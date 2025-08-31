Period Postponement Pills: पाळी पुढे ढकलणाऱ्या गोळ्या ठरू शकतात महिलांच्या आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा

Side Effects of Period Delay Pills: दिल्लीतील १८ वर्षीय मुलीने मासिक पाळी लांबवण्यासाठी गोळ्यांचे सेवन केल्याने तिचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी तिला डीप पेन थ्रोम्बोसिस झाल्याचे नमूद केले. अशा प्रकारच्या गोळ्यांचे सेवन महिला जास्त प्रमाणात करतात. आजकाल व्यस्त जीवनशैली, प्रवास, लग्नसमारंभ किंवा इतर कारणांमुळे अनेक महिला मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी औषधांचा वापर करतात. ही गोळी तात्पुरती सोय करून देते, मात्र, महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणामही करते.पाळी रोखण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या गोळ्यांमध्ये हार्मोन्सचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे रक्त गाठी, हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक यांचा धोका वाढतो. विशेषतः ज्या महिलांना आधीपासून उच्च रक्तदाब, मधुमेह, स्थूलता किंवा धूम्रपानाची सवय आहे, त्यांच्यासाठी या गोळ्या अधिक धोकादायक ठरू शकतात. काही वेळा अचानक मृत्यू होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही..सण-उत्सवात गोळ्यांचा वापरसण-उत्सवात आनंदाने सहभागी होण्यासाठी अनेकजणी मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्यांचा वापर करतात. विवाह, प्रवास, धार्मिक विधी, नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव किंवा दीर्घ सुट्ट्यांच्या काळात पाळी येऊ नये, यासाठी विशेष औषधी घेण्याचा कल वाढलेला दिसतो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, हे तात्पुरते सोईस्कर वाटले तरी याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात..दीर्घकालीन गोळ्या सेवनाचे दुष्परिणामअतिरिक्त रक्तस्त्रावपायापासून मेंदूपर्यंत शरीराच्या कोणत्याही भागामध्ये गुठळ्या निर्माण होण्याची शक्यतायकृताला इजा होण्याची शक्यताप्रजनन आरोग्य बिघडणेपाळी कायमची अनियमित होणेसंप्रेरकांमध्ये बदल होणेचिडचिडेपणा वाढतोमळमळ होतेडोकेदुखी वाढतेस्तनामध्ये वेदना होण्याची जोखीम.मासिक पाळी लांबवण्याच्या गोळ्या सुरक्षित मानल्या जात असल्या तरी त्या केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यांनेच मर्यादित कालावधीसाठीच घ्याव्यात. स्वतःहून मेडिकलमधून खरेदी करून घेणे अत्यंत घातक ठरू शकते. नैसर्गिक मासिक पाळीच्या चक्राशी छेडछाड केल्याने हार्मोनल असंतुलन, भविष्यातील प्रजनन समस्या तसेच मानसिक तणाव वाढतो. त्यामुळे, महिलांनी अशा गोळ्यांचा वापर ‘सोयीसाठी’ न करता केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीतच आणि डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली करावा.- डॉ.अनिल हुमने, स्त्रीरोगतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.