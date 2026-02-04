आरोग्य

Oral Cancer: उशिरा निदान झाल्यास ओरल कॅन्सर होऊ शकतो गंभीर, जाणून घ्या लक्षणे

Symptoms of Oral Cancer: भारतात तोंडाचा कर्करोग म्हणजे ओरल कॅन्सर हा दुर्मिळ आजार नाही कारण देशातील कर्करोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी जवळ-जवळ एक तृतीयांश प्रकरणे या प्रकारात मोडतात. चला तर जाणून घेऊया याबाबत अधिक माहिती
Common Symptoms of Oral Cancer

esakal

Monika Shinde
Updated on

What Is Oral Cancer: भारतात तोंडाचा कर्करोग म्हणजे ओरल कॅन्सर हा दुर्मिळ आजार नाही कारण देशातील कर्करोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी जवळ-जवळ एक तृतीयांश प्रकरणे या प्रकारात मोडतात; आरोग्याच्या दृष्टीने ही एक मूकपणे बळावणारी आणीबाणीची परिस्थिती आहे, हे सप्ष्टपणे दिसत असूनही अनेक जण याच्या कडे दुर्लक्ष करतात.

oral health
Symptoms
Cancer Symptoms
Oral Diseases

