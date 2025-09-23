आरोग्य

Paracetamol Side Effects: गर्भवती महिलांसाठी पॅरासिटामोल का आहे धोकादायक? ट्रंपच्या विधानामुळे जगभरात वाढली चर्चा

Paracetamol Use During Pregnancy: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपने गर्भवती महिलांनी पॅरासिटामोल वापरल्यास मुलांमध्ये ऑटिझमचा धोका वाढतो, असा दावा करून चर्चा सुरु झाली आहे
Paracetamol Use During Pregnancy

Paracetamol Use During Pregnancy

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दावा केला की गर्भवती महिलांनी पॅरासिटामोल घेतल्यास बाळात ऑटिझमचा धोका वाढतो.

  2. ट्रंप यांच्या या विधानामुळे जागतिक आरोग्य क्षेत्रात चिंता आणि चर्चा वाढली आहे.

  3. FDA पॅरासिटामोलच्या पॅकेजिंगवर गर्भवती महिलांसाठी चेतावणी जोडण्याच्या प्रक्रियेत आहे

