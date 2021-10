पुरेशी झोप न मिळाल्याने शरीरावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर परिणाम

पुरेशी आणि भरपूर झोप मिळणे, हे आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय फायद्याचे आणि महत्वाचे आहे. तुम्हाला जर सात ते आठ तास अशी चांगली झोप मिळत असेल तर तुम्ही दिवसभर अतिशय ताजेतवाने असता. पण अपुरी झोप मिळाली किंवा नोकरीमुळे, अतिरिक्त कामामुळे रोजच्या झोपण्याचे चक्र बिघडत असेल तर मात्र त्याचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारची समस्या जर दीर्घकालीन राहिली तर मात्र तुम्हाला उच्च रक्तदाब, नैराश्य, हृदयविकाराचा झटका येण्याचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे पुरेशी झोप मिळणे हे खूपच गरजेचे आहे. झोप न मिळाल्याने तुमच्या आरोग्यावर असे परिणाम होऊ शकतात.

रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम

जेव्हा तुम्ही दिवसातले सात ते आठ तास झोपता तेव्हा तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असते. पण जेव्हा हे चक्र बिघडते तेव्हा तणाव वाढून तुमच्या शरीरातील अँटीबॉडीजवर परिणाम होतो. त्याचे कार्य कमी होते. त्यामुळे आजाराला निमंत्रण मिळते.

