Post-COVID Cancer Surge: कोरोनानंतर कर्करोगाचे सावट! सोलापुरात रुग्णसंख्या दुपटीने, म.फुले योजनेत केमोथेरपीचे प्रमाण वाढले

प्रकाश सनपूरकरSolapur: जिल्ह्यात कर्करोगाचे रुग्ण मागील चार वर्षांत म्हणजे कोरोनानंतरच्या काळात दुपटीने वाढल्याचे शासनाच्या महात्मा फुले आरोग्य योजनेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. केमोथेरपीसाठी येणाऱ्या रुग्णांची सर्वाधिक संख्या केवळ उशिरा होणाऱ्या निदानामुळे वाढत आहे. २०१९ साली असलेली तीन हजाराच्या टप्प्यात असलेली कर्करुग्णांची आकडेवारी कोरोनानंतर ८ हजारांच्या घरात गेली आहे..जिल्ह्यात महात्मा फुले आरोग्य योजनेत सुरवातीपासून म्हणजे २०१२ पासून कर्करोग उपचाराचा समावेश झाला आहे. तेव्हापासून शासनाने या आजाराच्या संदर्भात रुग्णांच्या आकडेवारीचे संकलन केले आहे. या आकडेवारीतून कर्करोगाचे प्रमाण भयंकर पद्धतीने वाढल्याचे दिसून येते आहे..या आकडेवारीत सर्वाधिक रुग्ण हे केमोथेरपीचे आहेत. कर्करोगाची वाढ मर्यादेबाहेर झाली असेल तर त्याची वाढ मर्यादित करून शस्त्रक्रियेच्या टप्प्यात आणण्यासाठी केमोथेरपी केली जाते. पहिल्या टप्प्याचे उपचार देखील केमोथेरपीने केले जाऊ शकतात. कर्करोगाची वाढ दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचल्यावरच लोक उपचारासाठी येत आहेत हे दिसून आले आहे. कारण पहिल्या टप्प्यात तपासणी व निदान होण्याचे प्रमाण केवळ ८ ते १० टक्के एवढेच आहे. उर्वरीत ९० टक्के रुग्ण कर्करोग तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यात पोहोचल्यावरच केमोथेरपीचे उपचार सुरू करतात. कारण केमोथेरपीच्या तुलनेत रेडिएशन थेरपी व शस्त्रक्रियांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे..वैद्यकीय समाजशास्त्रासाठी आव्हानकर्करुग्णांची झालेली दुपटीची वाढ ही वर्ष २०१९ नंतरची आहे. कोरोनाचा कालावधीनंतर झालेली वाढ वैद्यकीय समाजशास्त्रासाठी आव्हानात्मक व संशोधनाचा विषय बनली आहे.वर्षनिहाय कर्करुग्णांचे आकडेवर्ष रुग्णांची संख्या२०१२- ६२७२०१३- २७४१२०१४ - २६८४२०१५ - ३५०५२०१६ - ३२३३२०१७ - २४५३२०१८ - २९५८२०१९ - ३४१४२०२० - ५३४५२०२१ - ८५१५२०२२ - ७८२१२०२३ - ८७७४२०२४ - ४८८५.केमोथेरपी झालेल्या रुग्णांची संख्यावर्ष रुग्ण२०१२ - ३६१२०१३ - २०६१२०१४ - २११६२०१५ - २६४३२०१६ - २३७१२०१७ - २५२५२०१८ - २००४२०१९ - २४१०२०२० - ४१२९२०२१ - ६८८५२०२२ - ६१०१२०२३ - ६९४९२०२४ - ३८६०.कर्करुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. कर्करोगाच्या बाबतीत लवकर तपासणी करून उपचार घेण्यात झालेला विलंब दिसून येतो. नागरिकांनी सूज, जखमा, गाठ, अचानक घटलेले वजन ही लक्षणे दिसताच कर्करोग तपासणी करायला हवी.- डॉ. अशोक सोळुसे, रेडिएशन ऑन्कॉलॉजिस्ट व वैद्यकीय अधिक्षक, श्री सिद्धेश्वर कॅन्सर रिसर्च सेंटर, सोलापूर.