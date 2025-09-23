Paracetamol Side Effects: गर्भवती महिलांसाठी पॅरासिटामोल का आहे धोकादायक? ट्रंपच्या विधानामुळे जगभरात वाढली चर्चा

थोडक्यात:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दावा केला की गर्भवती महिलांनी पॅरासिटामोल घेतल्यास बाळात ऑटिझमचा धोका वाढतो.ट्रंप यांच्या या विधानामुळे जागतिक आरोग्य क्षेत्रात चिंता आणि चर्चा वाढली आहे.FDA पॅरासिटामोलच्या पॅकेजिंगवर गर्भवती महिलांसाठी चेतावणी जोडण्याच्या प्रक्रियेत आहे.Paracetamol Pregnancy Risk: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपने नुकताच एक दावा केला आहे. की गर्भवती महिलांनी पॅरासिटामोल वापरल्यास त्यांच्या बाळांमध्ये ऑटिझम आजाराचा धोका वाढतो. या विधानामुळे संपूर्ण जगभरात या विषयावर सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि वादविवाद सुरु झाला आहे..पॅरासिटामोल म्हणजे काय?पॅरासिटामोल हि सामान्य वेदनाशामक आणि ताप उतरविण्यासाठी औषध आहे,जे अनेक लोक गर्भावस्थेतही सुरक्षित मानले जाते. भारतात याला 'पॅरासिटामोल' तर अमेरिकेत याला 'Acetaminophen' किंवा 'Tylenol' नावाने ओळखले जाते..North Central Railway: उत्तर मध्य रेल्वे झोनमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर, शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या.ट्रम्पने काय म्हटले आहे?ट्रम्पने पत्रकार परिषदेत म्हंटले आहे की, महिला गर्भावस्थेदरम्यान पॅरासिटामोलचा वापर करत असला तर मुलांमध्ये ऑटिझमचा धोका वाढवू शकतो. त्यांनी त्यांनी गर्भवती महिलांना अशी औषधे फक्त अत्यंत गरज असल्यासच वापरण्याचा सल्ला दिला आहे..हा दावा ट्रम्प यांच्या आरोग्य सल्लागार रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर यांच्या संशोधनावर हा रिपोर्ट समोर आला आहे. केनेडी यांना पर्यावरणीय कारणे आणि औषधांचा ऑटिझमशी संबंध जोडण्याचे काम केल्याचे ओळखले जाते..NEET Exam Update: आता NEET परीक्षा होणार ऑनलाईन? जाणून घ्या मेडिकल प्रवेशाची नवी योजना.तसेच अनेक वैज्ञानिक आणि डॉक्टर, यासंबंधी अधिक शास्त्रीय तपासणीची गरज असल्याचे सांगतात. तसेच काही तज्ञांना वाटते की या विधानामुळे गर्भवती महिलांमध्ये अनावश्यक भीती वाढेल. आता या दाव्यानंतर अमेरिकेतील FDA (Food and Drug Administration) ने पॅरासिटामोलच्या पॅकेजिंगवर गर्भवती महिलांसाठी विशेष सूचना जोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..FAQs1. गर्भवती महिलांनी पॅरासिटामोल का वापरू नये? (Why should pregnant women avoid paracetamol?)ट्रंप यांच्या मते, पॅरासिटामोलचा वापर गर्भवती महिलांमध्ये ऑटिझमचा धोका वाढवू शकतो, त्यामुळे अत्यावश्यक प्रसंगीच वापर करावा.2. पॅरासिटामोल म्हणजे कोणती औषध आहे? (What is paracetamol?)पॅरासिटामोल हे ताप आणि वेदना कमी करण्यासाठी वापरले जाणारे सामान्य औषध असून अमेरिका मध्ये ते ‘Acetaminophen’ किंवा ‘Tylenol’ म्हणून ओळखले जाते.3. FDA ने या दाव्याबाबत काय पाऊल उचलले आहे? (What action has the FDA taken regarding this claim?)FDA पॅरासिटामोलच्या पॅकेजिंगवर गर्भवती महिलांसाठी विशेष चेतावणी देण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे.4. या दाव्याबाबत वैज्ञानिकांचे मत काय आहे? (What do scientists say about this claim?)अनेक वैज्ञानिक आणि डॉक्टरांनी सांगितले की या विषयावर अजून शास्त्रीय संशोधनाची गरज आहे आणि सध्या पुरावे अपुरे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.