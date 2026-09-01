आरोग्य

स्पाइन सर्जरीनंतरची काळजी आणि पुनर्वसन

डॉक्टर, ऑपरेशन झालं की मी पूर्णपणे बरा समजायचं का?’ स्पाइन सर्जरीनंतर रुग्ण विचारत असलेला हा सर्वात सामान्य प्रश्न आहे.
Post-Spine Surgery Care and Rehabilitation

Post-Spine Surgery Care and Rehabilitation

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सकाळ वृत्तसेवा
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- डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जन

डॉक्टर, ऑपरेशन झालं की मी पूर्णपणे बरा समजायचं का?’’ स्पाइन सर्जरीनंतर रुग्ण विचारत असलेला हा सर्वात सामान्य प्रश्न आहे. अनेकांना वाटतं, की शस्त्रक्रिया म्हणजे उपचाराचा शेवट; पण प्रत्यक्षात शस्त्रक्रिया हा प्रवासाचा शेवट नसून एका नव्या टप्प्याची सुरुवात असते. यशस्वी स्पाईन सर्जरी महत्त्वाची असतेच; पण त्यानंतरची काळजी, व्यायाम, फिजिओथेरपी आणि जीवनशैलीतील बदल तितकेच महत्त्वाचे असतात. ऑपरेशनमुळे समस्या दूर होते; पण शरीराला पूर्ववत कार्यक्षम बनवण्यासाठी पुनर्वसनाची गरज असते.

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