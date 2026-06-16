आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : थायराॅइडविषयक आजार

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञआपल्या गळ्याच्या पुढच्या भागात थायराॅइड नावाची ग्रंथी असते. या ग्रंथीत शरीराला उपयुक्त असलेल्या अनेक हार्मोन्सची निर्मिती होत असते. या हार्मोन्सची रक्तातील पातळी नाॅर्मलपेक्षा फार जास्त असली किंवा नाॅर्मलपेक्षा खूप कमी असणे, ही समस्या बनते. हायपोथायराॅइडिझममध्ये अशा हार्मोन्सची रक्तातील पातळी कमी असते. असे हायपोथायराॅडिझम अगदी जन्मलेल्या बाळाला असू शकते आणि त्याचे निदान वेळेवर झाले नाही, तर त्याचा अनिष्ट परिणाम मुलाच्या वाढीवर व विकासावर होत असतो. .लहान मुलांत हायपोथायराॅयडिझम समस्येचे प्रमाण अधिक आहे. जन्मजात हायपोथायराॅयडिझमचे लवकर निदान झाले नाही आणि आणि जन्मानंतर पहिल्या काही महिन्यांत प्रभावी उपचार केले नाहीत, तर मुलाची शारीरिक वाढ खुंटते आणि मेंदूचा विकास नीट होत नाही. त्यामुळे मतिमंदत्व येते. सुदैवाने जन्मानंतर केलेल्या काही छाननी चाचण्यांनी (screening test) ‘जन्मजात हायपोथायराॅइडिझम’चे निदान लवकर होते आणि लवकर उपचार सुरू केल्याने गंभीर गुंतागुंती सहजपणे टाळता येतात..जन्मानंतर पुढे मोठेपणी मुलात थायराॅइड हार्मोन्सची पातळी कमी होऊन हायपोथायराॅयडिझम होते, त्याला ‘अक्वायर्ड हायपोथायराॅडिझम’ असे म्हणतात. लिम्फोटिक (हाशिमोटो) हायपोथायराॅडिझम हे सर्वांत जास्त प्रमाणात आढळणारे अक्वायर्ड (विकसित) हायपोथायराॅडिझम असते. आपल्याच शरीरात तयार झालेल्या ॲंटीबाॅडीज या आपल्याच थायराॅइड ग्रंथीला मारक ठरतात. हाशिमोटो हा ॲटोइम्युन आजार असून, यात स्वत:च्या शरीराची प्रतिकारकशक्ती स्वत:लाच मारक ठरत असते. हायपोथायराॅडिझममुळे मुलाची वाढ खुंटते. तसेच अशक्तपणा, बद्धकोष्ठता आणि इतर लक्षणे दिसून येतात. उपचारांत रुग्णाला थायराॅइड हार्मोन्स द्यावे लागतात..हायपरथायराॅइड विकारात थायराॅइड हार्मोन्सचे प्रमाण खूप जास्त असते. जन्मजात हायपोथायराॅडिझम असलेले बाळ नाॅर्मल बाळासारखेच दिसते. उपचार सुरू केले नाहीत तर त्याची वाढ आणि विकास नीट होत नाही. त्याला मतिमंदत्व येते. निदान चुकले तर बाळ नीट दूध पित नाही, त्याच्या हलचाली मंदावतात. तो सुस्त, झोपाळू असतो आणि त्याला बद्धकोष्ठ होतो. अक्वायर्ड हायपोथायराॅडिझममध्ये मुलाची नाॅर्मल सुरू असलेली वाढ हळूहळू मंदावते. तथापि, तुम्हाला इतर लक्षणेच आधी दिसून येतील. त्यात जाडसर, सुजलेली त्वचा, बद्धकोष्ठता, नेहमी अंग थंड राहणे, अशक्तपणा आणि झोपाळूपणा या लक्षणांचा समावेश असतो. लहान मुलांत वयात येण्याची चिन्हे लवकर दिसून येतात तर मोठ्या मुलांत हे वयात येणे लांबत राहते. बऱ्याचदा थायराॅइड ग्रंथीला सूज दिसून येते..जन्मजात हायपोथायराॅडिझम असलेल्या बाळाला उपचारांत त्वरीत थायराॅक्झीन द्यावे लागते. पहिल्या काही वर्षांत थायराॅइड ग्रंथीचे कार्य सुरू झाले आहे का? किंवा मुलाला कायमस्वरुपी थायराॅक्झीन द्यावे लागणार, हे निश्चित करण्यासाठी तपासण्या कराव्या लागतात. उपचार सुरू असताना मुलाची वाढ नीट आणि मानसिक आणि शारीरिक विकास नीट होत आहे का, यासाठी नियमित तपासण्या कराव्या लागतात..थायराॅइडच्या आजारांवरील औषधांचे बरेच साइड इफेक्ट असतात. म्हणून नियमित तपासणी अनिवार्य असते. हायपरथायराॅइडचे आजार बरे होण्याची शक्यता जास्त असते. असे झाल्यास उपचार थांबवले जातात. बऱ्याच रुग्णांना शस्त्रक्रियेची गरज भासू शकते. त्या सुरक्षित असतात; पण शस्त्रक्रियेनंतर विरुद्ध म्हणजे ‘हायपर’चे ‘हायपो’ होण्याचा धोकाही असतो. शस्त्रक्रियेला पर्याय म्हणून रेडियोआयोडिनचे इलाज उपलब्ध आहेत. शस्त्रक्रिया किंवा रेडियोआयोडिनचे उपचार प्रामुख्याने प्रौढात केले जातात. थायराॅइडचे आजार गुंतागुंतीचे आहेत. त्यासाठी नियमित वैद्यकीय तपासण्या करण्याची गरज असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.