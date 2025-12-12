Pregnancy Prep 2026: पुढच्या वर्षी प्रेग्नेंसी प्लॅन करताय? मग 2025 संपण्याआधीच बदला 'या' ५ महत्त्वाच्या सवयी

How to Boost Fertility Naturally at Home: नवीन वर्ष जवळ आलं की अनेकजण आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टींची सुरुवात ठरवतात. काहीजण फिटनेस रूटीन सुरू करतात, काही जण आपले छंद जोपासण्यासाठी क्लासेस लावतात , काही नवीन काम सुरु करतात, तर काहीजण आपलं कुटुंब वाढवण्याचा निर्णय घेतात. तुम्ही सुद्धा येत्या वर्षांमध्ये प्रेग्नन्सी प्लॅन करण्याचा विचार करत असाल, तर आत्ताच तयारी करायला लागा. कारण शरीराला एका मोठ्या बदलासाठी तयार करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू करावी लागते..AIIMSच्या गोल्ड मेडलिस्ट डॉ. आरूषी सेठी सांगतात, तुम्ही जर पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०२६मध्ये प्रेग्नन्सी प्लॅन करत असाल तर २०२५ संपण्यासाधीच काही सवयी आणि बदल अंगीकारणं आवश्यक आहे. जोडप्यांनी पुढे दिलेल्या ५ महत्त्वाच्या स्टेप्स फॉलो करणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे कन्सिव्ह करण्यात कोणत्याही अडचणी येत नाहीत आणि संपूर्ण प्रेग्नन्सी हेल्दी राहते. .Pregnancy With Diabetes: डायबिटीजमुळे प्रेग्नन्सीचं टेन्शन आहे? डायबेटिक महिलांसाठी डॉक्टरांनी दिला सोपा रोडमॅप.बेबी प्लान करण्यासाठी 5 महत्त्वाच्या गोष्टी1) लाइफस्टाइलचा ‘रिस्टार्ट बटन’ दाबाउशीरा झोपणे, जंक फूड खाणे, स्क्रीनसमोर जास्त वेळ घालवणे या सवयी हार्मोन्सला असंतुलित करतात. जीवनशैली सुधारल्यास शरीर 'फर्टिलिटी मोड'मध्ये येते. त्यामुळे सकाळी लवकर दिवसाची सुरुवात करा, हलका व्यायाम, मेडिटेशन आणि संतुलित सवयी अंगीकारा..2) प्लेटमध्ये हेल्थ जोडाडॉ. सेठी सांगतात, “आजचं खाणं उद्याची प्रेग्नेंसी जर्नी ठरवतं.” प्रोटीन, फोलेट, हिरव्या भाज्या, ताजी फळे, ड्रायफ्रूट्स यांचा समावेश असलेलं डाएट शरीराला प्रेग्नेंसीसाठी तयार करतं. मात्र प्रोसेस्ड आणि जंक फूड टाळणं गरजेचं आहे.3) महिलांनी फर्टाइल डेज ट्रॅक कराओव्यूलेशनदरम्यान कन्सिव्ह होण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. त्यामुळे महिन्याचे फर्टाइल डेज एखाद्या अॅपच्या किंवा कॅलेंडरच्या मदतीने ट्रॅक करा. योग्य वेळे माहित असली की प्रेग्नेंसीची चान्सेस नैसर्गिकरित्या वाढतात..Preterm Delivery Risk: पती-पत्नीतील सततच्या वादामुळे प्री-टर्म डिलिव्हरीचा धोका; सकारात्मक आणि सुरक्षित वातावरणाची गरज.4) पुरुषांनी स्पर्म क्वालिटीवर लक्ष द्याबेबी प्लानिंग हा केवळ महिलांचा विषय नसतो, तर पुरुषांच्या आरोग्यावरही त्याचा तितकाच परिणाम पडतो. उष्णता, सततचा ताण, धूम्रपान, उशिरा झोपण्याची सवय यामुळे शुक्राणूंची (Sperm) गुणवत्ता कमी होऊ शकते. त्यामुळे तणावाचे व्यवस्थापन (Stress Management), आरोग्यदायी आहार आणि धूम्रपान कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करा..5) नात्यामध्ये मजबुतीप्रेग्नेंसी जर्नी स्मूथ राहण्यासाठी भावनिक बंधन (Emotional Bond) महत्त्वाचा आहे. ताणतणाव, सततचे वाद किंवा नकारात्मक वातावरण आणि विचार हार्मोनल बॅलन्सवर परिणाम करतात. त्याऐवजी दोघांनी एकत्र वेळ घालवा. बाहेर फिरायला जा किंवा एखादी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करा. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ओपन कम्युनिकेशन ठेवा. यामुळे फर्टिलिटीवरही सकारात्मक परिणाम होतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.