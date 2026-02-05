ऑनलाईन गेम्सचा मुलांच्या मेंदूवर थेट परिणाम! नकळत कसे जाळ्यात अडकतात, वाचा धक्कादायक सत्य

Signs of gaming addiction in children: गाझियाबादमधील तीन बहिणींच्या आत्महत्तेच्या घटनेने लोकांना धक्का बसला आहे. तिघी बिहणींनी इमारतीच्या ९ व्या मजल्यावरुन उडी मारत आत्महत्या केली. प्राथमिक माहितीनुसार तिन्ही बहिणी कोरिअन ऑनलाईन गेमिंगलाबळी पडल्या होत्या. यामुळे अनेक पालकांची चिंता वाढली आहे. तसेच ऑनलाइन गेमिंगमुळे लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर देखील वाईट परिणाम होतो. एका अहवालानुसार एआयचा अतिवापर केल्याने डिप्रेशन वाढू शकते अशी चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. .४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी गाझियाबादच्या एका इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरुन उडी मारुन तीन बहिणींनी जीवन संपवले. तिन्ही बहिणी १२, १४ आणि १६ वर्षाच्या होत्या. या प्रकरणाचे खरं कारण समोर आले नसले तरी एका रिपोर्टनुसार कोरिअन ऑनलाइन टाक्स-बेस्ड गेमिंगची सवय होती. तसेच त्या मुलींना आई-वडील ऑनलाईन गेमिंगच्या सवयीबाबात ओरडत असत. .तज्ज्ञांच्या मते पब्जी, फ्री फायर यासारखे बॅटल गेम्स केवळ मनोरंजनासाठी नाही तर अनेक तरुणांसाठी जीवघेणं व्यसन बनले आहे. वल्ड हेल्थ ऑर्गेनायझेनने गेमिंग डिसऑर्डला मानसिक आरोग्य समस्येच्या श्रेणीत ठेवलं आहे. यामध्ये लोक गेमिंगवरचे कंट्रोल गमावून बसतो. अभ्यास, कामे आणि आरोग्याकडे लक्ष देत नाही. भारतात झालेल्या सर्व्हेमधून समोर आले की तरुणी पिढी ऑनलाईन गेमिंगवर घालवतात. यामुळे स्वभावात बदल दिसून येतो. तसेच आत्महत्याचे प्रमाण देखील वाढत आहे. २०२३ च्या एनसीआरबीच्या अहवालानुसार भारतात ८५ पेक्षा जास्त आत्महत्या ऑनलाइन गेमशी संबंधित आहे. .गेमिंगचे व्यसन मेदूंच्या रिवार्ड सिस्टीमला वाईट प्रकरे प्रभावित करते असे नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हेल्थच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे. काही प्रकरण असे होते की ज्यात गेम हरल्यानंतर किंवा पालकांनी गेम खेळण्यास विरोध केल्यास आत्महत्या केली आहे. ऑनलाइम गेम्सचे डिझाइनच असेल केले असते की लोक पून्हा खेळतील. जास्त वेळ ऑनलाइन गेम खेळल्याने स्वत:वरचा कंट्रोल हरवू शकतो आणि सवयीचा धोका वाढतो. गेम न खेळल्यास चिडिचिड वाढू शकते. .मुले ऑनलाइन गेमच्या जाळ्यात कसे अडकतात?बॅटल ऑनलाईन गेम खेळल्याने डोपामाइन हार्मोन म्हणजेच आनंद देणारे हार्मोन्स निर्माण होतात. यामुळे मेंदूच रिवार्ड सिस्टिम अँक्टिव होते. यामुळे मुले पून्हा गेमच्या जाळ्यात अडकतात. यामुळे जास्त ऑनलाइन खेळणे टाळणे गरजेचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.