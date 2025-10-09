आरोग्य

World Sight Day 2025: दृष्टी सुरक्षित ठेवायची? मग स्क्रीन टाईम मर्यादित ठेवा, नाहीतर होऊ शकतात डोळ्यांवर दुष्परिणाम

World Sight Day 2025: आजच्या डिजिटल युगात स्क्रीनसमोर घालवला जाणारा वेळ वाढतो आहे. मात्र, जास्त स्क्रीन टाईममुळे डोळे कोरडे होणे, थकवा आणि दृष्टीची समस्या वाढत आहे. दृष्टी सुरक्षित ठेवायची असल्यास, स्क्रीन टाईम मर्यादित करणे आवश्यक आहे
World Sight Day 2025: मोबाईल, टीव्ही, संगणकाचे सर्व पॅनल्स एलईडी तंत्रज्ञानाने तयार झाले आहेत. स्क्रीन टाईम वाढल्याने डोळ्यातील ओलावा संपणे, डोळे कोरडे होणे व रेटिनाचे कायमस्वरूपी नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

