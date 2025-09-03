आरोग्य

Explained: लठ्ठपणाची समस्या भारतीयांना का त्रास देतेय? वाचा कारणे, लक्षणे आणि स्थूलतेवरील उपाय

Key Causes of Obesity Among Indians : भारतात लठ्ठपणाची समस्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. यामागे नक्की कारणे काय आहेत व त्यावरील उपाय जाणून घ्या या लेखातून!
Lifestyle Changes to Prevent and Control Obesity
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये एकीकडे कुपोषण ही जशी खूप मोठी समस्या आहे तसेच दुसरीकडे स्थौल्य म्हणजेच लठ्ठपणा ही सुद्धा एक खूप मोठी समस्या आहे. लठ्ठपणाचे प्रमाण गावापेक्षा शहरांमध्ये, पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसून येते. एक मात्र आहे, कुपोषित शरीर आणि स्थूल शरीर या दोहोंमध्ये एक साम्य आहे, त्या दोन्हीमध्ये व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्ससारख्या जीवनावश्‍यक पोषणमूल्यांचा अभाव आहे.

पोषणमूल्यांचा अभाव दोन्हीकडे असला तरी वजनाबरोबर अनेक आजार स्थूल माणसाला असतात. जाड माणसांची शरीरे बाहेरून अवाढव्य वाटली तरी त्यांच्यामध्ये ताकदीचा पूर्णपणे अभाव असतो. चार पायऱ्या चढायची वेळ आली, की त्यांना दम लागतो.

Obesity in India
Causes of Obesity
Weight Loss Solutions

