Most Dangerous Room in the House: स्वयंपाकघर किंवा गॅरेज नाही, तर हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मते घरातील ही खोली आहे आरोग्याच्या दृष्टिने अधिक धोकादायक

थोडक्यात:घरातील सर्वात धोकादायक खोली स्वयंपाकघर किंवा गॅरेज नाही, तर शौचालय आहे.शौचालयात जास्त जोर लावल्यामुळे हृदयावर ताण, रक्तदाब कमी होणे आणि बेशुद्ध होणे यासारखे धोके उद्भवतात.हृदयाचे आजार, औषधे किंवा अर्रिथ्मियामुळे काही लोकांसाठी धोका जास्त असतो आणि बद्धकोष्ठतेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे..Washroom Dangers: आपल्याला असं वाटतं की स्वयंपाकघरातील चाकू किंवा गॅरेजमधील साधनांमुळे आपल्याला जास्त धोका असतो. परंतु हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. दिमित्री यारानोव्ह यांच्या मते, घरातील खरी धोकादायक खोली स्वयंपाकघर किंवा गॅरेज नसून शौचालय आहे. पण शौचालयच घरातील धोकादायक खोली का आहे? आणि शौचालयात आपल्याला सर्वाधिक धोका कसा असू शकतो? याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी पुढील लेख वाचा..शौचालयामध्ये धोका का असतो?शौचालयात शौच करताना अनेकदा गरजेपेक्षा जास्त जोर लावावा लागतो. यामुळे शरीरावर अचानक दाब येतो, छातीत ताण वाढतो, हृदयाला रक्त नीट मिळत नाही, रक्तदाब कमी होतो आणि मेंदूला ऑक्सिजन कमी प्रमाणात पोहोचतो. त्यामुळे काहींना चक्कर येते, बेशुद्ध पडतात आणि गंभीर प्रसंगी मृत्यूही होऊ शकतो..Health Risks of Obesity: साखर-दारूपेक्षाही घातक आहे हा 'सायलेंट किलर'! 15 वर्षांनी करू शकतो आयुष्य कमी.कोणाला जास्त धोका असतो?हृदयाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींनाहृदयाची लय (Arrythmia) विस्कळीत झालेल्या व्यक्तींनाहृदयाच्या आजारासाठी अधिक औषधे घेणाऱ्या व्यक्तींना.धोका टाळण्यासाठी काय करावे?डॉ. यारानोव्ह म्हणतात की बद्धकोष्ठतेकडे दुर्लक्ष करू नका. ती फक्त अस्वस्थता नाही तर जीवघेणीही ठरू शकते. त्यामुळे:- आहारात तंतुमय पदार्थ (फळे, भाज्या, धान्य) समाविष्ट करा- दिवसभरात मोठ्या प्रमाणात पाणी सेवन करा- थोडासा व्यायाम करा- आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन मलमल सॉफ्टनर वापरा.High Blood Sugar: तुमचंपण ब्लड शुगर सामान्य पातळीपेक्षा जास्त आहे? डॉक्टर सांगतात लगेच हे उपाय करायला.FAQs घरातील सर्वात धोकादायक खोली कोणती आहे?(Which is the most dangerous room in the room?)हृदयरोगतज्ज्ञांच्या मते घरातील सर्वात धोकादायक खोली शौचालय आहे, कारण शौच करताना जास्त जोर लावल्याने हृदयावर ताण येतो, रक्तदाब कमी होतो आणि काही प्रकरणांमध्ये बेशुद्ध होण्याचा किंवा गंभीर आजाराचा धोका असतो.शौचालयात बसताना धोका का असतो?(Why is the bathroom considered dangerous?)शौचालयात शौच करताना गरजेपेक्षा जास्त जोर लावल्यामुळे शरीरावर अचानक दाब येतो. यामुळे छातीत ताण वाढतो, हृदयाला रक्त नीट मिळत नाही, रक्तदाब कमी होतो आणि मेंदूला ऑक्सिजन कमी प्रमाणात पोहोचतो. परिणामी, काहींना चक्कर येते, बेशुद्ध पडतात आणि गंभीर प्रसंगी मृत्यूही होऊ शकतो.कोणत्या लोकांना शौचालयात अधिक धोका असतो?(Who is at higher risk in the bathroom?)हृदयाच्या आजाराने ग्रस्त लोक, हृदयाची लय विस्कळीत असलेल्या व्यक्ती (Arrhythmia), किंवा हृदयविकारासाठी जास्त औषधे घेणारे लोक शौचालयात अधिक धोका पत्करतात.शौचालयातील धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी इतर काय करता येईल?(What else can be done to stay safe in the bathroom?)शौचालयात जास्त जोर देण्यापासून टाळा, दीर्घकाळ बसू नका आणि आपले हृदयाचे आरोग्य नियमित तपासून घ्या. जर आपण धोकादायक औषधे घेत असाल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्यांचे प्रमाण योग्य ठेवा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.