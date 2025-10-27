Detox After Diwali: दिवाळीनंतर शरीराला करा 'डिटॉक्स'; शांत मनासाठी उचला आरोग्यदायी पाऊल

Healthy After Festivals: दिवाळीचा उत्सव म्हणजे आनंद, गोड पदार्थ आणि उत्साहाचा सण. मात्र, या काळात तळलेल्या आणि गोड पदार्थांचा मनसोक्त आस्वाद घेतल्याने शरीरात साखर, तेल आणि मैद्याचे प्रमाण वाढते. परिणामी शरीरात टॉक्सिन्स तयार होऊन अपचन, गॅस, थकवा आणि जडपणा जाणवतो. दिवाळीनंतर शरीराला आराम देऊन डिटॉक्स करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. .शरीर डिटॉक्स केल्याने पचनसंस्था, यकृत आणि मूत्रपिंड पुन्हा कार्यक्षम होतात. शरीर हलके वाटते, ऊर्जा वाढते, त्वचा तजेलदार दिसते आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारते. तज्ज्ञांच्या मते, दिवाळीनंतरचा डिटॉक्स म्हणजे शरीरासाठी नैसर्गिक रीचार्ज आहे..Post-Diwali Heart Care Tips: दिवाळीनंतर हृदयाचं आरोग्य जपा! तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या खास टिप्स.डिटॉक्ससाठी आहारात योग्य निवड खूप महत्त्वाची आहे. सफरचंद, पपई आणि केळी यासारखी सहज पचणारी फळे ऊर्जा देतात. पालक, ब्रोकली, बीट आणि गाजर आदी भाज्या अँटिऑक्सिडंट्सचे चांगले स्त्रोत आहेत. सोबतच दही व ताक आतड्यांतील चांगले जीवाणू वाढवतात. तसेच लसूण, आले, कांदा आणि हर्बल टी यासारखे मसाले व हर्बल्स पचन सुधारून शरीर शुद्ध करतात. लिंबू व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्सयुक्त असून यकृत स्वच्छ ठेवतो.सकाळी कोमट पाण्यात लिंबाचा रस घालून पचन सुधारता येते. लसूणमधील सल्फर कंपाऊंड्समुळे रक्तदाब नियंत्रित ठेवतो आणि लिव्हर शुद्ध करतो. परंतु, दोन्ही पदार्थ मयदित घेणे गरजेचे आहे..मानसिक आरोग्यासाठी हे करासणानंतर हार्मोन्सचे संतुलन बिघडल्यामुळे चिडचिड, ताण व झोपेचा अभाव जाणवतो. दररोज १०-१५ मिनिटे ध्यान करणे, पुरेशी झोप घेणे आणि स्क्रीन टाइम कमी करणे मानसिक स्वास्थ्यासाठी उपयुक्त ठरते..Diwali Firecrackers & Respiratory Risks: फटाक्यांनी श्वसनविकाराचा धोका; काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.डिटॉक्स फक्त आहारापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जीवनशैलीत बदल आवश्यक आहेत. दिवसाला किमान १०-१२ ग्लास पाणी प्यावे, जे टॉक्सिन्स मूत्र व घामाद्वारे बाहेर काढते. दररोज ३०-४५ मिनिटे चालणे, हलका व्यायाम किंवा योग केल्याने मेटाबॉलिझम सुधारतो. आठ तासांची गाढ झोप शरीराला पुनरुज्जीवन देते. ध्यान आणि डीप ब्रीदिंगमुळे ताण कमी होतो, कारण स्ट्रेसमुळेही टॉक्सिन्स वाढतात.- धनश्री लेकुरवाळे वडनेरे, आंतरराष्ट्रीय योगपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.