बाळंतपणानंतर थायरॉईडची समस्या वाढतेय? शरीरातील 'या' बदलांकडे करू नका दुर्लक्ष

बाळाच्या जन्मानंतर आईच्या आयुष्यात अनेक बदल होतात. धावपळ, झोपेची कमतरता, हार्मोन्समधील बदल आणि बाळाची सततची काळजी यामुळे थकवा, मूडमध्ये बदल किंवा वजनात चढ-उतार होणं सामान्य मानलं जातं. मात्र, हीच लक्षणं काही वेळा थायरॉईडायटिसचीही असू शकतात. डिलिव्हरीनंतर पहिल्या वर्षात काही महिलांना ही समस्या जाणवू शकते. विशेष म्हणजे, याची लक्षणं प्रसूतीनंतरच्या रोजच्या त्रासांसारखीच वाटत असल्याने अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष होतं..पोस्टपार्टम थायरॉईडायटिसमध्ये सुरुवातीला थायरॉईड ग्रंथी जास्त सक्रिय होऊ शकते. याला हायपरथायरॉईडिझम म्हणतात. अशावेळी हृदयाची धडधड वाढणे, अस्वस्थ वाटणे, चिडचिड होणे किंवा कोणतंही विशेष कारण नसताना वजन कमी होणे, अशी लक्षणं दिसू शकतात..आई झाल्यानंतर आनंदी राहण्याऐवजी भीती वाटतेय? मग हे वाचाच! तज्ज्ञ देतात महत्त्वाचा इशारा.काही महिलांमध्ये यानंतर थायरॉईडची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. त्यामुळे सतत थकवा जाणवणे, उदास वाटणे, बद्धकोष्ठता, त्वचा कोरडी होणे, जास्त थंडी वाजणे आणि कामात लक्ष न लागणे, अशा तक्रारी जाणवू शकतात. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. साक्षी गोयल यांच्या मते, काही महिलांमध्ये ही समस्या कालांतराने स्वतःहून कमी होऊ शकते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ उपचारांची गरज भासू शकते. त्यामुळे लक्षणं सतत जाणवत असतील, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तपासणी करणं महत्त्वाचं आहे..Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं.डॉ. साक्षी गोयल सांगतात की, स्तनपान करणाऱ्या महिलांनीही थायरॉईडच्या उपचारांबाबत डॉक्टरांशी मोकळेपणाने बोलावं. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने वापरल्या जाणाऱ्या अनेक औषधांचा स्तनपानादरम्यान वापर केला जाऊ शकतो. डिलिव्हरीनंतर थकवा किंवा उदासीनता दीर्घकाळ टिकत असेल, तर त्याकडे फक्त झोप कमी झाल्याचं कारण मानून दुर्लक्ष करू नका. योग्य वेळी तपासणी केल्यास आईची तब्येत सांभाळणं आणि बाळाची काळजी घेणं, दोन्ही सोपं होऊ शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.