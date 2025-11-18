आरोग्य

स्वतःची काळजीही महत्त्वाची

कर्करोगाची लक्षणे अनेक वेळा अतिशय साध्या शारीरिक समस्यांसारखी वाटतात, आणि घरातील जबाबदाऱ्यांमध्ये गुंतलेल्या महिलांना ही लक्षणे जाणवली, तरी त्या त्याकडे दुर्लक्ष करतात.
सकाळ वृत्तसेवा
- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत

कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांबाबत बोलताना आपण नेहमी उपचार, डॉक्टर्स आणि निदान यावर लक्ष केंद्रित करतो; पण अनेकदा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो... महिलांनी स्वतःची काळजी घेणे.

