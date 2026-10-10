PCOS/PMOS म्हणजे वजन वाढणं नव्हे! कमी वजनाच्या महिलांनाही होऊ शकतो त्रास; काय आहे कारण? Video

PCOS किंवा PMOS म्हटलं की अनेक महिलांच्या मनात सर्वात आधी विचार येतो तो म्हणजे वजन कमी करण्याचा! वजन वाढलं की PCOS होतो आणि वजन कमी केलं की PCOS नियंत्रणात येतो, असा बऱ्याच जणांचा समज असतो. पण खरंच PCOS चा संबंध फक्त वजनाशी आहे का? कमी वजन असलेल्या किंवा सामान्य वजन असलेल्या महिलांनाही PCOS होऊ शकतो का? यामागे इन्सुलिन, हार्मोन्स आणि शरीरातील काही बदल महत्त्वाची भूमिका बजावतात. चला, PCOS आणि वजन यांच्यातील नेमकं नातं समजून घेऊया..PCOS/ PMOSPCOS म्हणजेच पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम म्हटलं की वजन वाढण्याचा संबंध जोडला जातो. मात्र, कमी वजन असलेल्या किंवा सामान्य वजन असलेल्या महिलांनाही PCOS होऊ शकतो. त्यामुळे या समस्येचं कारण केवळ वाढलेलं वजन आहे, असं म्हणता येत नाही. शरीरातील हार्मोन्समधील बदल आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता यांचाही PCOS शी संबंध असू शकतो..10-Minute Walk After Meals: जेवल्यानंतर 10 मिनिटं चालणं का गरजेचं आहे? हृदयरोग तज्ज्ञांनी सांगितलं महत्त्व .इन्सुलिन हे हार्मोन रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्याचं काम करतं. काही महिलांच्या शरीरातील पेशी इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. या स्थितीला ‘इन्सुलिन रेझिस्टन्स’ असं म्हणतात. अशा वेळी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यासाठी शरीर अधिक इन्सुलिन तयार करू शकतं.इन्सुलिनचं प्रमाण वाढल्यास अंडाशयांमध्ये अँड्रोजन या हार्मोनचं उत्पादन वाढण्याची शक्यता असते. अँड्रोजनचं प्रमाण वाढल्यामुळे चेहऱ्यावर मुरुम येणे, चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर नको असलेले केस वाढणे आणि मासिक पाळी अनियमित होणे यांसारखी लक्षणं दिसू शकतात. मात्र, प्रत्येक महिलेमध्ये ही लक्षणं सारखीच असतील असं नाही..वजन कमी केल्याने PCOS नियंत्रणात येऊ शकतो का?ज्या महिलांचं वजन जास्त आहे, त्यांच्यासाठी वजनात योग्य प्रमाणात घट केल्याने इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारण्यास आणि काही लक्षणं कमी होण्यास मदत होऊ शकते. परंतु, PCOS असलेल्या प्रत्येक महिलेनं वजन कमी करणं आवश्यक आहे, असं नाही..PCOS चं व्यवस्थापन करण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित शारीरिक हालचाल, पुरेशी झोप आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे केवळ वजनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शरीरातील हार्मोन्सचं संतुलन आणि एकूण आरोग्य यांना प्राधान्य देणं गरजेचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.