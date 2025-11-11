हृदयविकारानंतरच्या तंदुरुस्तीचा प्रवास

राजेश. वय ४८ वर्षे, एक ऊर्जावान व्यावसायिक. त्यांचा दिनक्रम अगदी नियमित - नाश्ता वेळेवर, चालणे, ताणतणाव नियंत्रण, आणि धूम्रपान-मद्यपान नाही. मात्र, एक दिवस अचानक ऑफिसला तयार होताना त्यांना छातीत जडपणा जाणवला. सुरुवातीला गॅस वाटले; पण काही मिनिटांत वेदना वाढल्या आणि घाम फुटला. रुग्णालयात नेल्यावर निदान झाले - तीव्र हृदयविकाराचा झटका. तातडीच्या तपासणीत अनेक धमन्या ब्लॉक झालेल्या दिसल्या आणि त्वरित बायपास शस्त्रक्रिया करण्यात आली..शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली; पण शारीरिक पुनर्बांधणीपेक्षा मानसिक पुनर्बांधणी अधिक कठीण ठरली. घरी आल्यावर त्यांना वाटू लागले की आयुष्य मर्यादित झाले आहे. थोडे चालले, की श्वास चढे, प्रत्येक धडधड जाणवू लागे, आणि ‘आता काहीच पूर्वीसारखं होणार नाही’ अशी भीती मनात घर करून बसली. तेव्हाच त्यांच्या कार्डिओलॉजिस्टने त्यांना ‘कार्डिॲक रिहॅबिलिटेशन’ या शब्दाशी ओळख करून दिली. राजेश यांनी तो स्वीकारला.पहिल्या आठवड्यात हळूहळू चालणे, श्वसन व्यायाम, आणि आत्मविश्वास पुनर्स्थापना सुरू झाली. काही आठवड्यांत ते ट्रेडमिलवर होते, आहारात बदल करत होते, आणि ताणतणावावर नियंत्रण मिळवत होते. सहा महिन्यांत त्यांनी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली पहिला ट्रेक सह्याद्रीत पूर्ण केला. आज ते म्हणतात, ‘माझा हृदयविकार हा माझ्या आयुष्यातील शेवट नव्हता, तो आरोग्यदायी आयुष्याचा नवा आरंभ होता.’.‘हृदयविषयक पुनर्वसन’‘कार्डिॲक रिहॅब’ किंवा ‘हृदयविषयक पुनर्वसन’ म्हणजे केवळ व्यायाम नाही - तो एक बहुआयामी उपचार कार्यक्रम आहे, जो हृदयविकार झालेल्या व्यक्तीला शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या पुन्हा सशक्त बनवतो.हा कार्यक्रम या रुग्णांसाठी उपयुक्त आहे.हृदयविकाराचा झटका (Heart attack/ MI), ॲंजिओप्लास्टी किंवा स्टेंट बसविणे, बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयविकार, झडप बदलणे, पेसमेकर किंवा आयसीडी बसविणे..पुनर्वसनासाठी वैज्ञानिक यंत्रणाहृदयविकारानंतर शरीर आणि मन दोन्ही ‘आघात’ अनुभवतात. रक्ताभिसरणात तात्पुरते बदल होतात, स्नायूंची कार्यक्षमता घटते, आणि रुग्ण निष्क्रियतेकडे झुकतो. ‘कार्डिॲक रिहॅब’ या चक्राला तोडतो आणि शरीराला पुन्हा सक्रिय करतो..व्यायाम प्रशिक्षणनियंत्रित आणि टप्प्याटप्प्याने वाढणारे एरोबिक व रेझिस्टन्स ट्रेनिंग हृदयाच्या स्नायूंना पुन्हा कार्यक्षम बनवते. ऑक्सिजन पुरवठा वाढतो आणि हृदय कमी श्रमात अधिक काम करू शकते.धमनींची कार्यक्षमता सुधारते : नियमित शारीरिक क्रियेमुळे धमन्यांतील एंडोथेलियल पेशी सक्रिय राहतात, ज्यामुळे रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात राहतात.चरबी आणि वजन नियंत्रण : व्हिसेरल फॅट कमी होऊन इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढते - यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, फॅटी लिव्हर, आणि पुन्हा हृदयविकार होण्याचा धोका घटतो.मानसिक पुनर्बांधणी : भीती, नैराश्य, आणि ‘मी आता सामान्य नाही’ ही भावना हृदय रुग्णांमध्ये सर्वाधिक दिसते. योग, ध्यान, समुपदेशन आणि गट-चर्चा यामुळे रुग्णाचे आत्मबल वाढते.जीवनशैलीत स्थायी बदल : आहार, व्यायाम, झोप, आणि ताण यांचे संतुलन हेच दीर्घकालीन औषध आहे..‘कार्डिॲक रिहॅब’चे टप्पेटप्पा १ : रुग्णालयातील प्रारंभिक टप्पाहृदयविकारानंतर २४-४८ तासांतच सुरू होऊ शकतो.रुग्णाला पलंगावर बसविणे, पाय हलवणे, श्वसन व्यायाम शिकवणे.डॉक्टर, नर्स, आणि फिजिओथेरपिस्ट यांच्या देखरेखीखाली.औषधांचे पालन, शस्त्रक्रियेनंतरची काळजी, आणि विशिष्ट लक्षणांची माहिती दिली जाते.उद्देश : गुंतागुंती टाळणे, भीती कमी करणे आणि पुढच्या टप्प्यासाठी तयारी..टप्पा २ : डिस्चार्जनंतरचा आरंभीचा टप्पाडिस्चार्जनंतर एक-दोन आठवड्यांत सुरू होतो. ०रिहॅब सेंटरमध्ये वैद्यकीय देखरेखीखाली चालवला जातो. यात खालील व्यायाम समाविष्ट असतात.एरोबिक व्यायाम : ट्रेडमिल, स्टेशनरी सायकल, चालणे.रेझिस्टन्स ट्रेनिंग : हलकी वजने, स्ट्रेच बँड्स, स्नायू मजबुतीसाठी.आहार सल्ला : कमी मीठ, कमी साखर, ताज्या भाज्या, चांगली प्रथिने, आणि चांगले फॅट्स.रक्तदाब, साखर, लिपिड नियंत्रणासाठी मार्गदर्शन.ताण कमी करणाऱ्या तंत्रांचा वापर : योग, ध्यान, श्वसन व्यायाम.रुग्णाच्या पुनर्बांधणीत कुटुंबाचा हातभार.कालावधी : साधारणपणे सहा-बारा आठवडे.उद्देश : शरीरसामर्थ्य वाढवणे, आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करणे, आणि सुरक्षित मर्यादा ठरवणे..टप्पा ३ : दीर्घकालीन देखभाल व जीवनशैलीरुग्णाला दीर्घकाळ स्वतः व्यायाम करण्याची सवय लावली जाते.फॉलो-अप तपासण्या, आहार पुनरावलोकन, आणि मोबाईल ट्रॅकिंग यांचा समावेश.वेअरेबल डिव्हाइसेस आणि अॅप्सद्वारे हृदयगती, चालण्याचे पाऊल, आणि वजन यांचा मागोवा घेतला जातो.उद्देश : दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम, सतत प्रेरणा, आणि पुनर्वसनाला ‘जीवनाचा भाग’ बनवणे..वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध फायदेफायदा - वैज्ञानिक निष्कर्षमृत्युदरात घट - २५-३० टक्क्यांपर्यंत कमी होतोव्यायामक्षमता वाढ - २०-३० टक्के वाढ, हृदयाचे कार्य सुधारतेवजन व चरबी कमी - इन्सुलिन संवेदनशीलता व चयापचय सुधारतेमानसिक आरोग्य - नैराश्य व चिंता लक्षणीयरीत्या कमी होतातपुन्हा भरती कमी - ३०-४० टक्के कमी पुनःप्रवेशहृदयाची कार्यक्षमता वाढ - इजेक्शन फ्रॅक्शन सुधारते, रक्तपुरवठा वाढतो.आधुनिक पुनर्वसन फक्त हृदयावर केंद्रित नसते. ते व्यक्तीच्या मन, शरीर आणि सवयींवर काम करते.आहारातील बदल : जंक फूड, प्रक्रिया केलेले अन्न, ट्रान्स फॅट्स टाळा. ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड, डाळी, भाज्या, फळे, नट्स यांचा समावेश. ‘मिताहार’ - भारतीय परंपरेतील मर्यादित आणि संतुलित आहार हा सर्वोत्तम उपाय.झोप व ताण नियंत्रण : झोपेची कमतरता हार्मोनल असंतुलन वाढवते. ध्यान, योग आणि श्वसन व्यायामाने मन स्थिर राहते.सामाजिक व मानसिक आरोग्य : सपोर्ट ग्रुप, समुपदेशन, आणि कुटुंबाचा सहभाग रुग्णाला स्थैर्य देतो.शारीरिक पुनर्बांधणी : हळूहळू चालणे, नंतर जलद चालणे, शेवटी सायकलिंग किंवा ट्रेकिंग. प्रत्येक रुग्णासाठी व्यायामाचा डोस वेगळा ठरवला जातो..कधी आणि कसे सुरू करावे?बहुतेक रुग्णांसाठी सात-चौदा दिवसांनंतर हलके व्यायाम सुरू करता येतात, परंतु हे पूर्णपणे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार असावे.हृदय कार्यक्षमता : ECG/Stress Test निकाल. शस्त्रक्रियेनंतरची जखम भरलेली आहे का?... हे सर्व घटक विचारात घेतले जातात..रुग्णांचे अनुभवअनेक रुग्ण सांगतात, की पुनर्वसनानंतर ते पूर्वीपेक्षा अधिक तंदुरुस्त, सकारात्मक आणि आत्मविश्वासू झाले. शरीर हलके वाटते, चालण्याची गती वाढते, औषधांची गरज कमी होते. महत्त्वाचे म्हणजे ते आता आरोग्याबद्दल जागरूक आणि जबाबदार झाले आहेत.हृदयविकार ही शिक्षा नाही, तो एक इशारा आणि दुसरी संधी आहे. कार्डिॲक रिहॅब तुम्हाला त्या संधीचा सर्वोत्तम उपयोग करायला शिकवते. ते शरीराला बळकट करते, मनाला शांत करते आणि आयुष्याला नवा अर्थ देते. हृदयविकारानंतर विश्रांती आवश्यक असली तरी निष्क्रियता घातक आहे. योग्य मार्गदर्शनाखाली व्यायाम, आहार आणि जीवनशैली बदल हृदयाला नवसंजीवनी देतात. ‘तुमचं हृदय दुरुस्त केलं जाऊ शकतं, पण ते पुन्हा मजबूत फक्त तुम्हीच करू शकता.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.