प्राणायामावारा 'प्राण'जीवन

'प्राण जाए पर वचन न जाए' हे वचन आपणा सर्वांनाच परिचित आहे. काही माणसे तर 'प्राण गेला तरी बेहतर' पण 'मोडेन तरी वाकणार नाही' असे म्हणतात. 'प्राण जाईपर्यंत फाशी' असे काहीसे म्हटले जाते. असंख्य लोक नियमाने प्राणायाम करतात. पण एक मजा अशी की या बहुतेक सर्व लोकांना मुळात 'प्राण' म्हणजे काय हेच माहीत नसते. वैज्ञानिकांनी पण अनेक प्रयोग करून प्राण काय आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केला. परमहंस श्री योगानंद यांच्या देहत्यागाच्या वेळी अमेरिकेत काचपेटी वगैरे करून शरीर सोडून जाणारा प्राण पकडण्याची योजना आखली गेली. पण सरतेशेवटी त्यांचा प्राण निघून गेला, पेटी मात्र रिकामी होती. .प्राणांना पक्ष्याची व शरीराला पिंजऱ्याची उपमा बऱ्याच वेळा दिली जाते. पिंजऱ्याचे दार उघडे ठेवले तर पक्षी उडून जाताना दिसतो, पण प्राण मात्र दार न उघडताच निघून जातो. खरे पाहिले तर शरीररूपी पिंजऱ्याला नऊ दारे आहेत व ती सतत उघडी असतात. शरीराची ही नऊ दारे बंद राहावीत म्हणून सराव करण्यासाठी नाना प्रकारच्या ध्यानपद्धती केल्या जातात. पण सर्व इंद्रियांची द्वारे मात्र सतत बाहेरच्या जगाकडे उघडी असूनही शरीररूपी पिंजऱ्यातून प्राण मात्र निघून जात नाही. याचाच अर्थ प्राण हा स्वेच्छेने आत राहतो. प्राण ही एक जाणीव आहे, ती काही नुसतीच शक्ती नाही. .प्राण ही एक विशिष्ट कार्यक्रमाच्या योजनेवर आधारित संकल्पना, चैतन्यशक्तीच्या रूपाने कार्य करते. सर्व वातावरणात प्राणशक्ती भरलेलीच असते व पंचमहाभूतांपासून तयार झालेल्या एका विशिष्ट आकार विकार याच्या अस्तित्वात ती प्रकट होते आणि तिच्या संचारासाठी ती वायूचा म्हणजेच स्पंदनाचा उपयोग करते. त्यामुळेच प्राणांचे अस्तित्व हे श्र्वसनाने बघितले जाते. शरीरातील वायू, जे मुख्यतः पाच असून, प्राण, अपान, उदान, व्यान व समान या नावांनी ओळखले जातात..प्राणायाम म्हणजे प्राणाला कार्य करण्यासाठी जास्त वेळ धरून ठेवणे किंवा विशिष्ट दिशेमध्ये म्हणजे विशिष्ट जागी प्राण आकर्षित करणे व एकूणच प्राणांचे नियमन करणे. प्राणायाम करत असलो की आपल्याला प्राण म्हणजे काय हे समजले असे वाटते. पण प्रत्यक्षात आपण फक्त श्र्वासनिरोघ करत असतो. 'यद्वै प्रणिति सः प्राणः' म्हणजे प्राणामुळे जीवन असते. मनुष्य जिवंत असला म्हणजे आपण प्राण आहे असे म्हणतो. प्राण समजून घेण्यासाठी आयुर्वेदातील त्रिदोषांची कल्पना उपयोगी पडेल. पंचमहाभूतांपैकी पृथ्वी व जलतत्त्व मिळून कफदोष तयार होतो. पण तसे पाहिले तर पृथ्वीतत्त्व व जलतत्त्व मिळून चिखल तयार होईल..कफदोषाची कल्पना पृथ्वीतत्त्व, जलतत्त्व व प्राण यांच्या संयोगातून तयार झालेली आहे. पृथ्वी म्हणजे जडत्व व जलतत्त्व म्हणजे चलित जडत्व किंवा प्रवाहित्व. प्राणांच्या मदतीशिवाय गुणाने कफत्व तयार होणार नाही. त्यामुळेच जड म्हणजे 'शव' आणि त्यात प्राणरूपी शक्ति म्हणजे 'इ' मिसळली की 'शिव' संकल्पना तयार होते. निजबोध म्हणजे अस्तित्वाची जाणीवरुपी राम हा आत्मा आणि वायुपुत्र हनुमान हा प्राण, या अध्यात्म शास्त्रातील उपमा लक्षात घेतल्या तर 'जेथे राम तेथे हनुमान' या संकल्पनेनुसार 'जेथे जाणीव तेथे प्राण' हे स्पष्ट होते. मन हे या दोहोंच्या मध्यावर असते..चले वाते चलं चित्तं निश्र्चले निश्र्चलं भवेत् ।योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्॥-हठयोगप्रदीपिकाम्हणजेच वायू चलित झाला की चित्त चंचल होते आणि वायू व चित्त निश्र्चल झाल्यास स्थिरता प्राप्त होते. म्हणूनच प्राणावर म्हणजेच श्र्वसनावर नियंत्रण आणण्याने शरीर व मन दोन्हीही स्थिर होतात. प्राणायामाने इंद्रिय आणि मन यांच्यात जमा झालेले मल नष्ट होऊन म्हणजेच अज्ञानरूपी आवरण दूर होऊन ज्ञानाचा प्रकाश दिसतो. प्रत्येक व्यक्तीने आहार-विहार व्यवस्थित करावाच पण शरीर, मन व आत्मा यांच्या स्वास्थ्यरक्षणासाठी आणि जीवन खरे खरे जगण्यासाठी रोज थोडा तरी प्राणायाम करणे आवश्यक आहे.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित).