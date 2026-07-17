मनाचा सुवर्णयोग

मना सज्जना भक्तिपंथेचि जावेतरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे।श्री समर्थ रामदासस्वामींनी सांगितलेल्या वरील श्र्लोकातील उपदेश आचरणात आणायला एवढा अवघड का वाटावा? परमेश्र्वर हे आनंदाचे रूप आहे, त्यामुळे मनुष्याला आनंद व सुख मिळणे म्हणजेच श्रीहरी मिळणे. भक्ती म्हणजे विश्र्वास, भक्ती म्हणजेच समाधान. तेव्हा भक्तीच्या मार्गाने जाणाऱ्यांना समाधानच मिळणार. विश्र्वासाच्या पंथाने जाणाऱ्यांना विश्र्वास मिळणार. पण मग या मार्गावर जायला अडचण कोठली? अडचण असते भीतीची. मनाला क्लेश होत असतील, मनात काही विकल्प येत असतील तर ते भीतीमुळेच येतात. रोग शरीरापर्यंत प्रवृत्त करण्याला जर काही कारण ठरत असेल तर ती आहे भीतीच. विश्र्वासाच्या मार्गाने जाण्याऐवजी मन भीतीच्या मार्गाने जायला लागले तर भरकटलेल्या मनाला वळविण्यासाठी उपयोगी असते ‘भक्ती’. म्हणून स्वामीजी म्हणतात, भक्तिमार्गाने जावे पण अनेक सबबी सांगता येतात व त्यातील मुख्य सबब म्हणजे ‘पोटाचा खळगा केवळ भक्तिमार्गाने भरत नाही’. कारण मनुष्याला अस्तित्व टिकविण्यासाठी शरीर टिकविणे गरजेचे असते. भूक लागली की समोर भाकरीच लागते, तेव्हा भक्ती ताटात वाढता येत नाही, मनुष्याच्या मनात ही सबब फार पूर्वीपासून रुजलेली आहे..भूक बाकी सर्व गरजांपेक्षा श्रेष्ठ ठरून एकदा का भुकेसाठी सर्व जीवन झाले किंवा सर्व जीवन पोटार्थी झाले की मनाला कधीच सुख मिळणार नाही. म्हणून असावे कदाचित, परंतु बहुतेक सर्व ठिकाणी उपवासाला शरीर, मन व आत्म्याच्या आरोग्याशी जोडण्यात आले व उपवासाचे महत्त्व सांगण्यात आले. पोट भरणे अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी त्याला विनाकारण तोंबाळून, त्याचे फाजील लाड करून पोटाला प्रमाणाबाहेर महत्त्व देऊ नये एवढे जरी उपवास करून शिकता आले तरी खूप मोठे कार्य होऊ शकते..तेव्हा माणसाला सुखी होण्यासाठी मनाला ज्या काही टिप्स् द्यायच्या त्यात पहिली सूचना करावीशी वाटते, हे मना, ‘‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् म्हणजे जगण्यासाठी, आपल्या ध्येयाप्रत जाण्यासाठी, निसर्गाशी समतोल राखण्यासाठी, प्रत्यक्ष शरीर महत्त्वाचे असले तरी तुझे शरीरावाचून जे अस्तित्व आहे तेच सर्वांत मोठे आहे. जरी मन शरीराच्या माध्यमातून काम करत असले तरी हे मना, तू शरीराच्या वरचढ रहा, शरीराला तुझ्यावर आधीन होऊ देऊ नको, प्रमाणाबाहेर शरीराचे लाड करू नको.’’ त्यासाठी आठवड्यातून एखाद-दोन दिवस उपवास केल्याने शरीराचा फायदा झाल्याचे समजून येईल. त्यामुळे शरीर मनाच्या आधिपत्याखाली येते व मनाला सुखी व समाधानी होण्याकडे लवकर जाता येते..बऱ्याच वेळी नाना तऱ्हेचे उपचारांद्वारे जीवनमान (ज्याला धार्मिक, वैज्ञानिक वा तांत्रिक म्हणता येईल) सर्व तऱ्हेने बदलले तरी जीवनाची वाटचाल एका विशिष्ट दिशेनेच होते. मनाने घेतलेल्या निर्णयाकडे मार्गक्रमण करणे अवघड होते. म्हणून हे मना, ‘‘तुझे चंचलत्व, ज्यामुळे निर्णय मिनिटामिनिटाला बदलले जातात, घेतलेला निर्णय काही वेळाने लक्षातही राहू शकत नाही, हातून घडलेली कर्मे नंतर पुढे दत्त म्हणून उभी राहतात, त्यासाठी हे मना, तू स्थिरतेचा थोडा तरी सराव अवश्य कर.’’.हे मना, ‘‘काही वेळा चंचलता हा मनाचा स्वभाव उपयोगी पडत असला, मनाची गती सर्व वस्तुजाताच्या गतीपेक्षा अधिक असली व तसे असणे आवश्यक असले तरीही शून्यात अनंतत्व किंवा स्थिरतेतील गतीचा अनुभवही तुला नक्कीच घेता येईल.’’ त्यामुळे त्राटकाचा वा एका ठिकाणी मनाला एकाग्र करण्याचा अभ्यास केल्यास शरीर व मनाचे आरोग्य लाभून समाधान लाभेल..हे मना, ‘‘तू साधारणतः उलटसुलट उड्या मारत प्रवास करणारा असलास तरीही पहिली उडी भलत्याच दिशेने नेत राहील व त्यामुळे ठरविलेल्या ठिकाणी पोचणे अवघड होईल हे लक्षात घेऊन सुरुवात करतानाच शांतपणे परमेश्र्वराचे नाव घेऊन म्हणजेच पहिली उडी शांती, आनंद व पूर्णतेकडे घेऊनच विचारांची सुरुवात कर.’’म्हणूनच स्वामी समर्थ म्हणतात,प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा,पुढे वैखरी राम आधी वदावा।.हे मना, ‘‘मनुष्यशरीरात आल्यावर तुझे अस्तित्व तेजोमय झालेले आहे परंतु इतर व्यक्तींबरोबर सहजीवन व त्यातून मिळणारा आनंद हा गुण अधिक सुखावह असतो. तेव्हा इतरांच्या सुखात आपले सुख पाहणे, इतरांचे अस्तित्व आपल्या सुखासाठी आवश्यक आहे ह्याची जाण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे तू समजून घे.’’.दुर्जनाचा जसा समाजास त्रास होतो तसा मनोदोषांचा व शरीर व आत्म्यास त्रास होतो व रोग वाढीला लागतात. मनाचे सज्जनत्व हेच आरोग्याचे रहस्य आहे. सज्जनत्व म्हणजे मनाने मैत्रीभाव वाढवून इतर जनांतील चांगले गुण पाहून त्याची प्रशंसा करणे, अर्थात निंदा, टीका न करता सर्वांना मदत करणे, मनात उत्साह, आनंद व सतत सृजनभाव ठेवणे म्हणजेच मन प्रसन्न ठेवणे. असे आरोग्यसंपन्न मन संपूर्ण व्यक्तीसाठी शारीरिक आरोग्य, समृद्धी व शांती देणारे असते.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.