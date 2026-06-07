Obesity Crisis in Maharashtra: महाराष्ट्रात स्थूलतेचा झपाट्याने वाढता धोका; १० पैकी ४ महिला जादा वजनाच्या, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा इशारा

महाराष्ट्रात अतिरिक्त वजन आणि स्थूलतेची समस्या वेगाने वाढत असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-६च्या ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात आता सुमारे ३१.१ टक्के महिला या अतिरिक्त वजनाच्या किंवा स्थूलतेच्या श्रेणीत येतात. ही आकडेवारी मागील सर्वेक्षणाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ मध्ये हे प्रमाण २३.५ टक्के होते. म्हणजेच काही वर्षांतच या समस्येत सुमारे ३२ टक्के वाढ झाली आहे..शहरी महाराष्ट्रात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. शहरांमध्ये ४०.१ टक्के महिलांचा शरीर वस्तुमान निर्देशांक २५ किंवा त्याहून अधिक आहे, जो भारतीय मानकांनुसार अतिरिक्त वजन आणि स्थूलता दर्शवतो. म्हणजेच शहरांमध्ये प्रत्येक दहापैकी चार महिला या समस्येने ग्रासल्या आहेत. .तज्ज्ञांच्या मते, स्थूलता ही आता २००हून अधिक आजारांचा प्रमुख धोका ठरत आहे, ज्यामध्ये काही प्रकारचे हृदयरोग, मधुमेह आणि काही प्रकारच्या कर्करोगांचाही समावेश आहे. तुलनेत ग्रामीण महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी असून सुमारे २४.८ टक्के महिलांमध्ये अतिरिक्त वजन किंवा स्थूलतेची समस्या दिसते. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये स्पष्ट तफावत दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील महिलांमधील स्थूलतेचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी २७टक्क्यांपेक्षा अधिक असले तरी दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की आहारात बदल, कमी शारीरिक हालचाल आणि बैठी जीवनशैली ही या वाढत्या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत. मोटार वाहनांवर वाढती अवलंबित्व आणि चालणे-फिरणे कमी झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे..पुरुषांमध्येही समस्येत वाढपुरुषांमध्येही ही समस्या वाढताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात ३२.८ टक्के पुरुष अतिरिक्त वजनाचे किंवा स्थूल आहेत, तर महिलांचे प्रमाण ३१.१ टक्के आहे.ही महत्त्वाची कारणे!वरिष्ठ अंतः स्त्रावतज्ज्ञ डॉ. शशांक जोशी यांच्या मते, आहारातील कर्बोदके आणि मेदाचे जास्त प्रमाण तसेच प्रथिनांची कमतरता ही स्थूलतेच्या वाढीमागील महत्त्वाची कारणे आहेत. बदलती जीवनशैली, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि बसून राहण्याचे वाढते प्रमाण यामुळे वजनवाढीची समस्या अधिक तीव्र झाली. महिलांमध्ये नैसर्गिकरीत्या शरीरातील चरबीचे प्रमाण जास्त असते, तसेच गर्भधारणेनंतर वजन वाढण्याचाही परिणाम दिसून येतो..१० पैकी चार महिला स्थूलदक्षिणेतील महिलांचे स्थूलतेचे प्रमाणकर्नाटक - ५१.७तमिळनाडू - ४९.१केरळम - ४८.३आंध्र प्रदेश - ४७.९तेलंगण - ३६.३ (टक्क्यांत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.