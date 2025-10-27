Nutritionist Advice: महिलांसाठी धोकादायक! 'या' 5 लक्षणांमुळे कॉफी पिणे बंद करा, तज्ज्ञांचे मत!

Why should women avoid coffee for hormonal imbalance: अनेक लोकांना कॉफी पिणे आवडते. पण महिलासाठी कॉफी पिणे धोकादायक ठरू शकते. मर्यादित प्रमाणात कॉफी पिणे योग्य आहे पण अतिप्रमाणात कॉफी प्यायल्यास आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. पोषणतज्ज्ञांच्या मते महिलांमध्ये पुढील काही लक्षणे दिसल्यास कॉफी पिणे टाळावे. .चिंता किंवा चिडचिड कॉफी पिण्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढतात आणि त्यामुळे मनही अस्वस्थ होऊ शकते. पण जर चिंता निर्माण झाली आणि ती कॉफी पिण्यामुळे झाली तर काय होईल? कॅफिन जास्त प्रमाणात घेतल्यास, तणाव संप्रेरकांचे उत्पादन वाढू शकते. यामुळे चिंता आणि अस्वस्थतेची भावना तीव्र होते. तुमच्या कॉफीच्या जागी हर्बल चहा किंवा लिंबू पाणी प्या..झोपेचा त्रास दुपारी किंवा संध्याकाळी कॉफी प्यायल्याने तुमच्या झोपेच्या चक्रात नक्कीच व्यत्यय येईल. जर तुम्ही झोपण्यापूर्वी कॅफिनचे सेवन केले तर तुम्हाला झोप लागणे अवघड आहे. कॅफिनच्या दीर्घकालीन परिणामांमुळे रात्रीची चांगली झोप मिळणे कठीण होते. जर तुम्हाला रात्री झोपायला किंवा जागे होण्यास त्रास होत असेल कॉफीचे अतिसेवन टाळावे..Daily Walking Health: रोज चालण्याने 'हे' 5 आजार होणार छूमंतर, पोषणतज्ज्ञ सोनिया नारंग यांचा खास व्हिडिओ पाहा .पचनाच्या समस्या कॉफी प्यायल्यानंतर जर तुम्हाला छातीत जळजळ, पित्त वाढणे किंवा पोट खराब होत असेल, तर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. कॉफी हे आम्लयुक्त पेय आहे आणि कॅफिनच्या मदतीने आम्ल उत्पादन वाढते. यामुळे पचनसंस्थेच्या समस्या वाढू शकतात. ज्यांची पचनसंस्था खूप संवेदनशील आहे, त्यांनी कॅफिनेटेड कॉफी घेणे किंवा त्यांचे पचन सामान्य होईपर्यंत कॉफी पूर्णपणे टाळणे हा एक चांगला उपाय असेल..रक्तदाब वाढणेज्या महिलांना उच्च रक्तदाब किंवा अनियमित हृदय लयीचा त्रास आहे, त्यांनी कॅफिनपासून दूर राहावे कारण, ते त्यांची स्थिती आणखी बिकट करू शकते. जेव्हा कॉफी पिल्यानंतर तुम्हाला जलद हृदयाचे ठोके पडतात किंवा तुमचे हृदय धडधडत आहे असे वाटते, तेव्हा तुम्ही सर्वप्रथम थांबून तुमच्या डॉक्टरांशी बोलून नियमित कॅफिन सेवन सुरू ठेवायचे की नाही हे ठरवावे..गर्भवती महिलागर्भधारणेचा काळ हा असा असतो जेव्हा खाण्यापिण्याच्या सवयींचा खूप काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. विशेषतः जेव्हा कॅफिनचा प्रश्न येतो. जास्त कॉफी पिल्याने गर्भाच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे काही गुंतागुंत देखील होऊ शकतात. पोषणतज्ज्ञ गर्भवती महिलांना गर्भधारणेदरम्यान मर्यादित प्रमाणात कॉफी पिण्याचा किंवा पूर्णपणे त्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला देतात आणि त्याऐवजी काही हर्बल टी पिण्याचा सल्ला देतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.