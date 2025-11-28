Pneumonia Risk: थंडीत व्हायरल न्यूमोनियाचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या डॉक्टरांकडून कारण आणि उपाय

Pneumonia Causes Symptoms: थंडीची सुरूवात होताच श्वसनसंस्थेशी संबंधित आजार झपाट्याने वाढतात. त्यापैकी व्हायरल न्यूमोनिया हा एक महत्वाचा आजार आहे. ज्याकडे वेळेवर लक्ष न दिल्यास तो फुफ्फुसांवर गंभीर परिणाम करू शकतो. या वातावरणात विष्णूंची क्रियाशीलता वाढल्यामुळे अनेकांना श्वसनाचे त्रास जाणवू लागतात. .व्हायरल न्यूमोनिया म्हणजे नक्की काय?हा फुफ्फुसांचा संसर्ग असून तो विविध प्रकारच्या विषाणूंमुळे होतो. साध्या सर्दीची लक्षणे सुरुवातीला दिसतात, परंतु काही दिवसांत श्वास घेण्यास अडचण, कोरडा खोकला, ताप, छातीत घट्टपणा अशी गंभीर लक्षणे दिसून येतात. लहान मुलं, वृद्ध आणि कमकुवत प्रतिकारशक्ती असलेली व्यक्ती यात लवकर बळी पडतात..Students Scholarship: SC विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा! सर्वोच्च दर्जाच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी नवीन नियम जाहीर.थंडीमध्ये धोका का वाढतो?1. कमी तापमानामुळे प्रतिकारशक्ती घटतेहिवाळ्यात, शरीराचे तापमान कमी झाल्यामुळे, तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती काही प्रमाणात मंदावते. त्यामुळे, शरीरातील संसर्गांशी लढणे कठीण होते.2. हवा कोरडी होणेथंड हवेमुळे नाक आणि घशाची श्लेष्मल त्वचा कोरडी होते. ही त्वचा प्राण्यांना शरीरात जाण्यापासून रोखण्याचे काम करते. पण त्या छिद्रामुळे विषाणूंना आत जाणे सोपे झाले..3. बंद जागेत जास्त वेळ राहणेहिवाळ्यात लोक उबदार राहण्यासाठी जास्त वेळ घरात राहतात. अशा बंद जागांमध्ये संसर्ग पसरणे सोपे होते.4. फ्लू आणि इतर विषाणूंची वाढलेली क्रियाया काळात, फ्लू, आरएसव्ही आणि इतर श्वसन विषाणू मोठ्या प्रमाणात पसरतात. यामुळे पुढे न्यूमोनिया होतो..IBPS Clerk Scorecard: IBPS क्लार्क प्रिलिम्सचा गुणपत्रक प्रसिद्ध; जाणून घ्या डाउनलोड करण्याची सोपी पद्धत.व्हायरल न्यूमोनिया कसा टाळायचा?- उबदार कपडे घाला आणि थंडीपासून शरीराचे रक्षण करा.- वारंवार हात धुवा किंवा सॅनिटायझर वापरा.- गर्दीच्या ठिकाणी मास्क घाला.- घरातील वातावरण खेळत राहील याची काळजी घ्या.- पुरेसे पाणी आणि कोमट द्रवपदार्थ प्या.- फ्लूची ग्लूटेन खाणे फायदेशीर आहे.- खोकला आणि ताप कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.- व्हिटॅमिन सी, झिंक, ताजी फळे आणि भाज्यांचे सेवन वाढवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.