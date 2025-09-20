आरोग्य

Prostate Cancer: लघवी थांबून थांबून येते? प्रोस्टेट ग्रंथी कॅन्सरची लक्षणे ओळखा

Men Health: वयाच्या साठीनंतर पुरुषांमध्ये प्रोस्टेट कॅन्सर होण्याची शक्यता जास्त असते. लघवीमध्ये अडचण, वेदना, आणि रात्री त्रास वाढणे ही मुख्य लक्षणे आहेत, असे तज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत जय सांगतात.
Prostate Cancer

Prostate Cancer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : वयाच्या साठीनंतर पुरुषांना होणारा आजार म्हणजे प्रोस्टेट कॅन्सर. पुरुषांत प्रोस्टेट ग्रंथी आकाराने वाढू लागते. त्यामुळे लघवी थांबून थांबून होते. वेदना होतात. रात्री त्रास वाढत जातो.

Loading content, please wait...
Cancer
award
awareness
Prostate Cancer
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com