Indian Office Workers Diabetes Risk: 'ऑफिस स्ट्रेस' ठरतोय डायबिटीज होण्याचं कारण? भारतीय अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष आला समोर

Lifestyle Diseases in Indian Workforce: आजच्या आधुनिक युगात बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, बसून काम करणे, व्यायामाचा अभाव यामुळे आजार होण्याची शक्यता वाढली आहे. तरुणांमध्ये हाय ब्लड प्रेशर, नैराश्य, लठ्ठपणा असे गंभीर आजार दिसून येत आहेत. परंतु एका अभ्यासानुसार कामाच्या ताणामुळे लोकांमध्ये टाईप २ डायबिटीज होण्याचा धोका वाढला आहे..रिसर्च मध्ये काय सांगितलं आहे?ICMR-INDIAB 2023 च्या अहवालानुसार भारतात सुमारे १०.१ कोटी लोक डायबिटीजने ग्रस्त आहेत. आणि सध्या हा आकडा वाढतच आहे. संशोधनात असे आढळले आहे की कामाचा ताण हा या वाढत्या समस्येच्या मागे एक महत्त्वाचा घटक असू शकतो.इतकंच नाही तर आता पर्यंत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांमध्ये दीर्घकाळ ताण आणि मेटाबोलिक समस्या याचा थेट एकमेकांशी संबंध दिसून आला आहे, आणि भारतीय संशोधनातही हाच निष्कर्ष निघाला आहे.तामिळनाडूमधील एका मेडिकल कॉलेज मध्ये टाईप २ डायबिटीज असलेल्या तरुणांवर अभ्यास करण्यात आला होता, ज्यामध्ये असे दिसून आले की, ज्यांच्या ताणाची पातळी (Stress Score) जास्त होती, त्यांच्या ब्लड शुगर लेव्हल्स अधिक बिघडलेल्या दिसल्या आणि त्यांना झालेल्या आजाराचा कालावधी सुद्धा जास्त होता..Yoga for Diabetes: शुगर नियंत्रणात ठेवायचीय? फक्त 30 मिनिटांचा योगा करू शकतो कमाल! रोज करा 'ही' 5 योगासनं.याची कारणं काय?ऑफिसमध्ये असलेला सततचा कामाचा ताण शरीरातील कॉर्टिसॉल हॉर्मोन वाढवतो. ज्यामुळे ब्लड शुगर वाढणे, इन्सुलिन रेसिस्टन्स आणि नंतर टाईप २ डायबिटीजचा धोका निर्माण होतो..कामाच्या ताणाचा धोका कोणाला जास्त?सद्यस्थितीला कामाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कामाचा ताण जास्त प्रमाणात वाढला आहे.मात्र काही क्षेत्र असे आहेत ज्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना कामाच्या ताणामुळे डायबिटीज होण्याचा धोका जास्त आहे.- टेक, फायनान्स, हेल्थकेअर, कस्टमर सर्व्हिस आणि नाइट-शिफ्ट करणाऱ्यांमध्ये हा धोका वेगाने वाढताना दिसतो.- अनेक जणांना तर योग्य आहार, व्यायाम करून सुद्धा ३०-४० वयातच प्रि-डायबिटीजची चिन्हं दिसू लागली आहेत.- महिलांमध्ये दीर्घकाळ ताण असेल तर प्रि-डायबिटीज आणि टाईप 2 डायबिटीजचा धोका अधिक असू शकतो..Yoga for Working Women: डिजिटल स्ट्रेसमुळे वाढलीये मान आखडणे, चिडचिड अन् झोपेची समस्या? 'ही' योगासनं ठरतील रामबाण उपाय!.ही सुरुवातीची लक्षणं लक्षत ठेवणं गरजेचं आहेपोटाच्या आसपास चरबी वाढणेदिवसा थकवा जाणवणेरात्री झोप तुटणे किंवा कमी झोप होणेअचानक काहीतरी गोड किंवा जंक खाण्याची इच्छाब्लड शुगर हळूहळू वाढणेबॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशरट्रायग्लिसराइड्स वाढणे.Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.डायबिटीजचा धोका कमी करण्यासाठी काय केलं पाहिजे?कर्मचारी आणि वर्कप्लेसेस दोन्ही एकत्रयेऊन काही सोपी पावलं उचलू शकतात, ज्यामुळे ताणामुळे निर्माण होणार डायबिटीजचा धोका कमी करता येऊ शकतो.वेळेवर आणि शांतपणे लंच ब्रेक घेणेदर 1–2 तासांनी हलकं चालणे किंवा स्ट्रेचिंगरात्री उशिरापर्यंत काम करण्यावर नियंत्रणकॅन्टीनमध्ये हेल्दी पर्याय उपलब्ध करणेशिफ्ट्सची योग्य फेरबदलमाइंडफुलनेस, योगा, श्वसन-व्यायामगरज असल्यास काउन्सेलिंगही घेणेताण स्थिर झाला की झोप सुधारते, इन्सुलिन व्यवस्थित काम करू लागते आणि एकूणच मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.