स्वतःची काळजीही महत्त्वाची

आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतकर्करोगासारख्या गंभीर आजारांबाबत बोलताना आपण नेहमी उपचार, डॉक्टर्स आणि निदान यावर लक्ज केंद्रित करतो; पण अनेकदा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो... महिलांनी स्वतःची काळजी घेणे..कर्करोगाची लक्षणे अनेक वेळा अतिशय साध्या शारीरिक समस्यांसारखी वाटतात, आणि घरातील जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेल्या महिलांना ही लक्षणे जाणवली, तरी त्या त्याकडे दुर्लक्ष करतात. म्हणूनच स्वतःच्या आरोग्याची काळजी हा कॅन्सर प्रिव्हेन्शनचा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे..स्त्री, आई, पत्नी या अनेक भूमिकांमध्ये महिला आपले आयुष्य घालवतात. नवऱ्यानं जेवण केलं का, मुलाने दूध घेतलं का, मुलगा त्याच्या डाएटप्रमाणे सगळं जेवतोय का, नवरा एक्सरसाइज करत असेल, तर तोसुद्धा त्याचा प्रोटीन शेक व्यवस्थित घेतोय का, घरातील प्रत्येकाला पोषण मिळतंय का, याची खबर घेणं हा त्यांच्या दैनंदिन कामाचा भाग आहे..पण प्रश्न असा आहे, की तुम्ही स्वतःची काळजी घेत आहात का? अत्यंत दुर्दैवानं, बहुतेक महिलांना स्वतःच्या आरोग्याची किंमत लक्षात येत नाही. विचार करा, मागील चार-पाच महिन्यांत तुम्ही तुमचं ब्लड टेस्ट केलं आहे का? तुमचं एचबी, आयर्न, प्लेटलेट्स किती आहेत याची कल्पना तुम्हाला आहे का? बहुतांश वेळा उत्तर 'नाही' असतं. पूर्ण घराची काळजी घेणारी महिला स्वतःच्या आरोग्याची काळजी करत नाही..पण हे लक्षात ठेवा, तुमचा थोडासा निष्काळजीपणा भविष्यासाठी घातक ठरू शकतो. छोट्या-मोठ्या दुखण्याकडे दुर्लक्ष करणं, मोठ्या आजारांकडे ते हळूहळू नेत असतं. अनेक महिलांना कमकुवतपणा, हलकी चक्कर, सांधेदुखी अशी आजाराची लक्षणे दिसतात, तेव्हा बहुतेक वेळा ती दुर्लक्ष करतात.'जोपर्यंत चक्कर येऊन पडत नाही, तेपर्यंत ट्रीटमेंट सुरू करायची नाही', ही मानसिकता मोठ्या समस्या निर्माण करते. छोटे-मोठे आजार अंगावर काढण्यामुळे ते पुढे वाढतात, आणि नंतर त्यांचे दुष्परिणाम पुढील आयुष्यात भोगावे लागते..दुर्लक्षित आरोग्याचे परिणाम फक्त तात्पुरते नसतात. ते हाड, स्नायू, हार्मोन्स, हृदय आणि इतर अंगांवर दीर्घकालीन परिणाम करतात. म्हणूनच आधीपासून नियमित तपासणी, योग्य आहार आणि व्यायाम करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपलं शरीर आणि आरोग्य याची तुम्ही काळजीही घेतलीच पाहिजे, तरच तुम्ही घरच्यांची काळजी योग्यरीत्या घेऊ शकता.विशेषतः चाळीस वर्षांनंतर महिलांना शारीरिक बदल अनुभवायला मिळतात. मोनोपॉजनंतर शरीरात हॉर्मोनल बदल येतात, हॉट फ्लॅशेस, हाडं व स्नायूंचा त्रास यासारख्या समस्या उद्भवतात. या काळात केवळ शारीरिक नाही, तर मानसिक तयारीही तितकीच महत्त्वाची असते. याआधीपासूनच आपण आपलं शरीर सांभाळलं, तर या त्रासाचे प्रमाण कमी होऊ शकते..फक्त चालणं किंवा थोडं चालणं याला व्यायाम म्हणणं पुरेसं नाही. योगासनं, स्ट्रेचिंग, जिम किंवा प्रॉपर डिझाईन केलेला व्यायाम करणं आवश्यक आहे. योग्य व्यायाम आणि डाएट घेतल्याने हाडे मजबूत राहतील, स्नायूंची ताकद टिकेल आणि शरीराला मोनोपॉजच्या काळात तयार ठेवता येईल. स्वतःसाठी काही वेळ काढा. तुमच्या शरीराला पोषण द्या, व्यायाम करा, हृदय निरोगी ठेवा. कारण घराची शक्ती महिला आहे आणि तिचं आरोग्य घराच्या आधाराचा पाया आहे..आरोग्य ही लक्झरी नाही, ती गरज आहे. स्वतःसाठी वेळ काढणं हे स्वार्थीपण नाही, ते जबाबदारीचं लक्षण आहे.रोज किमान आठ ग्लास पाणी, पुरेशी झोप आणि ताजं अन्न या साध्या; पण शक्तिशाली सवयी शरीरात नवा उत्साह निर्माण करतात.फास्टफूड, जास्त साखर आणि तेलकट पदार्थ हे शरीरासाठी शांत विषासारखे असतात. त्यांचा वापर मर्यादित करा.नियमित व्हिटॅमिन D आणि कॅल्शियम चेकअप केल्याने हाडांशी संबंधित त्रास आधीच ओळखता येतो.मानसिक आरोग्यही महत्त्वाचं आहे. स्वतःसाठी काही क्षण शांततेचे, ध्यानाचे काढा.दर आठवड्यात किमान एक दिवस 'माझा दिवस' म्हणून जपा. त्या दिवशी फक्त स्वतःसाठी काहीतरी करा.घरातील इतरांना जसे डॉक्टरकडे घेऊन जाता, तसे स्वतःसाठीही रूटीन हेल्थ चेकअप करा..आजपासूनच स्वतःसाठी छोटा; पण नियमित बदल करा. महिलांनी स्वतःला प्राधान्य दिलं तर केवळ त्यांचं आरोग्य सुधारत नाही, तर कर्करोगासारख्या आजारांचे लवकर निदान होण्याची शक्यता वाढते. कर्करोगाची लक्षणं सुरुवातीला हलकी असली, तरी स्वतःची नियमित काळजी घेतल्यास ती वेळेत ओळखता येतात..