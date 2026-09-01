स्पाइन सर्जरीनंतरची काळजी आणि पुनर्वसन

- डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जनडॉक्टर, ऑपरेशन झालं की मी पूर्णपणे बरा समजायचं का?’’ स्पाइन सर्जरीनंतर रुग्ण विचारत असलेला हा सर्वात सामान्य प्रश्न आहे. अनेकांना वाटतं, की शस्त्रक्रिया म्हणजे उपचाराचा शेवट; पण प्रत्यक्षात शस्त्रक्रिया हा प्रवासाचा शेवट नसून एका नव्या टप्प्याची सुरुवात असते. यशस्वी स्पाईन सर्जरी महत्त्वाची असतेच; पण त्यानंतरची काळजी, व्यायाम, फिजिओथेरपी आणि जीवनशैलीतील बदल तितकेच महत्त्वाचे असतात. ऑपरेशनमुळे समस्या दूर होते; पण शरीराला पूर्ववत कार्यक्षम बनवण्यासाठी पुनर्वसनाची गरज असते..शस्त्रक्रियेनंतरचे दिवसस्पाइन सर्जरीनंतरचा अनुभव प्रत्येक रुग्णामध्ये वेगळा असू शकतो. शस्त्रक्रियेचा प्रकार, वय, एकूण आरोग्य आणि समस्या यावर प्रारंभिक पुनर्वसन अवलंबून असतं. अनेक रुग्णांना आश्चर्य वाटतं, की आजकाल अनेक स्पाईन सर्जरीनंतर :लवकर बसता येतंचालण्यास सुरुवात करता येतेदैनंदिन हालचाली हळूहळू सुरू करता येतातपूर्वीप्रमाणे अनेक दिवस बेडवर पडून राहण्याची गरज बहुतांश रुग्णांना नसते.वेदना पूर्णपणे लगेच कमी होतात का, हाही अनेकांचा प्रश्न असतो. काही रुग्णांमध्ये पायातील किंवा हातातील वेदना लवकर कमी होऊ शकतात. मात्र, काही लक्षणं कमी होण्यासाठी वेळ लागू शकतो.विशेषतः:जुना नसांचा त्रासमुंग्या येणेबधिरपणाकमजोरीयामध्ये सुधारणा हळूहळू होऊ शकते. म्हणून ऑपरेशननंतर लगेचच सर्व लक्षणं नाहीशी झाली नाहीत म्हणून घाबरण्याचं कारण नसतं..चालणं का महत्त्वाचं?स्पाइन सर्जरीनंतर चालणं हा पुनर्वसनाचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. नियमित चालण्यामुळे:रक्ताभिसरण सुधारतंस्नायू सक्रिय होतातरीराचा आत्मविश्वास वाढतोपुनर्वसनाला गती मिळतेसुरुवातीला कमी अंतर चालून हळूहळू कालावधी वाढवला जातो. मात्र, प्रत्येक रुग्णानं आपल्या सर्जनच्या सूचनांनुसारच कार्यक्रम ठरवावा..फिजिओथेरपीची भूमिकाअनेक रुग्ण विचारतात, ‘‘ऑपरेशन झालंय, मग आता व्यायामाची गरज का?’’ प्रत्यक्षात फिजिओथेरपी हा पुनर्वसनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.योग्य मार्गदर्शनाखाली :शरीराची हालचाल सुधारतेस्नायू मजबूत होतातपोस्चर सुधारतंभविष्यातील त्रासाचा धोका कमी होऊ शकतोप्रत्येक रुग्णाचा फिजिओथेरपी कार्यक्रम वेगळा असतो..कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावं?शस्त्रक्रियेनंतर काही काळ खालील गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक असतं:डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचनांचं पालन करणंऔषधं वेळेवर घेणंजखमेची स्वच्छता राखणंअचानक जड वजन उचलणं टाळणंयोग्य बसण्याची, उभं राहण्याची पद्धत पाळणंलहान वाटणाऱ्या या गोष्टी पुनर्वसनात मोठी भूमिका बजावतात..कामावर कधी परतता येतं?हा प्रश्न जवळपास प्रत्येक रुग्ण विचारतो. याचं उत्तर सर्वांसाठी सारखं नसतं. कारण, ते या गोष्टींवर अवलंबून असतं:lशस्त्रक्रियेचा प्रकारlकामाचे स्वरूपlरुग्णाचे पुनर्वसनऑफिसमध्ये बसून काम करणारा आणि जड शारीरिक काम करणारा रुग्ण यांचा पुनर्वसनाचा कालावधी वेगळा असू शकतो. म्हणून घाई करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने दैनंदिन कामांकडे परतणं योग्य ठरतं..पुन्हा त्रास होऊ शकतो का?हा प्रश्न विचारणं स्वाभाविक आहे. बहुतेक रुग्णांमध्ये योग्य उपचार आणि पुनर्वसनामुळे चांगला फायदा होतो. मात्र, दीर्घकालीन आरोग्यासाठी या गोष्टी आवश्यक असतात:नियमित व्यायामवजन नियंत्रणयोग्य पोस्चरसक्रिय जीवनशैलीस्पाइन सर्जरी ही जादूची कांडी नसून दीर्घकालीन आरोग्याकडे नेणाऱ्या प्रवासाचा एक भाग आहे..रुग्णाची भूमिकाच महत्त्वाचीयशस्वी शस्त्रक्रिया ही सर्जनची जबाबदारी असते; पण यशस्वी पुनर्वसनामध्ये रुग्णाची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असते. जो रुग्ण खालील गोष्टी करतो, त्याला दीर्घकालीन चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता अधिक असते:सूचनांचं पालननियमित व्यायामफॉलो-अपसकारात्मक दृष्टिकोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.