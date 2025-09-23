फिजिओथेरपी : आरोग्य जपण्याची आधुनिक गुरुकिल्ली

- डॉ. अपूर्व शिंपी, संचालक, सिंबायोसिस कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, पुणे‘कंबर दुखते म्हणून बसून राहतो’, ‘गुडघे दुखतात म्हणून जिना टाळतो’, ‘संगणकासमोर तासन्तास बसल्यामुळे मान आखडते’, हे वाक्य तुम्ही किती वेळा ऐकलंय? खरं तर हे फक्त वयामुळे किंवा आजारपणामुळे नाही, तर आपल्या जीवनशैलीतील चुका यामागे कारणीभूत आहेत. संगणक, मोबाईल, चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव, या सगळ्यामुळे शरीर हळूहळू थकायला लागतं..अशा वेळी औषधं थोडा आराम देतात; पण खऱ्या अर्थाने शरीराची हालचाल सुधारायची, स्नायू-सांधे पुन्हा सक्षम करायचे असतील, तर फिजिओथेरपी हा उत्तम उपाय आहे.आपलं आरोग्य हे खरं भांडवल आहे. पैसा, पद, कीर्ती मिळवली, तरी शरीर आणि मन अस्वस्थ असेल तर काही उपयोग नाही. आजच्या संगणकयुगीन जीवनशैलीमुळे पाठदुखी, गुडघेदुखी, लठ्ठपणा, श्वसनाचे विकार हे सर्व वयोगटांमध्ये वाढले आहेत. अशा वेळी केवळ औषधोपचार पुरेसे नाहीत..हालचाल सुधारून, स्नायू-सांधे मजबूत करून आणि शरीराची कार्यक्षमता वाढवून आरोग्य सुधारण्याची पद्धत म्हणजे फिजिओथेरपी. यात व्यायाम, हालचाली, श्वसनाचे तंत्र, आधुनिक उपकरणं आणि प्रशिक्षित फिजिओथेरपीस्टचा मानवी स्पर्श यांचा संगम असतो. यात वेदना कमी होतात, स्नायू व सांधे बळकट होतात आणि शरीर पुन्हा कार्यक्षम होतं.ग्रीक-रोमन काळात मसाज व व्यायाम करून दुखणी बरी केली जात. महायुद्धात लाखो सैनिक जखमी झाले तेव्हा त्यांना उभं करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांची गरज पडली, आणि तेव्हाच फिजिओथेरपी हा स्वतंत्र विषय झाला. भारतामध्ये १९५३ मध्ये मुंबईच्या के.ई.एम. रुग्णालयात पहिलं कॉलेज सुरू झालं. आज देशभरात तीनशेहून अधिक शिक्षणसंस्थांत हजारो विद्यार्थी बी.पी.टी., एम.पी.टी. आणि पीएच.डी. पर्यंत शिक्षण घेतात व अनेक ठिकाणी कार्यरत आहेत..फिजिओथेरपीचे प्रकारऑर्थोपेडिक : पाठीचा त्रास, गुडघेदुखी, संधिवात, मणक्याचे विकार, अपघातानंतरचं पुनर्वसन.न्यूरोलॉजी : अर्धांगवायू, पार्किन्सन्स, सेरेब्रल पाल्सी, स्मृतिभ्रंश; हालचाल पुन्हा शिकवणे, कमजोर स्नायूंना हालचालीसाठी चालना देणं, स्नायूंचा ताण कमी करण्यासाठी स्ट्रेचिंग, मसाज, टेपिंग, समतोल राखण्यासाठी खास व्यायाम.कार्डिओ-रेस्पिरेटरी : हृदयविकार, बायपास शस्त्रक्रियेनंतर, दमा, फुफ्फुसांचे विकार; श्वसन नियंत्रित करण्यासाठी, फुफ्फुसांची क्षमता वाढवण्यासाठी, हृदय बळकट करण्यासाठी व्यायाम, चालणे.स्पोर्ट्स : खेळाडूंच्या दुखापती (स्नायू ताणणे, गुडघा मुरगळणे, हाड मोडणे, सांधा निसटणे, स्नायूंना सूज येणे); तत्काळ उपचार, पुनर्वसन, टेपिंग, प्रतिबंधक उपाय (खेळापूर्वी वॉर्म-अप, खेळानंतर कूल-डाऊन, योग्य स्ट्रेचिंग).कम्युनिटी : वृद्धापकाळातील समस्या, गर्भावस्था व प्रसूतीनंतरची काळजी, मधुमेह, स्थूलता, ऑफिसमधील चुकीच्या बसण्याची पद्धत; गर्भावस्थेत व प्रसूतीनंतर करायचे, लठ्ठपणावर नियंत्रणासाठीचे व्यायाम, ऑफिसमधील योग्य पद्धतीने बसण्याचं मार्गदर्शन, वृद्धांना लवचिकता, संतुलन राखण्यासाठी खास व्यायाम. .उपचार पद्धतीव्यायाम : चालणे, धावणे, वजन उचलणे, पोहणे, स्ट्रेचिंग, बॅलन्स ट्रेनिंग.इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर : अल्ट्रासाऊंड थेरपी, TENS, इन्फ्रारेड व लेसर थेरपी, ट्रॅक्शन, करंट थेरपी.मॅन्युअल थेरपी : हाताने हालचाल सुधरवणे.न्यूरोटेक्निक : मज्जातंतूंच्या कार्यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष हालचाली टेपिंग, ड्राय निडलिंग, श्वसन व रिलॅक्सेशन.फिजिओथेरपीमुळे वेदना कमी होतात, शस्त्रक्रियेनंतर पुनर्वसन जलद होते, खेळाडूंची कामगिरी सुधारते, वृद्धांना हालचाल टिकवता येते आणि सर्वात महत्त्वाचं, आजार होण्याआधीच त्यांना रोखता येतं. थोडक्यात, फिजिओथेरपी ही फक्त उपचार पद्धती नाही – ती आयुष्याला पुन्हा जिवंत करणारी शक्ती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.