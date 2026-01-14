प्रसूतीनंतर महिलांमध्ये शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा खरंच कमी होते का? तज्ज्ञ काय सांगतात?

Is Postpartum physical intimacy changes are common after childbirth: वैवाहिक जीवनात शारीरिक संबंध अतिशय महत्त्वाचे असतात. मात्र काही महिलांमध्ये गर्भधारणा किंवा बाळाच्या जन्मानंतर शारीरिक संबंधांची इच्छा कमी ( Why Postpartum physical intimacy changes ) झाल्याचे दिसून येते. यासंदर्भातील काही अहवाल आता समोर आले आहेत. त्यानंतर विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. पहिल्या बाळाच्या जन्मानंतर खरंच महिलांमध्ये शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा कमी होते का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे..बीबीसी उर्दूच्या रिपोर्टनुसार, रिअॅलिटी टीव्ही स्टार आणि फिटनेस कोच हौली ब्लैथ यांना तसा अनुभव आला होता. हौली सांगतात, “माझ्या मुलाच्या जन्मानंतर मला असं वाटू लागलं होतं की मला पुन्हा कुणी स्पर्शही करू नये.” हौली यांच्या मते, २०२३ मध्ये मुलाच्या जन्मानंतर त्यांची शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा हळूहळू कमी होऊ लागली होती. त्यांनी शारीरिक जवळीक टाळण्यास सुरुवात केली होती. त्यांना ते नकोसं वाट होतं..Nagpur News: उपराजधानीत वाढले जुळी मुले जन्माला येण्याचे प्रमाण; स्त्री व प्रसूतीरोग तज्ज्ञांचे निरीक्षण.तज्ज्ञ काय सांगतात?डॉ. जेनिफर लिंकन यांच्या मते, बाळाच्या जन्मानंतर महिलांमध्ये शारीरिक संबंधांपासून दूर राहणं ही सामान्य बाब आहे. यामागे अनेक कारणं असू शकतात. गर्भाशय आणि योनी (वजायना) यांना झालेल्या जखमा भरून येणं, तसेच हार्मोन्समध्ये होणारे बदल याचा यामध्ये समावेश आहे..Nashik Women Fitnes : पीसीओडी, वजनवाढ आणि मोनोपॉज; आरोग्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी नाशिकमध्ये महिलांचा जिम करण्याकडे वाढता कल.एस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरोन या हार्मोन्सच्या पातळीत घट झाल्यामुळे शरीरात काही बदल होतात. त्यामुळे योनीमध्ये कोरडेपणा किंवा वेदना जाणवू शकतात आणि शारीरिक संबंध वेदनादायक ठरू शकतात. हे बदल केवळ महिलांपुरते मर्यादित नसतात. काही वेळा पुरुषही बाळाच्या जन्मानंतर शारीरिक संबंधांपासून दूर राहतात, असंही त्या सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.