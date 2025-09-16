OCD Explained: OCD म्हणजे फक्त स्वच्छतेशी संबंधित नाही! डॉक्टरांनी सांगितले ऑब्सेसिव्ह कंपलसिव्ह डिसॉर्डरचे खरे स्वरूप

थोडक्यात:काही लोकांना आजूबाजू स्वच्छ ठेवण्याची किंवा वारंवार हात धुण्याची सवय असते.अनेकांना प्रत्येक गोष्ट पुन्हा पुन्हा करण्याचीही सवय असते, जी OCD शी जोडली जाते.OCD फक्त स्वच्छतेशी संबंधित नाही; त्यामागे मानसिक कारणे आणि चिंता असते, असे डॉक्टर सांगतात..आपल्या घरात, परिसरात, मित्रपरिवारामध्ये एखादा तरी व्यक्ती असा असतो, ज्याला आपल्या आजूबाजूचा सभोवताल कायम स्वच्छ लागतो. असेही बरेच जण असतात ज्यांना वारंवार हात धुणे किंवा सॅनिटायझर वापरण्याची सवय असते. एवढेच नाही तर अनेकांना प्रत्येक गोष्ट पुन्हा पुन्हा करायचीही सवय असते. बरेचजण याला OCD असे म्हणतात. हा आजार नेहमी स्वच्छतेशी जोडला जातो. पण या आजारामागील काही तथ्य डॉक्टरांनी सांगितली आहेत, जी OCD या आजाराबाबत अधिक माहिती देतात. .OCD म्हणजे काय?काही मेंदूशी निगडित आजार असे असतात की ते आपल्या दैनंदिन जीवनातील वागण्याचा भाग बनतात. मात्र मुळात ही मानसिक समस्येची चिन्हे असू शकतात. ओब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर (OCD) हे देखील अशी अवस्था आहे, जी व्यक्तीला सतत असामान्य विचार करण्यास आणि दररोज छोटी छोटी कामे पुन्हा पुन्हा करण्यास भाग पाडते. मनात येत असणारे हे विचार थांबवण्यासाठी OCD असलेल्या व्यक्ती पुन्हा पुन्हा एखादं काम करत राहतात. त्या व्यक्तीला हे विचार आणि वागणूक असामान्य असल्याचे माहित असते, परंतु ते थांबवणे अशक्य असते. एखादे काम पुन्हा पुन्हा करून तेवढ्या वेळासाठी बरं वाटतं. पण नंतर हेच वर्तन सवयीत बदलत आणि त्रास वाढत जातो..Explained: तुम्हालाही स्वतःशी बोलण्याची सवय आहे का? वाचा, विज्ञान तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल काय सांगते!.एवढेच नाही तर, OCD असलेल्या लोकांचं मनात काम नीट झालं आहे की नाही याची सतत शंका आणि अस्वस्थता असते. लाईट बंद केली का, गॅस बंद आहे का किंवा दरवाजा लावला का, पंखा बंद केला का हे खात्री करण्यासाठी सतत तपासत असतात. काहीजण तर वारंवार हात धुतात आणि स्वच्छता करण्यात आणि वस्तू नीट लावण्यात एवढे रमलेले असतात की त्यांना त्यांच्या आजूबाजूला काय चालू आहे याचे देखील भान राहत नाही. यामुळे त्यांना प्रत्येक गोष्ट परफेक्ट हवी असते..पण डॉक्टरांनी या आजाराबाबतचे काही गैरसमज दूर करत त्यामागील सत्य सांगितलं आहेOCD म्हणजे फक्त स्वच्छताबर्याच लोकांना वाटते की OCD असलेली व्यक्ती फक्त स्वच्छतेवर भर देते. पण डॉक्टर सांगतात की OCD मध्ये केल्या जाणाऱ्या कृती चिंता कमी करण्यासाठी असतात, स्वच्छतेसाठी नाहीत. तसेच OCD मध्ये भीती, शंका किंवा अस्वस्थ करणारे विचारही असू शकतात असेही त्या म्हणाल्या.हा आजार इच्छाशक्तीने थांबवता येतोकाहींना वाटते की OCD हा आजार नसून फक्त एक सवय आहे त्यामुळे ती सवय इच्छाशक्तीने थांबवता येते. पण तज्ज्ञ सांगतात OCD एक सवय असून मेंदूशी निगडित मानसिक आजार आहे.OCD फार दुर्मिळ आहेबर्याच लोकांना वाटते की OCD फार थोड्यांनाच होतो. प्रत्यक्षात मात्र अनेक लोक त्याचा सामना करतात, पण लाज किंवा अज्ञानामुळे उपचार घेत नाहीत..Explained: भारतातील महिलांसाठी हृदय निरोगी राखण्याचा मार्ग – अँजाइनाबाबत सर्व महत्त्वाची माहिती.OCD म्हणजे विचित्र सवयकाही वेळा लोक OCD ला व्यक्तीची छंद किंवा सवय समजतात. पण हा एक गंभीर मानसिक आजार असून तो आयुष्यावर परिणाम करू शकतो.फक्त प्रौढांनाच OCD होतोअनेकांना वाटते की OCD ही फक्त मोठ्यांनाच होणारी समस्या आहे. पण लहान मुलांमध्येही त्याची लक्षणे दिसू शकतात..FAQsOCD म्हणजे नेमकं काय?(What exactly is OCD?)OCD म्हणजे Obsessive Compulsive Disorder. यात व्यक्तीच्या मनात नकोसे आणि त्रासदायक विचार सतत येतात (obsessions) आणि त्या विचारांमुळे निर्माण झालेली चिंता कमी करण्यासाठी ती काही कृती वारंवार करते (compulsions).OCD म्हणजे फक्त स्वच्छतेची आवड आहे का?(Is OCD only about cleanliness?)नाही. बर्याच लोकांना वाटते की OCD म्हणजे फक्त स्वच्छतेवर भर देणे, पण ते चुकीचे आहे. यात वारंवार तपासणे (जसे की दरवाजा लॉक केला का), सतत हात धुणे, वस्तू परफेक्ट ठेवणे, किंवा अनाहूत विचारांमुळे त्रस्त होणे यासारख्या अनेक लक्षणांचा समावेश असतो.OCD इच्छाशक्तीने थांबवता येतो का? (Can OCD be stopped with willpower?)नाही. OCD हा फक्त एक सवय किंवा छंद नाही, तर एक मानसिक विकार आहे. फक्त इच्छाशक्ती वापरून हे थांबवणे कठीण असते. यासाठी योग्य उपचार, समुपदेशन आणि कधीकधी औषधोपचारांची गरज भासते.OCD फक्त मोठ्यांनाच होतो का?(Does OCD affect only adults?)नाही. OCD ची लक्षणे मुलांमध्येही दिसू शकतात. काही मुलं वारंवार खेळणी लावतात, वस्तू सरळ ठेवण्यावर भर देतात किंवा सतत शंका घेतात. त्यामुळे लहान वयात लक्षणे दिसली तरी योग्य वेळी ओळख करून उपचार घेणे महत्त्वाचे आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.