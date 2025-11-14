आरोग्य

Children Healthy Tips: आवडी-निवडी बाजूला ठेवा; मुलांना द्या पोषणयुक्त भाज्या, वाढीसाठी योग्य आहार गरजेचा

Children Nutrition Diet Tips: शाळा ट्यूशनची धावपळ अन् त्यासोबत जेवणाची अपुरी वेळ यामुळे शालेय मुलांना चांगला डबा मिळणे आरोग्यदायी असते
Nutrients for Children’s Growth: शाळा ट्यूशनची धावपळ अन् त्यासोबत जेवणाची अपुरी वेळ यामुळे शालेय मुलांना चांगला डबा मिळणे आरोग्यदायी असते. मुलांच्या आवडीनिवडी व त्यांच्या वाढीच्या गरजा या दोन्हीचा ताळमेळ सुजाण पालक म्हणून लावल्यास मुले त्यांची भूक योग्य पद्धतीने भागवू शकतात. मुलांना त्यांच्या आवडीच्या भाज्यांपासून थोडेसे वेगळी करत अन्य प्रकारची पोषणमूल्य असलेल्या भाज्या डब्यात देणे ही पालकांसाठी महत्त्वाची बाब ठरते.

