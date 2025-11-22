आरोग्य

Indian Office Workers Diabetes Risk: 'ऑफिस स्ट्रेस' ठरतोय डायबिटीज होण्याचं कारण? भारतीय अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष आला समोर

Work Stress Diabetes Connection: कामाचा सततचा ताण ब्लड शुगर आणि डायबिटीजचा धोका वाढवू शकतो, असा भारतीय अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे.
Anushka Tapshalkar
Updated on

Lifestyle Diseases in Indian Workforce: आजच्या आधुनिक युगात बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, बसून काम करणे, व्यायामाचा अभाव यामुळे आजार होण्याची शक्यता वाढली आहे. तरुणांमध्ये हाय ब्लड प्रेशर, नैराश्य, लठ्ठपणा असे गंभीर आजार दिसून येत आहेत. परंतु एका अभ्यासानुसार कामाच्या ताणामुळे लोकांमध्ये टाईप २ डायबिटीज होण्याचा धोका वाढला आहे.

