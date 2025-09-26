Overcoming Infertility: वंध्यत्वावर मात करून जोडप्यांना मिळाला अपत्याचा आनंद; आधुनिक तंत्रज्ञान ठरले मातृत्वासाठी वरदान

मातृत्वाचा आनंद अवर्णनीय असतो. प्रत्येक स्त्रीला मातृत्व साद घालत असते. काही वेळा वंध्यत्वामुळे काहींना हा आनंद उपभोगता येत नाही. परंतु प्रगत तंत्रज्ञान, औषधांसह आयव्हीएफ उपचारातून वंध्यत्वावर मात करणे शक्य झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान मातृत्वासाठी वरदान ठरत असून, उपराजधानीत दरमहा दीडशे निपुत्रिक जोडप्यांना अपत्यप्राप्तीचा आनंद मिळत असल्याची माहिती बिर्ला आयव्हीएफचे डॉ. प्रमोद येरणे यांनी येथे दिली. .आधुनिक तंत्रज्ञानातून मिळालेले यश स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञांनी सत्कार्मी लावले असून, या केंद्रात एप्रिल २०२४ पासून आजपर्यंत ३०० प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. येरणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आयुयुआई, आयव्हीएफ या तंत्रज्ञानामुळे मातृत्वाचे सुख लाभून निपुत्रिकांना मिळवून देण्यात येतो. लग्नानंतर दोन वर्षे बाळ न झाल्यास तत्काळ आयव्हीएफ सेंटरमध्ये यावे. मात्र बरेचजण अनेक वर्षे प्रसुतीतज्ज्ञांकडे उपचार केल्यानंतर चाळीशी लोटल्यानंतर सेंटरमध्ये येतात..Egg Freezing Demand on Rise: ‘स्त्रीबीज गोठविण्याकडे महिलांचा वाढता कल! उशिरा लग्न, करिअर आणि आर्थिक स्थैर्य आहेत मुख्य कारणे .व्यसनमुक्त व्हा...लग्नानंतर ऐन उमेदीच्या वयात गर्भधारणा न होणे ही समस्या बनली आहे. तांत्रिकदृष्ट्या जोडप्यात वंध्यत्व असणे ही एक बाब. परंतु तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन, धूम्रपान, मद्यपान यासारख्या व्यसनामुळे महिला आणि पुरुषांना वंध्यत्व येण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. वंध्यत्वासाठी महिला ४५ टक्के तर पुरुष ४० टक्के टक्के जबाबदार आहेत.करिअरच्या मागे धावाधाव करणारी महिला, तर तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन, धूम्रपान, मद्यपान करणाऱ्या पुरुषांत वंध्यत्वाची जोखीम वाढते, यामुळे व्यसनमुक्त राहावे असा सल्ला डॉ. येरणे यांनी दिला..Hormonal Imbalance in Women: महिलांमध्ये वाढत आहे हार्मोनल असंतुलन; शरीरातील असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा.शहरासोबतच ग्रामीण भागात वंध्यत्वाची समस्या आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोफत महिला पुरुषांच्या तपासणीसाठी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येते. ग्रामीण भागातील निपुत्रिक जोडप्यांसाठी ग्रामीण भागात मोफत शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी आशेचा किरण आहे.- डॉ. प्रमोद येरणे, आयव्हीएफ तज्ज्ञ, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.