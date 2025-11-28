आरोग्य

Pneumonia Risk: थंडीत व्हायरल न्यूमोनियाचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या डॉक्टरांकडून कारण आणि उपाय

Pneumonia Risk Increases In Winter: हिवाळ्यात प्रतिकारशक्ती कमी होणे, कोरडी हवा किंवा बंद जागेत राहण्याचे प्रमाण वाढणे यामुळे व्हायरल न्यूमोनियाचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. डॉक्टरांच्या मते, थंडीत हा आजार अधिक वेगाने पसरत असल्याने विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे
Pneumonia Risk Increases In Winter

Pneumonia Risk Increases In Winter

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Pneumonia Causes Symptoms: थंडीची सुरूवात होताच श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजार झपाट्याने वाढतात. त्यापैकी व्हायरल न्यूमोनिया हा एक महत्वाचा आजार आहे. ज्याकडे वेळेवर लक्ष न दिल्यास तो फुफ्फुसांवर गंभीर परिणाम करू शकतो. या वातावरणात विष्णूंची क्रियाशीलता वाढल्यामुळे अनेकांना श्वसनाचे त्रास जाणवू लागतात.

Loading content, please wait...
Winter
pneumonia
Pneumonia Vaccine
health
Healthcare
Health benefits of fruits
Winter Care
Winter Health Care
Winter Diseases

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com