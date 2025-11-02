आरोग्य

Back Pain: प्रसूतीनंतर मणक्याची घ्या काळजी; समस्यांत वाढ, १० पैकी ४ गर्भवतींना सतावतो पाठदुखीचा त्रास

Pregnancy Back Pain: गर्भधारणेदरम्यान व प्रसूतीनंतर शरीरात होणारे संप्रेरकांचे बदल (हार्मोनल), वजन वाढ आणि चुकीची बसण्याची पद्धत, यामुळे मणक्यावर ताण येतो. प्रसूतीनंतर चुकीच्या शारीरिक स्थितीत बाळाला स्तनपान देणे, झोपेची कमतरता आणि व्यायामाचा अभाव, यामुळे हा त्रास दीर्घकाळपर्यंत टिकू शकतो.
Back Pain

Back Pain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी : गर्भधारणेदरम्यान व प्रसूतीनंतर शरीरात होणारे संप्रेरकांचे बदल (हार्मोनल), वजन वाढ आणि चुकीची बसण्याची पद्धत, यामुळे मणक्यावर ताण येतो. प्रसूतीनंतर चुकीच्या शारीरिक स्थितीत बाळाला स्तनपान देणे, झोपेची कमतरता आणि व्यायामाचा अभाव, यामुळे हा त्रास दीर्घकाळपर्यंत टिकू शकतो.

Loading content, please wait...
mother
women health
pregnancy
back pain

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com