Oral Cancer: उशिरा निदान झाल्यास ओरल कॅन्सर होऊ शकतो गंभीर, जाणून घ्या लक्षणे

What Is Oral Cancer: भारतात तोंडाचा कर्करोग म्हणजे ओरल कॅन्सर हा दुर्मिळ आजार नाही कारण देशातील कर्करोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी जवळ-जवळ एक तृतीयांश प्रकरणे या प्रकारात मोडतात; आरोग्याच्या दृष्टीने ही एक मूकपणे बळावणारी आणीबाणीची परिस्थिती आहे, हे सप्ष्टपणे दिसत असूनही अनेक जण याच्या कडे दुर्लक्ष करतात..तपासणीदरम्यान नुसते पाहूनही सहज लक्षात येण्याजोगा आजार असूनही ओरल कॅन्सरच्या जवळ-जवळ ७०-८० टक्के प्रकरणांचे निदान तो गंभीर टप्प्यावर (तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यावर) पोहोचल्यावरच होते, जेव्हा पाच वर्षांच्या पुढे जगण्याच्या शक्यतेचा दर ३० टक्क्यांच्याही खाली येतो. सुरुवातीच्या टप्प्यावर निदान झालेल्या प्रकरणांमध्ये याच्या बरोब्बर उलट घडताना दिसते, जिथे आजारातून बचावण्याचे प्रमाण ८० टक्क्यांच्याही पुढे जाते. .Anti-Aging Diet: सुरकुत्यांमुळे त्रस्त आहात? आजच आहारातील 'या' 3 पदार्थांना म्हणा टाटा-बाय-बाय!.या आजाराच्या शोकांतिकेचे कारण उशीरा होणाऱ्या निदानामध्ये दडलेले आहे: रुग्णाला पहिली लक्षणे दिसू लागल्यावर तो कर्करोगावर उपचार करणाऱ्या विशेषीकृत केंद्रावर पोहोचण्यामध्ये सर्वसाधारणपणे तीन ते सहा महिन्यांचा काळ जातो. प्रारंभिक काळात तोंडाच्या आत उमटणारे व्रण हे बहुतेकदा वेदनारहित आणि आकाराने लहान असतात, तसेच त्यांच्याकडे सहजपणे दुर्लक्ष केले जाते, ज्यामुळे एक सहज बरा होऊ शकण्याजोगा आजार तपासणीअभावी पुढच्या टप्प्यावर पोहोचतो..हेड अँड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे प्रमुख, सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट डॉ. सुलतान ए. प्रधान म्हणाले, “स्क्रिनिंग प्रोग्राम्स या आजाराची बाजी पलटवून टाकणारे सिद्ध झाले आहेत. तोंडाच्या तपासणीसाठीच्या सुसंघटित उपक्रमांमुळे कर्करोगपूर्व स्थितींचे लवकर निदान झाल्याने मृत्यूदर २४-३० टक्क्यांपर्यंत घटू शकतो. महाराष्ट्रामध्ये फिरती तपासणी केंद्रे व सामुदायिक कर्करोग शिबिरे यामधूनच अतिधोकादायक गटात मोडणारे व्रण कर्करोगात रूपांतरित होण्याआधीच ओळखले जात असल्याचा प्रभाव यापूर्वीच दिसून आला.भारतात कर्करोगाची ९० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे तंबाखूसेवानाशी, विशेषत: तंबाकू, पान, गुटखा, सुपारी आणि खैनीसारख्या धूरविरहित तंबाखूशी जोडलेली आहेत. मद्यपानामुळे धोका अधिक पटींनी वाढते, तर HPV हे तुलनेने काही तरुण, तंबाखू न खाणाऱ्यांच्या बाबतीत चिंतेचा विषय म्हणून उदयास येत आहे. महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील ओरल कॅन्सरचा सर्वाधिक भार वाहणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. ओरल कॅन्सर हा राज्यातील पुरुषांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात दिसून आला आहे व स्त्रियांमध्ये सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या पाच कर्करोगांमध्ये त्याची वर्णी लागत आहे..Back Pain from Driving: सतत ड्रायव्हिंगमुळे पाठ व कंबरदुखीचा त्रास होतोय? जाणून घ्या कारणे आणि तज्ज्ञांचे उपाय.“हेड अँड नेक कॅन्सर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियासारखी हॉस्पिटल्स हे आजाराचे लवकर निदान करण्याचे मार्ग आणि प्रगत सर्जिकल तंत्रज्ञान, अचूक पुनर्बांधणी व मल्टिडिसिप्लिनरी देखभाल यांची सांगड घालत तपासणी व आजारातून बचाव यांच्यामधील दरी सांधण्याच्या कामी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बाजवते. ओरल कॅन्सर हा काही मोजक्या कॅन्सर्सपैकी एक आहे. जिथे लवकर झालेले निदान, तंत्रज्ञानाची मदत यांच्यामुळे आम्ही रोगाच्या परिणतीमध्ये खरोखरीच बदल घडवून आणू शकतो, मात्र जागरुकता असल्यास व रुग्णाला वेळीच आमच्याकडे पाठविले गेल्यास रुग्णाचे प्राण वाचविण्याच्या कामी आमची मदत होऊ शकते. अशी माहिती चे डॉ. सुलतान. ए. प्रधान यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.