Explained: लठ्ठपणाची समस्या भारतीयांना का त्रास देतेय? वाचा कारणे, लक्षणे आणि स्थूलतेवरील उपाय

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये एकीकडे कुपोषण ही जशी खूप मोठी समस्या आहे तसेच दुसरीकडे स्थौल्य म्हणजेच लठ्ठपणा ही सुद्धा एक खूप मोठी समस्या आहे. लठ्ठपणाचे प्रमाण गावापेक्षा शहरांमध्ये, पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येते. एक मात्र आहे, कुपोषित शरीर आणि स्थूल शरीर या दोहोंमध्ये एक साम्य आहे, त्या दोन्हीमध्ये व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्ससारख्या जीवनावश्यक पोषणमूल्यांचा अभाव आहे.पोषणमूल्यांचा अभाव दोन्हीकडे असला तरी वजनाबरोबर अनेक आजार स्थूल माणसाला असतात. जाड माणसांची शरीरे बाहेरून अवाढव्य वाटली तरी त्यांच्यामध्ये ताकदीचा पूर्णपणे अभाव असतो. चार पायऱ्या चढायची वेळ आली, की त्यांना दम लागतो..स्थूल माणसाची लक्षणे कोणती?आयुर्वेदानुसार स्थूल माणसाची खालील लक्षणे सांगितली आहेत - उर, उदर, दंड, मांड्या, नितंब या ठिकाणी अतिशय चरबी साठल्यामुळे हे अवयव लोंबल्याप्रमाणे दिसतात, यांना श्रम बिलकुल सहन होत नाही, म्हातारपण खूप लवकर येते किंवा या व्यक्ती वयापेक्षा जास्त म्हाताऱ्या दिसतात.घाम येण्याचे प्रमाणही जास्त असल्यामुळे स्थूल शरीर रुग्णांच्या शरीराला दुर्गंधी असते. तसेच संततीप्राप्तीमध्येही अडथळा येऊ शकतो. या बरोबरीने शरीर मधुमेह, हृदयरोग अशा अनेक आजारांचे आगर असू शकते..स्थुलतेची कारणे काय आहेत?स्थूलतेचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे बीजदोष. तुमचे आई-वडील दोघेही किंवा कुणीही एक स्थूल असेल, तर ५० ते ७० टक्के वेळा अशा लोकांचे अपत्यही स्थूल होते. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी असतील - जसे की खूप भरभर जेवणे, दोन जेवणांच्या मध्ये येता-जाता काहीतरी तोंडात टाकण्याची सवय असणे. अन्न वाया जाऊ नये म्हणून पोट भरलेले असूनसुद्धा खात राहणे, शिळे, गार पदार्थ खाणे.मैद्याचे पदार्थ, बेकरीचे पदार्थ, जंक फूड, गोड, तळलेले पदार्थ यांचे आहारात जास्त प्रमाण असणे, वरचेवर हॉटेलिंग करणे. वैविध्यपूर्ण धान्य, फळे, भाज्या यांचा आहारात समावेश नसणे. पोटाकरिता न खाता जिभेकारिता खात राहणे आणि त्यावर ताबा नसणे. अशा सर्व चुकीच्या सवयी, चुकीचा आहार, चुकीच्या वेळा या सर्वांमुळे वजन वाढण्याचा धोका असतो..तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे व्यायामाचा संपूर्ण अभाव किंवा पुरेसा व्यायाम न करणे. या कारणांमुळे चाळिशीनंतरच शरीर सुटते असे नाही, तर शाळेत जाणारी अनेक मुलेसुद्धा व्यायामाअभावी जाड होतात. आजच्या काळाचा अजून एक मोठा शाप म्हणजे चिंता, यातून बाहेर पडण्याचा एक आभासी मार्ग म्हणजे स्वतःच्या शरीराचे / मनाचे चोचले पुरवत जाणे. झोपेच्या अनियमित वेळा असणे. यामुळे सुद्धा जाडी वाढत जाते. आता या वरील सांगितलेल्या सर्व कारणांपैकी नेमकी आपली जाडी कशामुळे वाढली? किती दिवसांत वाढली? त्याचा मला काय आणि कसा त्रास होतो? याचा विचार करून त्यानुसार वैद्यकीय सल्ला घ्यावा..स्थूलतेवर उपाय काय आहे?पथ्यापथ्य, व्यायाम आणि औषधे या तिन्ही गोष्टी एकत्र केल्या, तरच वजन कमी होते अन्यथा नाही. मी व्यायाम करीन, औषधे घेईन पण मला पथ्य काही सांगू नका, असे म्हटले तर चालणार नाही. जरी आपल्या जाडीचे प्रमाण फार नसेल, थोड्या व्यायाम आणि आहारातील काही फरकाने फायदा होणार असेल, औषधांची गरज नसेल तरीही आहार आणि व्यायाम यांची योग्य सांगड घालता आली पाहिजे.व्यायामाच्या आधी आणि नंतर काय आणि किती खायचे हे ठरविता आले पाहिजे. माझ्या शरीराला कोणता व्यायाम फायदेशीर ठरेल या सर्व गोष्टींकरिता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वर्षानुवर्षे व्यायाम करणारे लोक तसूभरसुद्धा कमी होत नाहीत, ते याच कारणांमुळे.आहाराने वजन कमी करायचे म्हणजे सोप्या भाषेत कमी कॅलरिज घ्यायच्या आणि जास्त खर्च करायच्या. .स्थूलता कमी करण्याची सुरुवात अशी करासुरवातीला रोजच्या आहारातील किती कॅलरिज कमी केल्या पाहिजेत हे ठरते. तरी अंदाजे ५०० ते १००० कॅलरिज हळूहळू कमी कराव्यात. अशा प्रकारे एका महिन्यात साधारणतः दोन ते तीन किलो वजन कमी होते. सुरवातीला हा वेग जास्त असतो. नंतर हळूहळू कमी होतो.वजन कमी करण्यासाठी जेवणावर हवा ताबाआता या कॅलरिज कमी करण्याचा उपक्रम पार पडायचा कसा? तर मला रोज रात्री दहा-दहा वाजता जेवायची सवय आहे. त्या ऐवजी मला रात्री आठच्या आत जेवण करायचे आहे. तर लगेच दुसऱ्या दिवसापासून मी ते आमलात आणले, तर मला आठ वाजता भूक लागत नाही. आठ वाजता माझे पाचक स्रावच स्रवलेले नसतात. त्यामुळे अशा अवस्थेत मी खाल्ले तरी ते मला नीट पचत नाहीत आणि त्याचे पुनश्च मेदातच रूपांतर होते आणि रोजच्या वेळेला दहा वाजता मला परत भूक लागते..मी खातो आणि गरजेपेक्षा जास्त कॅलरिज जातात. आता दहाची वेळ हळूहळू अलीकडे आणा. अगदी एक-दोन महिने लागले तरी चालतील. म्हणजे या सवयी कायम स्वरूपी बदलतील आणि त्याचा फायदाही दिसेल. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा उरतो तो औषधांचा. तुमचा आहार कितीही योग्य असला, प्रमाणात असला, व्यायामही चालू असला तरीही वजन अजिबात कमी होत नाही..