World Sight Day 2025: दृष्टी सुरक्षित ठेवायची? मग स्क्रीन टाईम मर्यादित ठेवा, नाहीतर होऊ शकतात डोळ्यांवर दुष्परिणाम

World Sight Day 2025: मोबाईल, टीव्ही, संगणकाचे सर्व पॅनल्स एलईडी तंत्रज्ञानाने तयार झाले आहेत. स्क्रीन टाईम वाढल्याने डोळ्यातील ओलावा संपणे, डोळे कोरडे होणे व रेटिनाचे कायमस्वरूपी नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढत आहे..सर्व एलईडी स्क्रीन असले तरी आयटी व्यवसायिकांसाठी स्क्रीन टाईम नोकरीसाठी मोठा असतो. पण विद्यार्थ्यांना स्क्रीन टाईम हा ऐच्छिक असतो. तो कमी करायला हवा. एलईडी स्क्रीनचा वाईट परिणाम सर्वाधिक मोबाईलवर दिसून येतो. कारण या स्क्रीनचा आकार सर्वात कमी असल्याने ताण देऊन तो पाहावा लागतो. त्यामुळे मोबाईलचा स्क्रीन टाईम कमी करणे गरजेचे आहे..Weight Loss Breakfast: वजन कमी करण्याचा विचार करताय? मग सकाळच्या नाश्त्यात हे 6 पौष्टिक पराठे नक्की बनवा, लगेच लिहून ठेवा रेसिपी .- आता सर्वत्र एलईडी तंत्राचा वापर- वाहनावरील दिवेही हॅलोजनऐवजी एलईडीचे- विद्यार्थ्यांनी २४ तासात एक तासापेक्षा अधिक मोबाईल पाहू नये- डोळ्यातील ओलावा संपल्याने डोळे कोरडे होण्याचे प्रकार वाढीस- रेटीनावर वाईट परिणाम होत असल्याने दृष्टीदोष वाढतात-अस्पष्ट दिसण्याच्या तक्रारी वाढीस.काय काळजी घ्यावी- स्क्रीनचा ब्राईटनेस व कॉन्ट्रॉस्ट सौम्य असावा- डोळ्याच्या पातळीखाली संगणकाचा स्क्रीन असावा- मिनिटाला १८-२० वेळा डोळ्याची नैसर्गिक उघडझाप कायम असावी- थोडा वेळ स्क्रीन पाहिल्यानंतर अन्यत्र पाहावे किंवा पुस्तक वाचावे- डोळ्यांची उघडझाप करत राहावी.Railway Jobs 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! रेल्वेतील खेळाडूंना थेट जॉब, प्रक्रिया आणि पगार एका क्लिकवर जाणून घ्या.स्क्रीन टाईमचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी त्याचा कालावधी कमी असावा. विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी शक्यतो पुस्तकातील अभ्यास द्यावा. मोबाईलवर अभ्यास करण्याची वेळ येऊ नये.- डॉ. सिद्धार्थ पवार, नेत्र तज्ज्ञ, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.