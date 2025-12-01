World AIDS Day 2025: 'ओरल सेक्स'मधूनही एचआयव्ही पसरू शकतो? AIDS संबंधीचे 'हे' Myths आणि Facts जाणून घ्याच
आरोग्य

World AIDS Day 2025: 'ओरल सेक्स'मधूनही एचआयव्ही पसरू शकतो? AIDS संबंधीचे 'हे' Myths आणि Facts जाणून घ्याच

HIV Myths and Facts: एचआयव्हीबद्दलचे मिथ दूर करून त्यामागील वैज्ञानिक सत्य जाणून घ्या आणि HIV-पॉझिटिव्ह असतानाही निरोगी आयुष्य कसं जगता येतं ते समजून घ्या.
Published on

AIDS Myths and Facts Everyone should know: आजही समाजात HIV किंवा AIDS बद्दल अनेक गरसमज आहेत. अजूनही लोक या संसर्गाला घाबरतात आणि जास्त प्रमाणात अर्धवट माहिती किंवा चुकीची माहिती मिळते. यामुळे या संसारागाच्या विरुद्ध लढणं थोडं कठीण जातं. हे फक्त उपचारापुरतं मर्यादित नाही, तर याबद्दल समाजात एक जागरूकता आणि सामाजिक समज महत्त्वाची आहे. म्हणूनच या संसर्गाबद्दलचे मिथ्स आणि फॅक्ट्स जाणून घेणे गरजेचे आहे.

