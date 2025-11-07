Stomach Health: समोसा किंवा पाणीपुरी नाही तर 'हे' पदार्थ खाल्ल्याने वाढते गॅस आणि अपचन, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली माहिती

असे दिसून आले की, तुमचे आवडते चहासोबतचे पदार्थ पोटासाठी घातक ठरू शकतात. गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. पाल यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये भारतातील काही सर्वात आवडत्या स्नॅक्सची यादी दिली आहे. समोसा आणि पाणीपुरीसह कोणते पदार्थ पोटफुगीची समस्या वाढवतात हे जाणून घेऊया.. मखानापुढे मखाना होता, जो त्याचा आवडता पदार्थ होता. ते म्हणतात की त्यात चरबी कमी असते, पोटाला सौम्य असते आणि प्रथिने जास्त असतात. मखाना किंवा फॉक्स नट्स हे कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह आणि फॉस्फरसने भरलेले पोषक तत्वांनी भरलेले नाश्ता आहे. लिंबू आणि मिरचीसह कॉर्नकॉबत्यानंतर लिंबू आणि मिरचीसह कॉर्नकॉब आला, ज्याला डॉक्टरांनीही खूप उच्च दर्जा दिला. त्यात फायबरचे प्रमाण जास्त असते आणि ते सहसा आतड्यांना अनुकूल असते, जरी त्यांनी सावधगिरी बाळगली की यामुळे काही लोकांमध्ये पोटफुगी होऊ शकते. तरीही, जलद आणि समाधानकारक नाश्त्यासाठी ते त्यांच्या सर्वोत्तम निवडींपैकी एक आहे..मसाला खाकरासंपूर्ण गव्हापासून बनवलेला आणि बेक केलेला मसाला खाकरा, डॉ. पाल यांनीही पसंत केला - जरी त्यांनी असेही म्हटले की मर्यादित प्रमाणात खावे.मोमोजमध्यम श्रेणीतील स्नॅक्समुळे गोष्टी मनोरंजक होऊ लागल्या. जर तुम्ही सॉसवर सावधगिरी बाळगली तर वाफवलेले मोमोज हा एक चांगला पर्याय असू शकतो, असे ते म्हणाले. “तळलेले मोमोज पूर्णपणे निषिद्ध आहेत,” त्याने इशारा दिला..पावभाजीपावभाजी "मॉडरेशन" झोनमध्ये आली. भाज्यांमुळे ते पोषक तत्वांनी समृद्ध होते, परंतु बटर आणि मैद्याचे पाव पोटासाठी जड असतात..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातआतड्यांतील अयोग्य पदार्थांबद्दल बोलायचे झाले तर - समोसा, पकोडा, भुजिया आणि पाणीपुरी हे सर्व तळाशी घट्ट ठेवले होते. "तळलेले आणि मैदापासून बनवलेले, समोसे पोट फुगवू शकतात," डॉ. पाल सांगतात. पकोडे फारसे चांगले राहिले नाहीत, कारण ते "पचनाला जास्त जड" असतात. ते पुढे म्हणाले की, भुजिया आणि नमकीन "खूप प्रक्रिया केलेले, इमल्सीफायरने भरलेले आणि आतड्याच्या मायक्रोबायोमसाठी वाईट असतात." आणि प्रिय पाणीपुरी मुळे आम्लता, पोट फुगणे आणि गॅस निर्माण करू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.