Peanut Health Benefits: शेंगदाणे खायला आवडतात? योग्य पद्धतीने सेवन करा आणि या समस्यांपासून कायमचा सुटका मिळवा!

थोडक्यात:शेंगदाणे हृदय, त्वचा, केस आणि पचनासाठी फायदेशीर असतात.योग्य प्रमाणात आणि तळलेले न खाता शेंगदाणे सेवन करावे.ते वजन नियंत्रण, तणाव कमी करणे आणि मधुमेह नियंत्रणात मदत करतात..Peanut Health Benefits: अनेकांना शेंगदाणे खायला खूप आवडतात, विशेषतः हिवाळा आणि पावसाळ्यात त्यांचा स्वाद वेगळाच असतो. शेंगदाणे आरोग्यासाठीही अतिशय फायदेशीर आहेत. हे शरीराला ऊर्जा देतात आणि अनेक आजारांपासून संरक्षण करतात. .या हंगामात गरमागरम भाजलेले शेंगदाणे खाणं खूपच आनंददायक असतं. तुम्ही शेंगदाणे भाजून, सॅलडमध्ये किंवा स्नॅक्समध्ये कसेही खा, त्यांचा स्वाद छान लागतो आणि ते आरोग्यासाठीही उपयुक्त असतात. शेंगदाणे शरीराला ताकद देतात आणि अनेक आरोग्य समस्या दूर करतात..Diabetes Control Tips: मधुमेहाला कायमच बाय- बाय म्हणायचं? मग लगेच या 6 गोष्टी सोडा; अन्यथा 5 अवयव होऊ शकतात खराब! .शेंगदाण्यांचे आरोग्य फायदेहृदयासाठी फायदेशीर शेंगदाण्यात असलेले हेल्दी फॅट्स, विशेषतः मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅटी ऍसिड्स आणि ओमेगा-३, हृदयासाठी फायदेशीर असतात. ते खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून चांगल्या कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढवतात, ज्यामुळे हृदयविकारांचा धोका कमी होतो.वजन नियंत्रणात मदतशेंगदाणे खाल्ल्याने लवकर पोट भरल्यासारखे वाटते, त्यामुळे जास्त खाण्याची इच्छा कमी होते. त्यातील प्रोटीन आणि फायबर शरीराला ऊर्जा देतात आणि वजन कमी करण्यास मदत करतात.हाडे आणि दात मजबूत करतातशेंगदाण्यात कॅल्शियम, फॉस्फोरस आणि मॅग्नेशियम सारखे खनिज भरपूर प्रमाणात असतात, जे हाडे व दात मजबूत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत..डायबिटीज नियंत्रणातशेंगदाण्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, त्यामुळे ते रक्तातील साखरेच्या पातळीवर कमी परिणाम करतात. मधुमेह असलेल्या लोकांनी शेंगदाण्यांचा नियमित आहारात समावेश करणे फायदेशीर ठरते.त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीरशेंगदाण्यांमध्ये असलेले व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेला चमकदार बनवतात आणि वृद्धत्वाच्या लक्षणांपासून संरक्षण करतात. तसेच, केस मजबूत होतात आणि केसगळती कमी होते.पचन सुधारतेशेंगदाण्यांमध्ये फायबर भरपूर असल्याने ते पचनक्रिया सुधारतात, बद्धकोष्ठता कमी करतात आणि पोट हेल्दी ठेवतात.तणाव कमी करतात आणि थकवा दूर करतातशेंगदाण्यांमध्ये ट्रिप्टोफॅन नावाचा अमिनो ऍसिड असतो, जो सेरोटोनिन हार्मोनची निर्मिती वाढवतो आणि मानसिक ताणतणाव कमी करतो. त्यातील प्रोटीन व मिनरल्स शरीराला त्वरित ऊर्जा देतात..Solapur Ashtavinayak Temples: सोलापुरातील अष्टविनायकांचे दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेली ही मंदिरे कुठे आहेत.शेंगदाणे कसे खाल्ले पाहिजेत?योग्य प्रमाणात सेवन करादररोज 20-30 ग्रॅम म्हणजे साधारण २ हातभर शेंगदाणे खाणे पुरेसे असते. जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास वजन वाढण्याचा धोका होऊ शकतो.तळलेले टाळाभाजलेले किंवा तळलेले शेंगदाणे प्रमाणापेक्षा जास्त तेलकट असू शकतात. त्यामुळे शक्यतो शेंगदाणे उकळलेले, भाजलेले किंवा सुक्के खाणे योग्य ठरते.विविध पदार्थांमध्ये वापर- शेंगदाणे तुम्ही सॅलड, स्मूदी, किंवा स्नॅक्स मध्ये देखील वापरू शकता. त्यामुळे ते रोजच्या आहारात सहज समाविष्ट होतात.- डायबिटीज असलेल्या लोकांनी लक्ष द्या- जर तुम्हाला मधुमेह आहे, तर शेंगदाणे खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे फायदेशीर..FAQs1. शेंगदाणे रोज खाऊ शकतो का? (Can we eat peanuts daily?)होय, दररोज 20-30 ग्रॅम शेंगदाणे खाणे सुरक्षित आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.2. तळलेले शेंगदाणे चालतात का? (Are fried peanuts okay to eat?)शक्यतो तळलेले शेंगदाणे टाळा, त्याऐवजी भाजलेले किंवा उकडलेले खा.3. मधुमेह असलेल्यांनी शेंगदाणे खावे का? (Can diabetics eat peanuts?)होय, पण डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आणि प्रमाणातच खावेत.4. शेंगदाणे वजन वाढवतात का? (Do peanuts increase weight?)जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास वजन वाढू शकते, म्हणून प्रमाणात खाणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.