World Organ Donation Day 2026: फक्त अवयवदानाचा फॉर्म भरून होत नाही! मृत्यूनंतर तुमचे अवयव कसे दान केले जातात? जाणून घ्या प्रत्येक टप्पा

What Happens after Organ Donation Pledge: दरवर्षी १३ ऑगस्ट रोजी जागतिक अवयवदान दिन (World Organ Donation Day) साजरा केला जातो. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याचे अवयव दुसऱ्या गरजू व्यक्तीला नवजीवन देऊ शकतात. त्यामुळे अवयवदानाबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याबद्दलचे गैरसमज दूर करणे गरजेचे आहे. याच जागरूकतेसाठी हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो..भारतात National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTTO) ही संस्था अवयवदान आणि अवयव प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया पाहते. एखादी व्यक्ती मृत्यूनंतर आपले अवयव दान करण्याची इच्छा नोंदवू शकते. मात्र, केवळ अवयवदानाचा संकल्प केला म्हणजे मृत्यूनंतर अवयव नक्कीच दान केले जातील, असे नाही.मृत्यू कोणत्या परिस्थितीत झाला, अवयवांची स्थिती कशी आहे, ते प्रत्यारोपणासाठी योग्य आहेत का आणि आवश्यक परवानगी मिळाली आहे का, यावर अवयवदान होणार की नाही हे ठरते. अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.अवयवदानाचा संकल्प केल्यानंतर काय होतं?तुमची इच्छा अधिकृतपणे नोंदवली जातेअवयवदानाची इच्छा 'Form 7' द्वारे अधिकृतपणे नोंदवता येते आणि NOTTO कडे त्याची नोंद केली जाते. मात्र, याचा अर्थ मृत्यूनंतर सर्व अवयव दान केले जातीलच, असे नाही. मृत्यूच्या वेळी डॉक्टर अवयवांची तपासणी करून ते प्रत्यारोपणासाठी योग्य आहेत की नाही, हे ठरवतात.आपल्या कुटुंबाला निर्णयाची माहिती द्याअवयवदानाचा संकल्प केल्यानंतर आपल्या कुटुंबाला याबद्दल नक्की सांगा. तुमची इच्छा कुटुंबीयांना आधीच माहीत असल्यास, कठीण प्रसंगी त्यांना तुमचा निर्णय समजून घेणे सोपे जाते. भारतात केवळ डोनर कार्ड किंवा नोंदणी पुरेशी नसून, अवयवदानासाठी कायद्यानुसार आवश्यक व्यक्तीची संमतीही महत्त्वाची असते..World Organ Donation Day 2026: कॅन्सर झाला असेल तर अवयवदान करता येतं का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात .डॉक्टर आधी रुग्णाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करतातएखाद्या व्यक्तीने अवयवदानाचा संकल्प केला असला तरी तिच्या उपचारांमध्ये कोणताही बदल केला जात नाही. डॉक्टरांचे पहिले कर्तव्य रुग्णाचा जीव वाचवणे हेच असते. सर्व प्रयत्न करूनही रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतरच परिस्थितीनुसार अवयवदानाचा विचार केला जातो. त्यामुळे, ‘डोनर असल्यामुळे डॉक्टर उपचार थांबवतील’ हा केवळ गैरसमज आहे. .अवयवदानासाठी वैद्यकीय तपासणी केली जातेमृत्यूनंतर अवयवदानाची शक्यता असल्यास डॉक्टर मृत व्यक्तीची वैद्यकीय माहिती आणि अवयवांची स्थिती तपासतात. कोणते अवयव किंवा ऊती प्रत्यारोपणासाठी योग्य आहेत, हे त्यावेळी ठरवले जाते. एखादा आजार असला तरी सर्वच अवयव दान करता येत नाहीत, असे नाही. किडनी, लिव्हर, हृदय, फुफ्फुसे, स्वादुपिंड, आतडी तसेच कॉर्निया, हाडे, त्वचा, हृदयाच्या झडपा आणि रक्तवाहिन्या यांसारखे अवयव किंवा ऊती दान करता येऊ शकतात.मृत्यूची वैद्यकीयदृष्ट्या खात्री केली जातेअवयवदानासाठी मृत्यू कोणत्या परिस्थितीत झाला, हे महत्त्वाचे असते. काही प्रकरणांमध्ये ब्रेनस्टेम डेथ झाल्यानंतर अवयवदान करता येते. अशावेळी वैद्यकीय आणि कायदेशीर निकषांनुसार व्यक्तीचा मृत्यू झालेला असतो, मात्र मशीनच्या मदतीने काही काळ शरीरातील काही प्रक्रिया सुरू ठेवता येतात. काही परिस्थितीत हृदयाचे ठोके बंद झाल्यानंतरही अवयवदान शक्य असते; मात्र अशावेळी अवयवांना रक्तपुरवठा बंद झाल्याने वेळ खूप महत्त्वाचा ठरतो.‘Gift a Life After Life’! अवयवदानासाठी ५०० विद्यार्थ्यांचा पुढाकार; ‘Tree Of Life’मधून दिला जीवनाचा संदेश .कुटुंबीयांकडून आवश्यक संमती घेतली जातेअवयवदान शक्य असल्याचे डॉक्टरांनी ठरवल्यानंतर आरोग्य कर्मचारी कुटुंबीयांशी याबाबत चर्चा करतात. कुटुंबाची आवश्यक संमती मिळाल्यानंतरच अवयव आणि ऊती दान करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे आपल्याला अवयवदान करायचे आहे, हा निर्णय कुटुंबीयांना आधीच सांगणे महत्त्वाचे आहे.अवयव गरजू रुग्णाशी जुळवले जातातदान केलेले अवयव दात्याच्या इच्छेनुसार एखाद्या ठराविक व्यक्तीलाच दिले जात नाहीत. प्रतीक्षा यादीतील रुग्णांपैकी रक्तगट, आजाराची गरज, तातडीची परिस्थिती, किती काळापासून रुग्ण प्रतीक्षेत आहे आणि इतर वैद्यकीय बाबी पाहून योग्य रुग्णाची निवड केली जाते. त्यामुळे दाता किंवा त्याचे कुटुंब स्वतःच्या इच्छेने एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला अवयव देऊ शकत नाही..योग्य अवयव शस्त्रक्रियेद्वारे काढले जातातसंमती आणि डॉक्टरांची परवानगी मिळाल्यानंतर तज्ज्ञ डॉक्टर योग्य अवयव आणि ऊती काढतात. ही प्रक्रिया काळजीपूर्वक केली जाते आणि त्यानंतर मृत व्यक्तीचे शरीर व्यवस्थित बंद केले जाते. अवयवदानामुळे अंत्यसंस्कार किंवा इतर धार्मिक विधींमध्ये अडथळा येत नाही आणि शरीर विद्रूपही होत नाही. तसेच, अवयवदानासाठी कोणालाही पैसे दिले जात नाहीत..अवयव तातडीने प्रत्यारोपण केंद्रात पोहोचवले जातातअवयव शरीरातून काढल्यानंतर ते योग्य प्रत्यारोपण केंद्रापर्यंत कमी वेळेत पोहोचवणे आवश्यक असते.प्रत्येक अवयव किती काळ प्रत्यारोपणासाठी योग्य राहू शकतो, याचा कालावधी वेगवेगळा असतो. NOTTO च्या माहितीनुसार साधारणपणे:हृदय: ४ ते ६ तासफुफ्फुसे: ४ ते ८ तासलिव्हर: १२ ते १५ तासकिडनी: २४ ते ४८ तासहे कालावधी परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. प्रत्यक्ष निर्णय डॉक्टर आणि प्रत्यारोपण टीम वैद्यकीय परिस्थिती पाहून घेतात..शेवटी गरजू रुग्णावर प्रत्यारोपण केले जातेसर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योग्य रुग्णावर अवयव प्रत्यारोपित केला जातो.प्रत्यारोपणाची गरज असलेल्या व्यक्तीसाठी हा अवयव म्हणजे नवीन आयुष्याची संधी असू शकते. त्यामुळे एका व्यक्तीचा अवयवदानाचा निर्णय दुसऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकतो..World Organ Donation Day: किडनी प्रत्यारोपणातील तफावत; एका अवयवदानाने कसे बदलू शकते आयुष्य... .अवयवदानाचा संकल्प म्हणजे हमी नाहीअवयवदानाची नोंदणी करणे ही फक्त सुरुवात आहे. मृत्यूची परिस्थिती, अवयवांची स्थिती, वैद्यकीय तपासणी, योग्य रुग्ण आणि आवश्यक संमती यावर प्रत्यक्ष अवयवदान होईल की नाही, हे ठरते. त्यामुळे अवयवदानाचा संकल्प केल्यानंतर हा निर्णय आपल्या कुटुंबाला नक्की सांगा. तुमच्या एका निर्णयामुळे अनेकांना नवजीवन मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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