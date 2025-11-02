Excess Painkiller Use Side Effects: पेनकिलरची सवय ठरू शकते आयुष्यभराची वेदना! डॉक्टरांचा सल्ला घेणं विसरू नका

दुखणे अंगावर काढण्याच्या सवयीमुळे किंवा डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी वेळ नसल्यामुळे वेदना दूर करण्यासाठी वेदनाशामक (पेनकिलर) गोळ्यांच्या वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. पुढे ही सवय बनत असून डोकं दुखलं... घे गोळी... अंग दुखतंय... घे गोळी... दाढ दुखतेय... घे वेगळी गोळी... स्वतःच स्वतःचा डॉक्टर बनण्याच्या सवयीने वेदना दूर करण्याऐवजी पेनकिलर्समुळे अनेक आयुष्य वेदनेच्या विळख्यात अडकत आहेत. पेनकिलर्सच्या अतिवापरामुळे किडनी, हृदयरोगाच्या धोक्यासह ऍसिडिटी, ऍलर्जीसारखे गंभीर आजाराची जोखीम असल्याचे निरीक्षण वैद्यकीयतज्ज्ञांनी नोंदविले आहे..कोणत्याही छोट्या-मोठ्या कारणांसाठी स्वतःच डॉक्टर बनून वाट्टेल त्या गोळ्या घेण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. विशेषतः डोकेदुखी, अंगदुखी, कंबरदुखी, दात दुखी, ताप. थंडी यांसारख्या आजारावर आजकाल वैद्यकीय सल्ला न घेता थेट मेडिकल स्टोअर्सवर जाऊन त्रास सांगून गोळ्या घेण्याचे प्रकार वाढले. पॅरासिटमॉल, बुफेन, ऍस्पिरीन, डिस्प्रिन, झुपर, क्रोसीन, कोम्बिफ्लेम, सॅरिडान अशी नावे तोंडपाठ झाली असून विक्रेत्यांना थेट मागणी केली जाते. यासोबत जाहिरातीच्या भडिमारामुळे लोकांना अनेक पेनकिलरची औषधेही तोंडपाठ झाली आहेत. .Shah Rukh Khan Birthday: 60व्या वर्षीही शाहरुख खान इतका फिट कसा? 'हे आहे त्याच्या तंदुरुस्तीमागचं खरं रहस्य!.नागपूर जिल्ह्यात सुमारे ७ हजार ८०० परवानाधारक मेडिकल स्टोअर्स आहेत. डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनवर प्रत्येक मेडिकल स्टोअर्समधून वेदनाशामक (पेनकिलर) गोळ्यांची विक्री होते. एका दुकानातून 'सेल्फमेडिकेशन'च्या नावावर १० गोळ्या विकल्या गेल्या तरी एका दिवसात सुमारे नागपुरात एक लाख गोळ्यांची विक्री होण्याची शक्यता आहे. काही पेनकिलरची विक्री (ओटीसी) करण्यास परवानगी आहे. मात्र 'स्लम' सारख्या भागात तर थेट मेडिकल स्टोअर्सच्या काउंटरवरून दात दुखतोय... ही गोळी द्या... अशी मागणी वाढली आहे, यामुळे खप वाढला हे मात्र निश्चित..घरातही दिसतो स्टॉककाही वेदनाशामक औषधे प्रिस्क्रिप्शन शिवाय देण्याची मुभा आहे. मात्र काही घातक वेदनाशामक औषधे आहेत..तात्पुरते दुष्परिणामतीव्र झोप येणेअन्नाचा तिटकारा वाटणेउलटीची भावना निर्माण होणेमन एकाग्र न होणेबद्धकोष्ठतावजन कमी होणेशरीर सुस्तावणेनैराश्यकायमस्वरूपी दुष्परिणामत्या विशिष्ट गोळ्यांचे व्यसन लागणेगोळ्यांशिवाय चैन न पडणेकिडनी निकामी होणे.Dangers of Self-Medication in Ayurveda : आयुर्वेदाचे स्व-उपचार ठरू शकतात धोकादायक; डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा.वेळेचा अभाव, वाढती महागाई यामुळेदेखील एक गोळी घेऊन वेदना कमी करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. यातूनच प्रिस्क्रिप्शनशिवाय रुग्ण 'सेल्फमेडिकेशन'चा वापर करतात. मात्र 'सेल्फमेडिकेशन' जीवावर बेतणारे ठरु शकते. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही औषध घेऊ नये. पेनकिलरची गरज असलेल्या रुग्णाला साईड इफेक्ट होऊ नये म्हणून इतरही गोळ्या डॉक्टर देतात.- डॉ. प्रवीण शिंगाडे, सहयोगी प्राध्यापक, मेडिकल, नागपूरअन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या सूचनेनुसार ओटीसी विक्रीची मान्यता असलेलेच वेदनाशामक गोळ्यांची विक्री मेडिकल स्टोअर्समधून होते. इतर घातक असे पेनकिलर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय दिली जात नाही. रुग्णांनी वेदनाशामक औषधे खरेदी करताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. - संजय खोब्रागडे, सचिव केमिस्ट ऍण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.