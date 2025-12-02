Thyroid During Pregnancy: प्रेग्नन्सीमध्ये थायरॉईडची समस्या का वाढते? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या कारणे आणि उपाय

Thyroid Issues During Pregnancy: थायरॉईड ही महिलांमध्ये आढळणारी एक सामान्य समस्या आहे. आणि गर्भधारणेदरम्यान याचा धोका अधिक वाढतो. जर याची योग्य काळजी घेतली नाही तर थायरॉइडमुळे आई आणि बाळ दोघांचेही आरोग्य डोक्यात येऊ शकते. चला तर जाणून घेऊया की प्रेगन्सीमध्ये थायरॉईड का होतो, त्याची लक्षणे आणि कारण यासोबत उपाय कोणते करावे. .थायरॉईड म्हणजे काय?थायरॉईड ही एक लहान ग्रंथी आहे. जी घशाच्या पुढी भागात असते. ही ग्रंथी शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन राखते . थायरॉईड कमी काम केल्यास (हायपोथायरॉईड) आणि थायरॉईड जास्त काम केल्यास (हायपरथायरॉईड) समस्या निर्माण होऊ शकते..NVS Recruitment 2025: नोकरीची सुवर्णसंधी! शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी मेगा भरती सुरू; अर्जाची शेवटची तारीख आत्ताच जाणून घ्या!.का वाढतो?गर्भावस्थेदरम्यान महिलांच्या शरीरात अनेक हार्मोन्स बदल होतात.एस्ट्रोजेन हॉर्मोनचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे थायरॉईड ग्रंथी अधिक सक्रिय होऊ शकते.पूर्वी थायरॉईडची समस्या असलेल्या किंवा गर्भपात झालेल्या महिलांना धोका जास्त असतो.डॉ. सुभाष गिरी (आरएमएल हॉस्पिटल, मेडिसिन विभाग) म्हणतात की, योग्य काळजी न घेतल्यास थायरॉईडमुळे गर्भधारणेतील काही ताण वाढू शकतो..थायरॉईडचे प्रकार आणि लक्षणेहायपोथायरॉईड (थायरॉईड कमी होणे)जास्त थकवावजन वाढणेबद्धकोष्ठताकेस गळणेहायपरथायरॉईड (थायरॉईड जास्त होणे)हृदयाची धडधड जास्त होणेवजन कमी होणेजास्त घाम येणेदोन्ही परिस्थितींमध्ये तत्काळ उपचार आवश्यक आहेत..Railway Mega Bharti 2025: भारतीय रेल्वेत 8050 जागांची नवीन मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्जाची शेवट तारीख.कारणेआधी थायरॉईड असणेआधी मिसकॅरेज होणेशरीरात आयोडीनची कमतरताहार्मोनल बदलामुळे थायरॉईड ग्रंथीवर ताणविशेषतः पहिल्या तीन महिन्यांत थायरॉईड ग्रंथीवर जास्त दाब असतो. या काळात टीएसएच चाचणी करून लवकर निदान करणे आवश्यक आहे.उपायपहिल्या गरोदरपणाच्या भेटीत थायरॉईडची तपासणी करा.आयोडीनयुक्त मिठाईचे वाष्पीकरण करा.डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार थायरॉईडची औषधे वेळेवर घ्या.दर ६-८ आठवड्यांनी तुमच्या थायरॉईडची पातळी तपासा.घरगुती किंवा स्थानिक उपायांवर अवलंबून राहू नका; योग्य उपचार घेणे महत्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.