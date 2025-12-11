Premature Babies Now Safer: वेळेआधी जन्मलेली बाळं आता जास्त सुरक्षित; तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाढतंय प्रिमॅच्योर बाळांचं आयुष्य

Premature Baby Care: गर्भावस्थेत आईला होणारा रक्तदाब, मधुमेह, संसर्ग त्याचबरोबर 'आयव्हीएफ' प्रक्रिया व विवाहाचे वाढलेले वय, यामुळे कमी वजनाचे व पूर्ण दिवस भरण्याआधीच अकाली प्रसूतीद्वारे बाळ (प्रीमॅच्युअर) जन्मण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, बदलते वैद्यकीय तंत्रज्ञान, औषधे व इतर उपाययोजनांमुळे बाळ जगण्याचे प्रमाण सुधारले आहे. केवळ जगण्याचेच नव्हे; तर गुणवत्तापूर्ण विकास होण्याचेही प्रमाण वाढले आहे..ज्या बाळाचा जन्म ३७आठवड्यांच्या आत होतो, त्याला अकाली जन्मलेले बाळ असे म्हणतात. तसेच, जन्मतः अडीच किलो वजनाच्या आतील बाळांना कमी वजनाचे बाळ, असे संबोधले जाते; परंतु सध्याच्या काळात गर्भारपणातील गुंतागुंतीमुळे काही बाळ अगदी २२ ते २३ आठवड्यांत जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. काही बाळांचे वजनही साहजिकच अगदी ६०० ग्रॅमपासून एक किलोपर्यंत दिसून येत आहे. अशा वेळी या बाळांना नवजात कक्षाची व उच्च वैद्यकीय उपचारांची गरज पडते. कारण, अकाली जन्म झाल्याने त्यांची फुप्फुसे विकसित झालेली नसतात. त्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यासाठी 'सीपॅप', नवजात व्हेंटिलेटरची गरज पडते. त्याचबरोबर बाळांना 'रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम' (नवजात बाळांना होणारा फुप्फुसविकार) होऊ शकतो. त्यासाठी वैद्यकीय हस्तक्षेप गरजेचा असतो..याबाबत रुबी हॉल क्लिनिकमधील नवजात शिशूतज्ज्ञ डॉ. प्रशांत उदावंत म्हणाले, "दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी कमी वजनाची व अकाली बाळ जगण्याचे प्रमाण कमी होते, आता ते वाढले आहे. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांतही नवजात कक्ष आहेत. जर अकाली बाळ जन्माला येण्याची शक्यता असल्यास आईला स्टेरॉईड देण्यात येते. त्यामुळे बाळाच्या फुप्फुसांची क्षमता विकसित होण्यास मदत होते. तसेच, त्याचा जन्म झाल्यावर ते केवळ जगणे महत्त्वाचे नसून त्याचा सर्वांगीण विकास होत वाढ होणे (इंटॅक्ट सर्वायव्हल) तितकेच आवश्यक असते. ते आता शक्य झाले आहे. .Child Marriage Crisis: बालविवाहांमुळे आरोग्य धोक्यात; कुपोषणासह कमी वजनाचे बाळ आणि मातामृत्यू दरात वाढ.नवजात कक्षात त्यांना श्वसनासाठी लागणारी अत्याधुनिक प्रणाली (जेंटल व्हेंटिलेशन) सुधारली आहे. फुप्फुसाच्या विकासासाठी व श्वसन सुकर होण्यासाठी 'सर्फेक्टंट' हे औषध देण्यात येते. त्यामुळे बाळाचा जगण्याचा व गुणवत्तापूर्ण वाढ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे." या बाळांना केवळ वैद्यकीय उपचार नव्हे; तर योग्य प्रकारे दिले जाणारे पोषणदेखील महत्त्वाचे ठरत आहे. .बहुतांश वेळा अकाली जन्मलेल्या बाळाच्या आईला लवकर दूध येत नाही. अशा बाळांना आईचे दूध तर अमृत असते. या बाळांना इतर आईंनी दान केलेले व निर्जंतूक करून मानवी दुग्धपेढीत साठवलेले (ह्यूमन मिल्क बँक) दूध दिले जाते. आजकाल आईच्या दुधाची भुकटीही मिळते. तेदेखील देता येते, तसेच काही नवजात कक्षात बाळाच्या वजनानुसार आहारतज्ज्ञांच्या मदतीने त्याला लागणारे पोषक घटक नियंत्रित स्वरूपात देण्यात येतात. त्यामुळे योग्य वाढ होण्यास व प्रतिकारशक्ती लवकर वाढण्यास मदत होते.आईचे वजन कमी असणे, रक्तदाब, संसर्ग, पोषण कमी झालेल्या गर्भवतींना अशी अकाली व कमी वजनाचे बाळ जन्माला येतात. त्यासाठी या कारणांना दूर करण्यावर भर द्यायला हवा, असे मत नवजात शिशूतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केले..सद्यःस्थिती- जागतिक आरोग्य संघटना व 'युनिसेफ'च्या संशोधनानुसार भारतात दरवर्षी ३० ते ३५ लाख बाळ अकाली जन्माला येतात- राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतात अकाली जन्माला येणाऱ्या बाळांचे प्रमाण १३ टक्के आहे- जगात सर्वाधिक अकाली बाळ जन्माला येण्याचे प्रमाण भारतात (२० टक्के) आहे.Preterm Delivery Risk: पती-पत्नीतील सततच्या वादामुळे प्री-टर्म डिलिव्हरीचा धोका; सकारात्मक आणि सुरक्षित वातावरणाची गरज.अकाली जन्माला येणारे बाळसर्वसाधारण बाळाचा कालावधी : ३७ ते ४० आठवडे३७ आठवड्यांच्या आत जन्मलेली बाळे : अकाली जन्म३२ आठवड्यांच्या आतील : एक्स्ट्रेमली प्रीमॅच्युअर२८ आठवड्यांच्या आतील : प्रीमी (एक किलोच्या आत)वजनानुसार बाळांचे प्रकारआदर्श वजन - २.५ किलो२.५ च्या आतील - वजन कमी वजनएक किलोच्या आतील - अतिशय कमी वजनाचे बाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.