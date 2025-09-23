आरोग्य

फिजिओथेरपी : आरोग्य जपण्याची आधुनिक गुरुकिल्ली

आपलं आरोग्य हे खरं भांडवल आहे. पैसा, पद, कीर्ती मिळवली, तरी शरीर आणि मन अस्वस्थ असेल तर काही उपयोग नाही.
Physiotherapy

Physiotherapy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. अपूर्व शिंपी, संचालक, सिंबायोसिस कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, पुणे

‘कंबर दुखते म्हणून बसून राहतो’, ‘गुडघे दुखतात म्हणून जिना टाळतो’, ‘संगणकासमोर तासन्‌तास बसल्यामुळे मान आखडते’, हे वाक्य तुम्ही किती वेळा ऐकलंय? खरं तर हे फक्त वयामुळे किंवा आजारपणामुळे नाही, तर आपल्या जीवनशैलीतील चुका यामागे कारणीभूत आहेत. संगणक, मोबाईल, चुकीचा आहार आणि व्यायामाचा अभाव, या सगळ्यामुळे शरीर हळूहळू थकायला लागतं.

Loading content, please wait...
wellness
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com