Blue Turmeric Health Benefits: प्रियंका गांधी रोज खातात ‘नीळी हळद’; जाणून घ्या आरोग्यासाठी का ठरते ही सुपरफूड?

Priyanka Gandhi Consumes Blue Turmeric Everyday: अलीकडेच संसदेत झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधीनी रोज निळी हळद (Blue Turmeric) खात असल्याचा उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद साधताना यामागचं कारण त्यांनी सांगितलं. प्रदूषणापासून बचाव करण्यासाठी, घशाची खवखव आणि अॅलर्जीपासून आराम मिळावा यासाठी नीळी हळद घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर निळी हळद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र, नेमकी ही निळी हळद काय आहे आणि ती आरोग्यासाठी किती फायदेशीर आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे..निळी हळदनिळ्या हळदीला काली हळद किंवा कर्कुमा कॅसिया असेही म्हणतात. ही हळद सामान्य पिवळ्या हळदीपेक्षा वेगळी असते. बाहेरून तपकिरी आणि आतून निळसर-जांभळ्या रंगाची असलेली ही हळद दिसायलाही वेगळी असते. यात करक्युमिनचे प्रमाण जास्त असून तिला कापूरसारखा एकदम सौम्य सुगंध येतो..भारत कुठे मिळते ही हळद ?निळी हळद प्रामुख्याने ईशान्य भारत, केरळमधील वायनाड आणि मध्य प्रदेशातील काही भागांत उगवली जाते. ही दुर्मिळ असल्यामुळे बाजारात तिची किंमतही जास्त असते..आरोग्यदायी फायदेअनेक संशोधनांनुसार, निळी हळद अँटी-ऑक्सिडंट, अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे. त्यामुळे ती शरीरातील सूज कमी करण्यास सहाय्य करते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. आजच्या प्रदूषणयुक्त वातावरणात निळी हळद फुफ्फुसांचे आणि घशाचे आरोग्य राखण्यासाठी उपयुक्त आहे. अॅलर्जी, सर्दी-खोकला आणि घशाच्या समस्यांवरही तिचा चांगला परिणाम होतो..एम्स, नवी दिल्लीच्या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागातील असोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक शंकर यांच्या मते, निळ्या हळदीमध्ये अधिक प्रमाणात करक्युमिन असल्यामुळे तिच्यात अँटी-कॅन्सर गुणधर्म आढळतात. प्रयोगशाळेतील अभ्यासांमध्ये ती कॅन्सर पेशींची वाढ थांबवण्यास मदत करत असल्याचे आढळले आहे. पण, निळी हळद ही औषधांचा पर्याय नाही आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उपचार म्हणून वापरू नये.आयुर्वेद तज्ज्ञांच्या मते, निळी हळद सांधेदुखी आणि संधिवाताच्या रुग्णांसाठीही फायदेशीर आहे. ती सूज कमी करते आणि वेदनांपासून आराम देते..सेवन कसे करायचे?निळी हळद रोज अर्धा ते एक चमचा दूध किंवा पाण्यात मिसळून घेता येते. चहामध्ये, भाज्यांमध्ये किंवा पेस्ट बनवून बाहेरूनही तिचा वापर करता येतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.