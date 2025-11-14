Children Healthy Tips: आवडी-निवडी बाजूला ठेवा; मुलांना द्या पोषणयुक्त भाज्या, वाढीसाठी योग्य आहार गरजेचा

Nutrients for Children’s Growth: शाळा ट्यूशनची धावपळ अन् त्यासोबत जेवणाची अपुरी वेळ यामुळे शालेय मुलांना चांगला डबा मिळणे आरोग्यदायी असते. मुलांच्या आवडीनिवडी व त्यांच्या वाढीच्या गरजा या दोन्हीचा ताळमेळ सुजाण पालक म्हणून लावल्यास मुले त्यांची भूक योग्य पद्धतीने भागवू शकतात. मुलांना त्यांच्या आवडीच्या भाज्यांपासून थोडेसे वेगळी करत अन्य प्रकारची पोषणमूल्य असलेल्या भाज्या डब्यात देणे ही पालकांसाठी महत्त्वाची बाब ठरते..सर्वसाधारणपणे शाळेच्या वयात मुलांची शारीरिक वाढ झपाट्याने होते. त्यांची हाडे व स्नायू भक्कम होण्याचा हा काळ असतो. यासोबतच व्यायाम व खेळ यातून त्यांची जडणघडण होत असते. शहरामध्ये नेहमीच शाळेसोबत ट्यूशन व जादा क्लासेसचेदेखील संख्या भरपूर असते. शिक्षणाची स्पर्धात्मकता पाहता घराबाहेर पडलेली मुले पुन्हा खूप उशिरा घरी येतात. तोपर्यंत त्यांच्या भुकेची वेळ संपलेली असते. .Snowfall Destinations India: यंदाच्या हिवाळ्यात स्नोफॉलचा आनंद घ्यायचाय? मग भारतातील 'या' ठिकाणी जरूर भेट द्या.अशावेळी त्यांच्यासोबत दिलेल्या डब्बा हाच मुलांना खऱ्या अथनि दिवसभराच्या धावपळीच्या कामासाठी उपयुक्त ठरतो. अनेकवेळा मुलांचा डबा त्यांच्या आवडीनुसार केला गेला तर मुले खातात. मात्र मुलांच्या आवडीनिवडी या कुठेतरी जंक फूड व अन्य प्रकारच्या चटपटीदार खाद्यपदार्थांशी जोडलेले असतील तर या मुलांची अधिक अडचण होते..सकाळ'च्या पाहणीतील निष्कर्षएका शाळेमध्ये 'सकाळ'ने दहा मुले आणि दहा मुली यांच्या डब्यातील भाजीबद्दल माहिती संकलित केली. त्यामध्ये आईने दिलेली डब्यातील भाजी व मुलांना आवडणारी भाजी याचा तपशील पुढीलप्रमाणेमुलांचा गट (मुलांची नावे बदललेली आहेत)डब्यातील भाजी व आवडणारी भाजीश्रेयस बटाटा : भेंडीईशान वांग्याची भाजी : भेंडीची भाजीप्रथम शेपूची भाजी : बटाटा भाजीईशान भेंडीची भाजी : बटाटा बटाटा भाजीरमेश शेपूची भाजी : शेपूची भाजीश्रेयस गवारीच्या शेंगाची भाजी : पनीर भाजीअजय रोल आणि लोणचे : काजूची भाजीसुजित बटाट्याची भाजी : बटाट्याची भाजीआयुष शेवगा भाजी : पनीर भाजीआदित्य गरगट्टा भाजी : पनीर भाजी.Scorpio Horoscope 2026: वृश्चिक राशीसाठी प्रेम अन् कौटुंबिक जीवनात काय बदल येणार? एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या संपूर्ण भविष्य.मुलींचा गट (मुलींची नावे बदललेली आहेत)डब्यातील भाजी आणि आवडणारी भाजीरिद्धी बटाटा भाजी : मेथी भाजीआराध्या उसळीची भाजी : शेपूची भाजीप्रीती बटाट्याची भाजी : बटाट्याची भाजीश्रावणी गोबी ची भाजी : बटाट्याची भाजीकाव्या डाळ कांदा : पनीर भाजीस्पृहा वांग्याची भाजी : छोले ची भाजीवैदेही वटाणा भाजी : भेंडीची भाजीऋचा शेपूची भाजी : छोल्याची भाजीअनन्या भेंडीची भाजी : पनीर भाजी.आर्या मटकीची भाजी : काजू मसाला.पालकांनी मुलांच्या डब्यातील भाजीमध्ये मोड आलेल्या उसळीचे प्रकार मिसळावेत म्हणजे त्यांना प्रथिने मिळतील. सोबत गाजर काकडीची कोशिंबीर द्यावी म्हणजे जीवनसत्वे मिळतील. या पद्धतीने डबा आरोग्यदायी करता येऊ शकतो.- डॉ. अतुल कुलकर्णी, बालरोग तज्ज्ञ, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.