आरोग्य

Stomach Health: समोसा किंवा पाणीपुरी नाही तर 'हे' पदार्थ खाल्ल्याने वाढते गॅस आणि अपचन, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली माहिती

गॅस्ट्रोलॉजिस्टने सांगितलेले पोटफुगी वाढवणारे आवडते स्नॅक्स
gastroenterology

gastroenterology

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

असे दिसून आले की, तुमचे आवडते चहासोबतचे पदार्थ पोटासाठी घातक ठरू शकतात. गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये भारतातील काही सर्वात आवडत्या स्नॅक्सची यादी दिली आहे. समोसा आणि पाणीपुरीसह कोणते पदार्थ पोटफुगीची समस्या वाढवतात हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
doctor
Video
stomach
Panipuri
Food marathi news
health
digestion
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com