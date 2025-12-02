आरोग्य

Thyroid During Pregnancy: प्रेग्नन्सीमध्ये थायरॉईडची समस्या का वाढते? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणे आणि उपाय

Symptoms of Thyroid Imbalance During Pregnancy: प्रेग्नसीत महिलांमध्ये हार्मोनल बदलांमुळे थायरॉईडची समस्या होऊ शकते. योग्य काळजी न घेतल्यास हे आई आणि बाळ दोघांसाठी धोका ठरू शकते. चला तर जाणून घेऊया याचे करणे, लक्षणे आणि उपाय कोणते आहेत
Monika Shinde
Thyroid Issues During Pregnancy: थायरॉईड ही महिलांमध्ये आढळणारी एक सामान्य समस्या आहे. आणि गर्भधारणेदरम्यान याचा धोका अधिक वाढतो. जर याची योग्य काळजी घेतली नाही तर थायरॉइडमुळे आई आणि बाळ दोघांचेही आरोग्य डोक्यात येऊ शकते. चला तर जाणून घेऊया की प्रेगन्सीमध्ये थायरॉईड का होतो, त्याची लक्षणे आणि कारण यासोबत उपाय कोणते करावे.

