... त्यात हा पाऊस. तिथे जाऊन मला ‘बोअर’ झालं तर? निष्कारण वेळ वाया गेला तर मूड ऑफ होईल माझा.’’सासूबाई म्हणाल्या, ‘‘तुला मजा सांगू?... गेल्या वर्षी मलाही ही अशीच संधी आली होती. १९७१ ची आमची ‘मॅट्रिक’ची बॅच! एका मैत्रिणीने तिच्या घरी बोलावलं होतं आम्हाला. पण तिचं ‘सेकंड होम’ होतं लोणावळ्याला. एवढा प्रवास कोण करणार, उगाच ‘रुटिन’ डिस्टर्ब होईल, असं म्हणून मी गेले नाही. नंतर समजलं फोटोंमधून, की मी काय गमावलं! व्हिडिओंमध्ये जुन्या मुलांमुलींना हसता-खिदळताना बघून पाणीच आलं गं डोळ्यांत! तेवढीच माझीही भेट झाली असती, थोड्या गप्पा मारल्या असत्या... पण मी चूक केली. इतकं वाईट वाटलं, की घरात हे सांगावंसंही वाटलं नाही मला. आपण दैनंदिन रुटिनमध्येच अडकून पडतो गं! इतके काही आपण नक्कीच बिझी नसतो. आणि तितकीशी अडचणही नसते.’’.सासूबाई बोलत असताना मेधाच्या डोळ्यांसमोर दहावीचा वर्ग आला. एकमेकींची चेष्टामस्करी करणाऱ्या आणि प्रसंगी दांडगेपणा करणारा त्यांचा ग्रुप आला. गेली २३ वर्षं या मुली तिला भेटल्या नव्हत्या. अचानक तिला त्यांच्याबरोबर त्याच बाकांवर जाऊन बसावंसं वाटलं. मगाशी वाटणारी सगळी प्रतिकूल कारणं आता तितकीशी प्रतिकूल वाटत नव्हती. समिधा आणि रमा आल्या नाहीत, तरी चालेल. बाकीच्या पोरी भेटतील ना. कुणीच आलं नाही असं तर नक्कीच नाही होणार. गप्पा मारायला, ‘रुटिन’मधून ताजंतवानं व्हायला आता पाऊस तिला अडवत नव्हता. सासूबाईंकडे पाहून गोड स्मित करत ती कपडे कोणते घालायचे हे ठरवायला आत पळाली! सासूबाईंनी तिचा दृष्टिकोनच बलला होता!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.